Braunschweig. Ein altes Gebäude in zentraler Lage wird wohl abgerissen. Was nun laut Stadt Braunschweig in bester Innenstadtlage entstehen könnte.

Bis zu 100 Wohnungen könnten in der Wilhelmstraße 62 bis 71 entstehen

Die Stadt Braunschweig will Grundstück und Gebäude verkaufen

Ein externer Investor soll ein Konzept vorlegen. Es gibt Auflagen zu Sozialwohnungen und Co.

Dass am ehemaligen Standort der Niedersächsischen Landesschulbehörde in der Wilhelmstraße 62 bis 71 in Braunschweig neue Wohnungen entstehen sollen, ist schon länger klar. Doch auf Nachfrage unserer Zeitung gibt die Stadt Braunschweig nun eine Größenordnung an, die aufhorchen lässt: An Stelle der Behörde könnten schätzungsweise bis zu 100 innenstadtnahe Wohnungen gebaut werden könnten. Die tatsächliche Anzahl der Wohnungen hänge von der noch zu konzipierenden Größe der Wohneinheiten und dem Konzept der Quartiersentwicklung ab.

Schon seit langem ist die Stadt an der Entwicklung des Quartiers interessiert. Nach dem Auszug der Landesschulbehörde im Sommer 2023 nahmen die städtischen Planungen Fahrt auf. Die Behörde hat mittlerweile ihren Sitz als „Regionales Landesamt für Schule und Bildung“ an die Kurt-Schuhmacher-Straße verlegt.

Die „Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft“ (SBBG) ist Eigentümerin des Gebäudes und des Grundstücks Wilhelmstraße 62-71. Die SBBG ist eine Tochtergesellschaft der Stadt und will laut Verwaltung Gebäude und Grundstück für eine Konzeptvergabe bereitstellen und später verkaufen. Da das Gebäude laut Stadt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss es, auch wegen statischer Bedingungen und Rissbildung, voraussichtlich abgerissen werden, um einem Neubau Platz zu machen. Konzepte, die einen Erhalt des Gebäudes ermöglichen, sollen jedoch auch geprüft werden.

Neubaugebiet Wilhelmstraße: Investor muss Vorgaben erfüllen

Wer das Gebäude von der Stadt kauft und das Areal entwickelt, müsse danach erst noch ermittelt werden. „Mit der geplanten Konzeptvergabe sollen Wohnungsbaugesellschaften, Investoren und Projektentwickler angesprochen werden, die an diesem Standort ein soziales, identitätsstiftendes Projekt mit anspruchsvoller Gestaltung und unter Berücksichtigung der Belange von Klimaschutz und Klimawandelfolgen-Anpassung realisieren wollen“, erläuterte die Stadt im März 2023 auf Anfrage der BIBS-Fraktion im Rat der Stadt.

Eigentlich sollte eine Ausschreibung des Grundstücks im Frühsommer 2023 erfolgen, doch sie steht nach wie vor aus. Grund ist, dass zunächst noch der Wert des Grundstücks durch eine externe Firma ermittelt werden soll. Die Wertermittlung solle laut Stadt „im Laufe des Jahres“ erfolgen. Einige Eckpunkte, die der Investor erfüllen muss, sind bereits jetzt klar: 75 Prozent der Wohnungen sollen demnach Mietwohnungen werden, ergänzend könnten auch Eigentumswohnungen geschaffen werden. Wie bei anderen Neubauprojekten, etwa am Jütenring, in Rautheim-Möncheberg oder in Wenden-West soll 30 Prozent der Wohnfläche für den geförderten sozialen Wohnungsbau genutzt werden, sowie 10 Prozent für das mittlere Preissegment. Das Erdgeschoss ist zudem für „publikumsrelevante Nutzung“, also Geschäfte oder Dienstleister, vorgesehen.

Langfristiger Plan in Braunschweig: öffentlicher Spazierweg am Wendenmühlengraben

Am liebsten hätte die Stadt zudem einen Neubau in ökologischer Bauweise. 2023 hieß es, für den Neubau sei eine Hybrid-Holzbauweise beziehungsweise auf der Rückseite eine reine Holzbauweise vorgesehen. Auf Nachfrage erläutert die Stadt jedoch, dass dies nur ein „denkbares Konzept“ ist, das Interessenten einreichen könnten.

Langfristig könnte hinter dem Gebäude zudem ein neuer öffentlicher Weg entlang des Wendemühlengrabens entstehen, der die Alte Knochenhauerstraße mit der Wendenstraße verbinden würde. Dafür müsste eine derzeit noch an der Oberfläche verlaufende Fernwärmeleitung in den Grund verlegt werden. „Da eine Verlegung der oberirdischen Leitung technisch oder zur Instandhaltung aktuell nicht notwendig und gleichzeitig kostenintensiv ist, wird diese Verlegung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, schreibt Stadtpressesprecher Rainer Keunecke.

An anderer Stelle in der Wilhelmstraße realisiert bereits die Moretti Wohn- und Bauprojekte GmbH ein neues „Wohncarrée“, das von der Volksbank Brawo vermarktet werden soll. Es entsteht wohl Mitte/Ende 2025 direkt neben dem Sozialgericht und dem Verwaltungsgericht.

