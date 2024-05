Wolfsburg. Am frühen Sonntagmorgen entdeckt ein Zeuge in der Porschestraße eine eingeschlagene Scheibe. Nun ermittelt die Polizei Wolfsburg.

In Wolfsburg sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.10 Uhr, in ein Nagelstudioin der Porschestraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach entdeckte ein Zeuge die eingeschlagene Schaufensterscheibe am frühen Morgen in einer Seitenstraße der Fußgängerzone, neben dem Eingang zu einem Kino. Er verständigte die Polizei.

Täter stehlen Geld und Schmuck aus Nagelstudio in Wolfsburg

Diese hat bisher ermittelt, dass die Täter die Schaufensterscheibe einschlugen, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher flohen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

