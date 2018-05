Leserfotos 24.04.-02.05.2018

Ich habe seit Jahrzehnten keinen Maikäfer mehr gesehen und ich denke, die meisten von uns auch nicht. Erst recht nicht schon im April. Wenn ich daran denke , wir mussten in den Kriegsjahren als Schüler der Nicolaischule in Herzberg die Maikäfer von den Bäumen schütteln. Sie wurden dann in der Schule in der Zentralheizung verbrannt.

Foto: Dieter Utermöhlen