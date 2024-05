Braunschweig. Kurz nach 8 Uhr fährt ein Pritschenwagen bei der A2-Abfahrt Braunschweig-Flughafen in einen Lkw. Es ist mit Stau zu rechnen.

Auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover hat es am Montagmorgen gekracht. Ein Pritschenwagen ist in der Nähe der Ausfahrt Braunschweig-Flughafen in einen Lkw gefahren, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Der Unfall ereignete sich gegen 8.09 Uhr.

Fahrbahnreinigung sorgt nach Unfall für Stau auf der A2 bei Braunschweig

Der Fahrer des Pritschenwagens wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug verlor Betriebsmittel - daher muss der rechte Fahrstreifen am Montagvormittag gereinigt werden. Wegen des Nadelöhrs kommt es aktuell ab Wendhausenin Richtung Hannover zum Stau.

