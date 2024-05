Tappenbeck. Den Demonstranten geht es um eine klimagerechte Verkehrspolitik. Diesen Dörfern an der Strecke drohen Verheerungen durch den Bau.

Während die Autobahn GmbH weiter am Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt 7 der Autobahn 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg feilt, setzt ein Bündnis alternativer Verkehrsverbände und von Umweltorganisationen ein Zeichen gegen das umstrittene Verkehrsprojekt. Seit Freitag sind fast 50 Radfahrer entlang der rund 100 Kilometer langen Trasse bis Lüneburg unterwegs, um gegen das 1,6 Milliarden Euro teure Vorhaben zu protestieren, das aus ihrer Sicht der angestrebten Verkehrswende im Weg steht. In Tappenbeck machten sie nach dem Start am Bahnhof Wolfsburg die erste Rast. Bis zum Abend sollte es bis Knesebeck weitergehen, um das Nachtlager auf dem Campingplatz aufzuschlagen.

Autobahn bringt Tappenbeck ein brandneues Sportzentrum

Tappenbeck war in dreierlei Hinsicht ein interessanter Stopp. Allein der Halt für Rosmarinkartoffeln und Eistee auf Einladung von Karin Loock von der Bürgerinitiative Boldecker Land am alten Sportheim. Dem Bau, der der Autobahn weichen soll, sieht man an, dass die Gemeinde ihn aufgegeben hat. Längst ist der Neubau auf der Zielgeraden. Das 5,6 Millionen Euro teure Sportzentrum mit Autobahngeld soll im August 2026 eröffnet werden, plant der Rat. Widerstand zwecklos?

BUND-Sprecherin Eva Gresky bekräftigte die grundsätzliche Kritik der A39-Gegner an dem seit 2003 betriebenen Projekt: Wirtschaftlich nutzlos, sei sie ein politisches Prestigeprojekt. Autobahnneubau widerspreche der erkannten Bedrohung des Klimas durch den Autoverkehr. Die A39 durchsetzen zu wollen, sei eine „politische Unverschämtheit“. Weil auch die Ampel-Koalition auf Bundesebene das Vorhaben nicht stoppe, fehle den Autobahngegnern der Rückhalt in der Politik. Umso wichtiger sei der Zusammenhalt der Zivilgesellschaft. Gresky: „Wir werden gegen die Planfeststellung wieder klagen.“

11-Meter-Wand vor Tappenbecker Wohnhäusern

Was auf die Dörfer entlang einer A39 zukommt, machten Gresky und noch eindrucksvoller BI-Vertreterin Loock deutlich, die von einem Jembker Bauernhof stammt. In Tappenbeck sei nicht nur das landschaftlich schöne Moor samt Funktion als Kohlendioxidsenke in Gefahr. „Die Autobahn verläuft hier auf einem sechs Meter hohen Damm mit fünf Meter hoher Wand dicht an der Wohnbebauung.“

Zwischen Tappenbeck und Jembke entsteht Karin Loock zufolge ein 20 Hektar großer Rastplatz für 175 Lastwagen und 85 Autos. Bereits ohne offizielle Ausschreibung bereite ein Bauunternehmen direkt daneben den Nassabbau von Sand für den Autobahnbau vor. Loock: „Die Planfeststellung beim Landkreis Gifhorn läuft.“ Das Risiko: Elf landwirtschaftliche Brunnen drohten zu versiegen, auch ihre. Der entstehende See werde vielleicht mit viel Glück renaturiert. Aber: „Dann haben wir hier geschützte Zugvögel, die alle Felder abgrasen.“

