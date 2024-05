Salzgitter. Bei schönstem Sonnenschein trafen sich viele Familien, Väter und Freunde an Himmelfahrt in die Natur. Wie ist der Tag gelaufen?

Freunde treffen bei gemeinsamen Unternehmungen, Sonnenschein und guter Laune. Es könnte immer so einfach sein, und so war es am vergangenen Himmelfahrtstag auch: Geteilte Wanderfreuden auf Schusters Rappen mit Bollerwagen, auf Bikes oder als Ausfahrten mit historischen Vehikeln – Salzgitter und sein Umland zeigten sich zum Himmelfahrtstag auf den Beinen, um den freien Tag zu genießen. Die im Vorfeld oft heftig diskutierte Frage, ob es nun ein Vater-, Männer- oder Familientag sei, war dann eher nebensächlich.

So feierten Freunde Himmelfahrt in Salzgitter

Früh aufgebrochen waren Volker und seine Freunde aus Reppner. Kurz nach 10 Uhr waren sie schon in der Ortsmitte Salders anzutreffen, bei ihrer ersten Pause, wie sie betonten. Das Bier hatten sie bei einem Kumpel am Gartenzaun gebunkert. „Dann müssen wir nichts mitmitschleppen – auch keine leeren Flaschen“, erklärte er. Fernziel ihrer Fahrradtour sei der Hasselberg. Dort würden nicht nur weitere Freunde und eine dreistündige Boßelrunde auf sie warten, sondern auch ein gekühltes Fass des Gerstensaftes und weitere Gaumenfreuden. Schon seit 1990 ist das Himmelfahrt-Treffen am Hasselberg für die Freunde aus Reppner eine geliebte Tradition.

Überall im Stadtgebiet waren am Himmelfahrtstag fröhliche Gruppen anzutreffen. © FMN | Andrea Leifeld

Die Straße hinunter rollte der baulich raffinierte Bollerwagen einer Fußgruppe heran. Soeben in Salder gestartet, peilte sie den Salzgittersee als Zwischenstopp ihrer Vatertags-Tour an, um dann bei Freunden in Lichtenberg den Tag ausklingen zu lassen.

So spannten Familien zu Himmelfahrt am Salzgittersee aus

Am Salzgittersee hatten sich viele Gruppen und Familien zum Grillen und Picknick bereits vor der Mittagszeit schöne Plätze gesichert: So drei Familien mit Kindern aus Lengede, direkt am Ufer. Es sei das erste Treffen seit längerer Zeit, die im Alltag zumeist fehle, erzählten sie. Umso schöner sei der herrliche Tag am See, den sie als „kleine Auszeit“ so sehr genossen.

Viele Ausflügler zog es in die Natur, zum Beispiel den Freundeskreis aus Reppner. © FMN | Andrea Leifeld

Aber auch viele Familien direkt aus Lebenstedt genossen den Tag an „ihrem Kleinod“, quasi direkt vor der Haustür. „Es ist hier ein wunderbarer Ort“, schwärmte Sebastian aus Lebenstedt, der den Drei-Generationen-Tag mit Eltern, Ehefrau und Kindern genoss. „Früher sind wir zu Himmelfahrt immer gewandert. Meistens zum Lichtenberg“, erinnerte er an „legendär-lange“ Wandertouren mit „verlorenen“ Wegen. Aber für Ausflüge mit Kindern sei der See ideal.

Bei strahlendem Wetter zog es viele Freunde wie hier aus Salder mit dem klassischen Bollerwagen an den Salzgittersee. © FMN | Andrea Leifeld

So lebhaft ging es Himmelfahrt in Baddeckenstedt zu

Noch mitten in den Abi-Prüfungen eingebunden ließ sich eine muntere Freundesgruppe aus Heere den herrlichen Tag nicht nehmen. Nach einer fröhlichen Wanderstunde hatten sie es immerhin schon bis zum Ortseingang Baddeckenstedt geschafft. Die Ursache der Langsamkeit fanden Carlo und Chullin als „Gruppensprecher“ in vielen verlängerten Trink- und Zwischenstopps. Weitere Freunde wollten sie unterwegs treffen und dann noch weiteren Proviant an der Tankstelle kaufen. Fernziel ist der gemeinsame Rückweg. Am Himmelfahrtag sei ab 18 Uhr immer der Heerer Sportplatz ein toller Treffpunkt für viele vermeintliche Wandervögel und feiernde Gruppen, gaben sie als Tipp.

Polizei Salzgitter: Vatertag ist sehr friedlich verlaufen

Und wie fällt die Bilanz der Polizei aus? „In der Gesamtbetrachtung sprechen wir von einem sehr friedlichen Vatertagsverlauf“, erklärt Polizeipressesprecher Matthias Pintak, nicht nur beim Blick auf das Geschehen im Stadtgebiet Salzgitter, sondern auch für die gesamte Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel. An den bekannten Treffpunkten, wie zum Beispiel dem Salzgittersee, haben sich zwar viele Menschen aufgehalten. Aber alle Gruppen seien friedlich unterwegs gewesen, betonte Pintak. Nur in wenigen Fällen sei es zu kleineren Streitigkeiten gekommen.

In Ringelheim trafen sich Deutsche und Franzosen zum Boßeln

In froher Runde waren überall Freunde und Familienmitglieder zusammengekommen. Und diese gelebte Freundschaft war auch grenzübergreifend. So kam in Ringelheim eine deutsch-französische Freundesgruppe um Jutta Wolff zum Boßelturnier zusammen, um die nunmehr seit 40 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Salzgitter und der französischen Gemeinde Créteil bei guter Stimmung und selbstgemachtem Schnaps ausgiebig zu feiern.

Die anderthalbstündige fröhliche Boßeltour mit ländergemischten Gruppen führte am Himmelfahrtstag durch die Feldmark, vorbei am Cholera-Friedhof in Richtung Alt Wallmoden, erzählt sie im Rückblick. Vorab hatten die französischen Gäste die Barockkirche St. Abdon und Sennen besichtigt. Am Samstag wird im Christ-König-Gemeindehaus bei einer deutsch-französischen Olympiade der Abschied gefeiert, denn am Sonntag werden die französischen Freunde die Heimreise antreten.

