Braunschweig. Ein fulminanter 20:0-Lauf begeistert die Fans und NBA-Star Dennis Schröder, reicht gegen Meister Ulm beim 72:77 aber nur fast zum Sieg.

Es waren zum Saison-Ausklang zwar nicht mehr so viele Zuschauer in die VW-Halle gekommen wie an den Vorwochenenden. Aber die knapp 4000, die dabei waren, bekamen von Braunschweigs Erstliga-Basketballern am Sonntag nochmal einen richtig spektakulären Fight geboten. Viel fehlte nicht, und die Löwen hätten auch gegen den deutschen Meister Ulmeinen ihrer gefürchteten Favoritenstürze geschafft. Nach einem fulminanten 20:0-Lauf schnupperten sie noch in den Schlusssekunden an der Siegchance, mussten sich dann aber mit 72:77 (32:45) beugen.

„Schade, dass es nicht geklappt hat, es wäre ein Sinnbild für unsere Saison gewesen, zum Abschluss nochmal ein Topteam zu schlagen“, bedauerte der Topscorer des Tages, Brandon Tischler, der 21 Punkte erzielt hatte und später beim Fantalk die jungen Trophäenjäger mit seinen Schuhen glücklich machte. „Da bin ich schon ein bisschen traurig, nachdem wir erst so stark zurückgekommen sind.“

Braunschweiger mussten auf verletzten TJ Crockett verzichten

Mit solch einem Aufbäumen hatten die wenigsten gerechnet, die Fans nicht und die Gäste schon gar nicht. Denn Ulm hatte im zweiten Viertel den anfänglichen Schwung der Löwen, die mit 15:8 führten, mit einer verbesserten Verteidigung ausgebremst und sich nach der Halbzeit beim 36:52 und 43:59 mit 16 Punkten Differenz abgesetzt. Das Spiel schien so ein bisschen in Sommerbasketball-Manier dahinzuplätschern, auch auf den Rängen herrschte kaum noch Stimmung.

Geduld war gefragt: Nach dem Spiel standen die Fans in einer Riesenschlange um die halbe VW-Halle, um sich von Löwen-Gesellschafter Dennis Schröder Autogramme auf Bällen, Trikots, Schuhen zu holen oder Fotos zu machen. © regios24 | Stefan Lohmann

Hinzu kam, dass die Mannschaft von Trainer Jesús Ramírez in einer Besetzung antreten musste, der man ein Duell mit dem deutschen Meister auf Augenhöhe kaum zugetraut hatte. Denn neben Sananda Fru war auch TJ Crockett wegen einer Fußverletzung aus dem Training kurzfristig ausgefallen, und Spielmacher Ahmaad Rorie plagten Knieschmerzen, so dass er nicht viel helfen konnte. Ferdinand Zylka machte nach seiner Gehirnerschütterung erst wieder die ersten – anfangs sehr vorsichtigen - Schritte im Wettkampfbetrieb.

Barra Njie treibt die Defensivspezialisten der Löwen stark an

Es war das gleiche Problem wie zuletzt in Chemnitz: Die Kreativ- und Wurfabteilung auf den Außenpositionen blieb erheblich unterbesetzt. Doch dafür lösten die Löwen diesmal ihre Probleme exzellent. Ramírez setzte zu Beginn auf seine starke Defensiv-Fünf, die in Chemnitz als einzige überzeugt hatte, die Tischler-Zwillinge, Jilson Bango, Amar Sylla und im Spielaufbau Barra Njie – eine Formation ohne starke Schützen. Doch der junge Schwede trieb sein Team zu rasantem Power-Basketball an, immer wieder schnitten die Löwen aus vollem Sprint zum Korb, bekamen den Ball im richtigen Moment und ließen es krachen. 9 Assists verteilten sie allein im ersten Viertel, starke 22 waren es am Ende.

Mehr über die Basketball Löwen Braunschweig

Abschiedsspiel der Braunschweiger Aushängeschilder gegen Ulm?

„Bango-Bango“-Rufe stacheln Braunschweigs Centerstar extra an

Anruf des Vaters pusht Braunschweigs Matchwinner Crockett jr

Mit diesen Tricks coacht Braunschweigs Trainer Jesús Ramírez

Die üblichen Offensivprobleme traten erst im zweiten Viertel zutage, als die Ulmer ihre Defensive angepasst hatten. Denn zunächst kamen von der Braunschweiger Bank keine neuen Impulse. Einen einzigen Punkt schafften Rorie, Zylka, Martin Peterka und Gian Aydinoglu in Hälfte eins – zusammengenommen.

20:0-Lauf: Jetzt trumpfen auch Zylka, Aydinoglu, Peterka auf

Dementsprechend aussichtslos schien die Lage, als Ulm dann zwölfeinhalb Minuten vor dem Ende trotz ordentlicher Löwen-Verteidigung mit 59:43 (28.) vorne lag. Nur einen einzigen Dreier hatte das Ramírez-Team bei elf Versuchen verwandeln können.

