Wahrenholz bietet ein einzigartiges Ganzjahres-Shopping

Diese tolle Idee gilt als einzigartig in Niedersachsen: Wahrenholz bietet seit Samstag einen Marktplatz an, der ganzjährig, sieben Tage in der Woche, 24 Stunden täglich geöffnet hat. Das ländliche Shoppingerlebnis ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der Gemeinde und vier Landwirtsfamilien, die den Marktplatz quasi betreiben.

Wer jetzt an den vielfach bekannten Regiomaten denkt, muss seine Vorstellungskraft erweitern. In Wahrenholz gibt es einen Tiefkühl-Bereich, zusätzlich Kühlfächer und normale Fächer für regionales Mehl, Süßkartoffel- und Erdbeerchips, Gewürze, Säfte aus Diesdorf und Getränke aus Wittingen.

Der Fisker Ziegenhof, die Isebauern mit den Landwirtsfamilien Meyer und Pieper sowie der Milchbauernhof Evers – sie sind quasi die Hauptlieferanten für den Markplatz. Dazu kommen Produkte von anderen Landwirten aus der Region, beispielsweise von den Süßkartoffelexperten Gaus-Lütje, Opa Ernys Hof in Weißenberge und anderen.

Die Kundinnen und Kunden wählen auf einem großen Display aus, beispielsweise Burgerpattys oder Eis, bezahlen und schon öffnet sich das Türchen zur begehrten Ware. Bezahlt werden kann bar oder mit Karte. Zum Auftakt ist lediglich eine Barzahlung möglich, das Bezahlsystem per Karte folge in Kürze, erklärt Katja Meyer.

Der Innenraum ist kameraüberwacht. Anders als in dem neuen Verkaufsautomaten der Fleischerei Emmerich in Rötgesbüttel, wo der Zugang nur mit Karte möglich ist, sind auf dem Wahrenholzer Marktplatz die Tore offen, aber eben nicht die Türchen zur Ware. Die gibt es erst nach Bezahlung. In Kürze wird noch ein Monitor installiert, der über die Herkunft der Produkte informiert und beispielsweise die Limousin-Rinder der Isebauern oder die Ziegen des Fisker Hofs zeigt.

„Es ist das i-Tüpfelchen der Wahrenholzer Ortsmitte“, sind sich Landwirtin Meyer und Bürgermeister Herbert Pieper einig. So ein Marktplatz, quasi ein Dorfladen 2030, rundet das Ensemble um den Treffpunkt Alte Schmiede, das Gemeindebüro, Arztpraxis nebst Senioren-Wohnprojekt, perfekt ab. Und noch eine Besonderheit: Das Verkaufsgebäude steht direkt auf dem Eisspeicher, der im Zusammenspiel mit einer Photovoltaikanlage die Energie- und Wärmeversorgung sicherstellt.

Bürgermeister Pieper ging in seiner Eröffnungsrede auf die Entwicklung der neuen Ortsmitte ein. 2019 sei quasi der Grundstein für die neue Ortsmitte mit dem Bau der Wohngruppe und der Arztpraxis begonnen worden, 2020 kam der Neubau der Gemeindeverwaltung inklusive Postfiliale dazu, ebenso der Bau des Eisspeichers. 2021 wurde die Seniorenwohnanlage errichtet, 2022 war schließlich die Alte Schmiede und die Querungshilfe an der Straße fertig, 2023 kam dann die Idee des Marktplatzes auf.

Feuer und Flamme von dieser Idee sei auch das Amt für Regionale Landesentwicklung. Als Projekt zur Stärkung der lokalen Wirtschaft wurde der Marktplatz mit rund 260.000 Euro an Fördergeldern unterstützt. Die Gesamtkosten lagen bei etwa 340.000 Euro. Pieper dankte den Landwirtinnen Hanna Fisker, Wiebke Pieper, Katja Meyer und Marie Evers, die eine Betreibergemeinschaft für den Marktplatz gegründet haben.

Die erste Kundin jedenfalls war am Samstag begeistert: Sigrun Adam-Angermann aus Betzhorn nahm 10 frische Eier mit: „Das hat hervorragend geklappt“, lobte sie das Projekt der jungen Landwirtinnen und wünschte viel Erfolg.

