Braunschweig. Eine neue Grafik zeigt bereits, wie es nach dem Umbau aussehen soll. Warum Zeitdruck herrscht und es Kritik an der Planung gibt.

Eines der ältesten Teilstücke des Braunschweiger Ringgleises steht vor dem großen Umbau. Am Westbahnhof soll ein Engpass verschwinden. Erste Pläne zeigen, wie das Ringgleis dort nach dem Umbau aussehen soll.

Als das Teilstück im Jahr 2007 entstand, wusste noch niemand, welche stürmische Entwicklung das Areal am Westbahnhof nehmen sollte. Jugendplatz, Skater- und Kletter-Park, Veranstaltungszentren – alles noch Zukunftsmusik. Eine gute Idee schien es darum, die Schienen am Westbahnhof nicht zu entfernen, sondern den Freizeitweg zwischen zwei Schienensträngen verlaufen zu lassen.

Großer Vorteil: Der Westbahnhof selbst war zwar längst außer Betrieb. Doch dass sich dort einst der wichtigste Güterbahnhof für die vielen Betriebe des Westlichen Ringgebiets befunden hatte, daran wurde erinnert, als der Freizeitweg angelegt wurde. Lademaße und Weichensteller blieben erhalten. Das Ringgleis selbst verläuft dort unter einer Brücke, die einst Eisenbahn-Bedienstete nutzten, heute aber keinerlei Funktion mehr hat. Selbst eine alte Drehscheibe für Waggons wurde gerettet. Der Westbahnhof ist mittlerweile eine Art Freilichtmuseum, das Stadtgeschichte bewahrt. Das Ringgleis passte sich dort bestens ein.

Das Ringgleis führt am Westbahnhof zurzeit über zwei Spuren (Archivfoto). © FMN | Jörn Stachura

Doch das Ringgleis hat immer mehr Nutzer bekommen, und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Das Westbahnhof-Gebäude wird bald abgerissen. Das Mütterzentrum wird dort einen Neubau beziehen und Gastronomie anbieten. Der Jödebrunnen steht vor dem Umbau, um die Wasserversorgung Braunschweigs im Mittelalter anschaulich zu machen. Die Zahl der Ringgleis-Nutzer am Westbahnhof ist zwar nicht bekannt. Radfahrer werden allerdings etwas weiter an der Kälberwiese automatisch gezählt. Hans Fechtel, Arbeitskreis Ringgleis des Braunschweiger Forums, berichtet: „Es gab dort am 1. Mai ein neues Allzeithoch. 3388 Fahrräder wurden auf dem Ringgleis gezählt.“

Umleitung für Ringgleis-Spaziergänger am Westbahnhof

Das Forum setzt sich bereits seit längerer Zeit dafür ein, dass am Westbahnhof das Ringgleis verändert wird. Fechtel: „Im Augenblick fahren zwischen den Schienen die Radfahrer. Fußgänger müssen durch ein angrenzendes Birkenwäldchen gehen. Das war so nie beabsichtigt. Zumal Freizeitweg heißt: Fußgänger und Radfahrer teilen sich den Weg und sind zur Rücksichtnahme verpflichtet.“

Erste Pläne sahen zuletzt tatsächlich vor: Am Westbahnhof werden beide Ringgleis-Spuren mit Pflaster verbreitert. Doch das ist Geschichte. Eine neue Vorzugsvariante wurde bereits dem sogenannten Sanierungsbeirat im Westlichen Ringgebiet vorgestellt. Der Beirat setzt sich zusammen aus Anwohnern und Politik. In aller Regel gilt: Bezirksrat und Ausschüsse folgen der Meinung des Beirats. Ihm gehört auch Bezirksbürgermeisterin Sabine Sewella an. Sie sagt: „Wir glaubten auch an eine Verbeiterung der beiden Spuren. Doch es haben sich Bedingungen verändert. Die Erreichbarkeit des Neubaus des Mütterzentrums muss hergestellt werden. Es ist besser, wenn es dann nicht zwei Ringgleis-Spuren sind, die gekreuzt werden müssten, sondern nur eine einzige Spur gibt.“

Neues Ringgleis am Westbahnhof soll drei Meter breit werden

Der Plan sieht nun so aus: Auf der Seite des Jugendplatzes bleiben die Schienen zwar liegen. Doch zwischen den Schienen wird der Asphalt abgetragen, der Schotter darunter entnommen, mit Erde aufgefüllt und begrünt. Auf der Seite des Kletterzentrums wird in Richtung Kletterzentrum die Ringgleis-Spur auf die üblichen drei Meter mit Asphalt verbreitert. Radfahrer und Fußgänger sollen sie gemeinsam nutzen. Es geht um eine Streckenlänge von rund 350 Metern. Die Ringgleis-Planer wollen den Umbau nun näher ausplanen, Kosten ermitteln und dann die Zustimmung der Politik beantragen.

Er herrscht dabei Zeitdruck, den Bezirksbürgermeisterin Sewella so erklärt: „Westbahnhof samt Ringgleis liegen im Fördergebiet Soziale Stadt. Die Kosten der Ringgleis-Verbreiterung würden sich darum Stadt, Land und Bund teilen. Aber nur, wenn die Verbreiterung bis Ende des Jahres 2026 erfolgt ist.“ In diesem Fall müsste Braunschweig ein Drittel der Kosten zahlen. Anderenfalls die gesamten Kosten, weil nach 2026 keine Fördergelder mehr fließen.

Das Forum ist mit dieser Entwicklung nicht glücklich. Fechtel sagt: „In der Vergangenheit hatte die Stadtverwaltung immer eingeladen, um Änderungen am Ringgleis im sogenannten Gesamtstädtischen Arbeitskreis Ringgleis öffentlich vorzustellen und zu diskutieren. Das ist nicht erfolgt, und nun soll beschlossen werden, ohne die Nutzerzahlen oder Risiken für Nutzer zu kennen.“ Hinein spiele auch: „Es gibt Ideen, das Ringgleis zu einer Art Veloroute allein für Radfahrer zu machen. Fußgänger hätten dann keinen Platz mehr. Das Forum ist strikt dagegen.“

