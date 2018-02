Auf diesen Wegen kann man Erzieher werden

Salzgitter Die schulischen Berufsausbildungen zum Erzieher und zum sozialpädagogischen Assistenten stehen am 22. Februar im Mittelpunkt einer Veranstaltung in der Jugendberufsagentur Salzgitter. Von 16 Uhr an informiert Andreas Wagner, Fachlehrer an der BBS Fredenberg, über die Vielseitigkeit des Berufsbildes...