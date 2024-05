Wolfsburg. Das Einsparen des externen Sicherheitsdienstes bringt 17.000 Euro jährlich. Städtischer Ordnungsdienst will am Wochenende patroillieren.

Die Anliegervereine an den Ufern des Allersees erhielten jetzt von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die Mitteilung, dass es „aufgrund von Sparmaßnahmen der Stadt Wolfsburg in dieser Saison keine externe Sicherheitsbestreifung im Park geben wird.“ Stattdessen werde der Städtische Ordnungsdienst ausschließlich für die Sicherheit im Allerpark zuständig sein.

Stadt Wolfsburg will im Haushalt 17.000 Euro einsparen

„Der SOD wird einmal am Wochenende, entweder an einem Samstag oder Sonntag, patrouillieren“, heißt es im Schreiben der WMG an die Anrainer. Und weiter: „Sollten die Kapazitäten es erlauben, werden diese sogar an beiden Wochenendtagen eine Patrouille haben.“

Auf Nachfrage bei der Stadt teilt die Verwaltung mit, dass dadurch 17.000 Euro im Haushalt, der bekanntlich unter Druck steht, eingespart werden könnten. Die Sicherheit im Allerpark schätzt die Stadt zudem wie folgt ein: „In den vergangenen Jahren gab es keinerlei Erkenntnisse beziehungsweise Vorkommnisse, die eine Streife erforderlich machten.“

Insbesondere am Allersee-Nordufer immer wieder Zwischenfälle

Was umso erstaunlicher ist, als dass es insbesondere am Nordufer immer wieder zu Zwischenfällen kommt. Bis dahingehend, dass wegen einer nächtlich eskalierenden Party und Randale angerückte Polizeistreifen mit Bierflaschen beworfen wurden. Die Täter konnten im Dunkeln nicht gefasst werden. Erst Anfang Mai kam es am Beachvolleyballfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der Planetenweg rund um den See wurde vor wenigen Jahren demoliert, regelmäßige Zerstörungen gibt es auch an den Schautafeln der Wassersportvereine.

Immer wieder spielt in den Polizeiberichten über den Allerpark das Thema Alkohol eine Rolle, als Auslöser für eskalierende Partys, Streitigkeiten, Vandalismus. Die Freigabe von Cannabis dürfte die Lage nicht gerade vereinfachen. Es gilt zwar die Abstandsregel von 100 Metern beim Konsum, die insbesondere Kinder schützen soll. Wer dies allerdings kontrollieren soll, ist am Allersee ebenso wie an anderen Ausflugszielen offen. Ob die Stadt mit der Streichung der externen Sicherheitskräfte für den Allerpark das richtige Signal setzt, wird sich zeigen müssen.

Allerpark hat niedrigschwellige Angebote, beliebtes Ziel für Familien

Im Allerpark geht es um niedrigschwellige Freizeitangebote, insbesondere für die Wolfsburger Familien. Es gibt am See keine Parkplatzgebühren, der Strand ist kostenfrei nutzbar, ebenso wie das Beachvolleyballfeld am Nordufer. Das ist nicht in allen Kommunen so.

Viele verschiedene Gruppen treffen sich, um zu baden oder zu grillen. Auch um zu kontrollieren, dass letzteres nur an bestimmten Stellen geschieht und bei großer Trockenheit möglicherweise gar nicht, sind Ordnungs- und Sicherheitsdienste erforderlich. Die die Stadt wie beschrieben nun auf einen, maximal zwei Tage an den Wochenenden beschränkt.

Und wie steht es mit den Veranstaltungen, wie Open-Air-Kino, Drachenbootrennen und dergleichen, die zum Allersee-Programm zählen? „Bei Veranstaltungen ist der Veranstalter selbst für die Sicherheit verantwortlich“, lautet die knappe Antwort der Stadt.

