Wolfsburg. Reger Flugverkehr über Wolfsburgs Süden: Darüber gibt es hunderte Beschwerden. Wirklich zu stören scheint der Fluglärm aber nur Wenige.

Zunehmender Fluglärm über einigen Gebieten Wolfsburgs? Die Beschwerden aus den südlichen Ortsteilen der VW-Stadt häuften sich in den vergangenen Jahren bei Ulrich Haufe. Der ist ehrenamtlicher Fluglärmschutzbeauftragter für den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg in Waggum. Seine Aufgabe ist es, die Bürgerinnen und Bürger vor unzumutbarem Fluglärm zu schützen. Einige sind offenbar der Meinung, dass dies in der jüngeren Vergangenheit nicht funktioniert hat.

„Die Beschwerden kommen von insgesamt 30 bis 40 verschiedenen Bürgern“, berichtet Haufe. Unter denen seien aber „vier Beschwerdeführer“, wie der Fluglärmschutzbeauftragte bereits in seinem Jahresbericht 2022 geschrieben hatte, der im Moment der aktuellste unter den vorliegenden ist. 774 Beschwerden erreichten ihn in dem Jahr. 595 davon kamen laut Bericht „von drei Beschwerdeführern aus Barnstorf, Fallersleben und Heiligendorf“, also aus Wolfsburg. Das verwundert auf den ersten Blick, da doch von den Starts und Landungen lärmtechnisch eigentlich vor allem Braunschweiger Ortschaften rund um den Flughafen betroffen sein müssten.

Ein Funkfeuer im Süden Wolfsburgs ist häufig Ziel der Piloten

In den einzelnen Beschwerde-E-Mails seien zum Teil mehrere Einzellärmereignisse, also Überflüge, zusammengefasst, manchmal sogar mehr als 20. Auf diese Weise zählte Haufe fürs Jahr 2022 insgesamt 2755 gemeldete Einzellärmereignisse.

Die Zahl der Flugbewegungen nahm am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg in Waggum nach dem Ende der Corona-Zeit wieder deutlich zu. © regios24 | Darius Simka/regios24

Dass im Süden Wolfsburgs die Flugdichte höher als über anderen Ortsteilen ist, kann Haufe bestätigen. Das liegt am bei Hehlingen gelegenen Funkfeuer. Dabei handelt es sich um einen Sender, der Funksignale aussendet, die die Flugzeuge zur Navigation nutzen. „Das südlich von Wolfsburg gelegene Funkfeuer wird sowohl als Streckenfunkfeuer zur Streckennavigation als auch als Teil des Anflugstreckensystems des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg – und zum Fliegen von Warteschleifen – genutzt“, erklärt er.

Flugschulen aus dem ganzen Bundesgebiet zum Training in Wolfsburg

Flugschulen aus dem gesamten Bundesgebiet, die weiterführende Ausbildungen (Berufspiloten-, Militärpiloten- und Instrumentenflugausbildung) anbieten, nutzen Funkfeuer wie das in Hehlingen, um Warteverfahren zu üben. „Diese Übungsflüge starten an den Standorten der Flugschulen, zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Nürnberg, Hannover, Rostock und Bremen. Sie führen meist über die Funkfeuer mehrerer Flughäfen und dann zurück zu ihrem Startort“, erklärt Haufe. „Aus dem Grund nutzen auch Flugzeuge, die nicht den Flughafen Braunschweig als Ziel haben, das Funkfeuer Hehlingen für das Fliegen von Warteschleifen.“

Das sei einer der Hauptgründe für das erhöhte Flugaufkommen im Süden Wolfsburgs. „Die Ausbildungsprogramme schreiben vor, dass angehende Piloten mit Instrumentenflug-Berechtigung Warteschleifen sicher fliegen können müssen. Dabei handelt es sich um ein sehr komplexes Manöver, das häufig wiederholt werden muss.“ Um punktuellen Lärm zu vermeiden und um das Ein- und Ausfliegen in die beziehungsweise aus der Warteschleife zu trainieren, würden während eines Übungsflugs meist mehrere Funkfeuer nacheinander angeflogen.

Flugbewegungen nehmen auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg wieder zu

Warteschleifen werden jedoch auch von Flugzeugen geflogen, die in Waggum landen wollen, aber keine sofortige Landeerlaubnis bekommen und durchstarten müssen. Nach dem Ende der Corona-Pandemie habe die Zahl der Flugbewegungen wieder zugenommen. Waren es in den Jahren 2020 und 2021 unterdurchschnittliche 22.000 beziehungsweise 23.000, bewegte sich 2022 (27.834) wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. „Die Leute waren zuletzt etwas verwöhnt gewesen“, vermutet Haufe. Allerdings sei der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg weit von den Zahlen nach der Wiedervereinigung Deutschlands entfernt. Zum Vergleich: 1991 seien es zum Beispiel 53.149 Flugbewegungen gewesen.

Flugbewegungen lassen sich zum einen gut im Internet auf dem Flugzeugtracker ADS-B Exchange (https://adsbexchange.com) nachvollziehen. Stichproben unserer Zeitung in den besonders betroffenen Wolfsburger Ortsteilen in den vergangenen Wochen ergaben zum anderen: Meistens waren im Zeitraum von etwa einer halben Stunde überfliegende Flugzeuge in kleiner Zahl zu sehen und auch zu hören. Da die Flughöhe, in der zum Beispiel die Warteschleifen gedreht werden müssen, laut Haufe meist 4000 Fuß (umgerechnet gut 1200 Meter) beträgt, hielt sich der Lärm bei den Tests in Grenzen. Je näher man sich an der jeweiligen Hauptstraße der Orte befand, desto mehr gingen die Fluggeräusche im Geräuschpegel der vorbeifahrenden Autos unter.

Das sagen Ortsbürgermeister aus Wolfsburg zum Thema Fluglärm

Doch was sagen die Anwohner? Wir fragten auch bei zwei Ortsbürgermeistern nach. „Ein-, zweimal im Jahr werden Beschwerden an mich herangetragen“, berichtet Marco Meiners (FDP), der dem Ortsrat Hattorf/Heiligendorf vorsteht. Sein „subjektiver Eindruck“ sei es, dass der Fluglärm „ein bisschen zugenommen“ habe, vor allem in den Sommermonaten. „Es kommt vor, dass Flugzeuge dicht über die Orte fliegen. Aber das Thema ist kein Dorfgespräch, hier wird auch keine große Welle davon gemacht, so dass wir nicht dringend handeln müssen.“

Philipp Kasten (CDU) ist Ortsbürgermeister von Barnstorf/Nordsteimke. Er sagt: „Ich bekomme das schon mit, dass mal ein Flugzeug vorbeikommt. Aber dass der Lärm ein Problem darstellt, davon habe ich bei uns noch nichts gehört.“ Auch weitere Stichproben bei Anwohnern in den besagten Ortsteilen brachten keine Klagen hervor. Die Toleranzschwelle scheint bei den meisten in puncto Fluggeräusche noch sehr hoch zu sein.