Doch plötzlich lieferten auch die anderen Spieler und belohnten die Mannschaft für die gute Defensivarbeit, mit der nach dem Seitentausch eine ganze Reihe von Ballverlusten beim Gegner erzwungen worden waren. Zylka traf erstmalig, dann ließ Aydinoglu zwei Balleroberungen und einen tollen Assist zu einem Sylla-Dunk folgen, ehe Brandon Tischler einen Dreier traf. Die Halle war schlagartig wieder wach. Nach Zylkas Dreier ging es durch einem 10:0-Lauf mit 53:59 auf Schlagdistanz in die letzte Viertelpause.

Vierpunkteführung der Löwen sieben Minuten vor Schluss - es bleibt eng

Die Löwen wirkten nun, als hätten sie eine Injektion an Selbstvertrauen bekommen und machten im Schlussabschnitt einfach weiter. Peterka erzielte seine ersten Punkte, legte einen Dreier nach, Zylka noch einen zur ersten Führung. Für den deutschen Meister war der Korb wie vernagelt, und Jilson Bango vollendete die märchenhafte 20:0-Serie mit dem Treffer zum 63:59 (33.).

Aber, klar, es waren noch sieben Minuten zu spielen, genug für die Ulmer. Der Meister eroberte die Führung zurück. Aber es blieb eng. Bango hatte von der Freiwurflinie die Chance, sein Team erneut in Führung zu bringen, doch die gesamte Mannschaft traf diesmal schlecht von dort. Nach dem 70:71 hätte man sich bei den Löwen wieder die Werfer auf dem Feld gewünscht, stattdessen konnte der Gegner offensive Fehler nutzen, um den Sack zuzumachen.

Trainer Jesus Ramírez: Bin stolz auf unser Comeback

Ex-Löwe Tommy Klepeisz besorgte von der Freiwurflinie das vorentscheidende 72:75 und erkämpfte mit den Ulmern noch Rang vier und das Viertelfinal-Heimrecht. Die Braunschweiger ärgerten sich am Ende ein bisschen. Mit dem einen oder anderen Ballverlust oder Offensivrebound des Gegners weniger oder eigenem Freiwurftreffer mehr, hätte es anders ausgehen können.

„Zum Schluss haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen“, resümierte Ramírez. „Aber über alles, was vorher passiert ist, über unser Comeback in dieses Spiel, bin ich sehr stolz.“ Unter dem Strich, betonte der Trainer, sei die Saison sehr erfolgreich gewesen, die die Löwen als Zwölfter beenden, ohne je in Abstiegsgefahr geraten zu sein.

Zehn Heimsiege vor Top-Kulisse: Teamkapitäne danken den Fans

Vor allem die zehn Heimsiege konnten sich sehen lassen, bei denen die Mannschaft, von der größten Kulisse seit vielen Jahren angetrieben, teilweise über sich hinauswuchs. Die Teamkapitäne Martin Peterka und Nicholas Tischer dankten den Zuschauern auch anschließend übers Hallenmikrofon für die tolle Unterstützung, ehe die Fans ihnen ein paar Andenken abluchsen durften - oder sich brav im Foyer in eine riesige, um die halbe Halle reichende Menschenschlange einreihten, die geduldig um Autogramme und Selfies mit Löwen-Chef und WM-Held Dennis Schröder anstand.

Saisonabschluss-Party der Löwen: Donnerstag, 17 Uhr, Wirtshaus Heinrich Braunschweig.

Spiel kompakt

Löwen Braunschweig – Ulm 72:77 (32:45)

Viertel: 21:23, 11:22, 21:14, 19:18

Löwen: Brandon Tischler 21 (50%, 6/10 Freiwürfe, 7 Rebounds), Bango 17 (70%, 6 Rebounds), Nicholas Tischler 9 (50%, 3 Rebounds, 2 Assists, 3 Ballverluste), Sylla 8 (75%, 5 Rebounds, 3 Ballverluste, 2 Blocks), Zylka 8 (60%, 2/4 Dreier), Peterka 5 (40%, 2 Assists, 2 Ballgewinne), Njie 3 (25%, 11 Assists, 6 Ballverluste, 4 Rebounds), Aydinoglu 1 (3 Assists, 1 Ballgewinn), Rorie (0/4 Würfe, 2 Assists).

Ulm: Williams 14 (11 Rebounds), Figueroa 14, De Paula 10, Jallow 9, Dadiet 7, Christen 7, Nunez 6 (5 Assists, 4 Ballverluste), Bretzel 6, Klepeisz 2, Jessup 2, Jensen.

Trefferquoten: 26/54 (48%) : 31/65 (48%) Feldwürfe, 5/17 (29%), 7/22 (32%) Dreier, 15/26 (58%) : 8/13 (62%) Freiwürfe.

Rebounds: 33 (davon 8 offensiv) : 36 (11)

Ballverluste: 21:18

Ballgewinne: 6:11

Assists: 22:17

Zuschauer: 3931