Braunschweig. Pflege neu denken: Die Braunschweigerin Vanessa Schulte engagiert sich auf Instagram für Fachkräftegewinnung und Imageverbesserung.

Über 24.000 Fans folgen ihr auf Instagram, um ihre Videos zu schauen. Vanessa Schulte ist Gesundheits- und Krankenpflegerin am Städtischen Klinikum Braunschweig und eine engagierte Influencerin. Sie nutzt ihre Reichweite in den sozialen Medien, um auf Missstände in der Pflege hinzuweisen. Ihr wichtigstes Statement lautet: „Pflege ist mehr als Essen und Tabletten zu verabreichen.“ Sie prangert an, dass die meisten Menschen ein komplett falsches Bild in der Gesellschaft hätten.

Doch bevor sie selbst den Weg in die Pflege findet, interessiert sie sich für die Medienbranche. Nach der Fachhochschulreife studiert sie an der Ostfalia Salzgitter Medienkommunikation. Hier erhält sie Einblicke in viele mögliche Betätigungsfelder wie Journalismus und Videografie. Aber kein Bereich kann sie dauerhaft begeistern. Als sie im vierten Semester auf einmal schwanger wird, packt sie eine Krise. „Ich habe das alles auf einmal als sehr sinnlos wahrgenommen und wollte damit nicht meinen ganzen Tagesinhalt füllen.“

Ein Praktikum beim Städtischen Klinikum Braunschweig begeistert Influencerin Vanessa Schulte für die Pflege

Nach einem Praktikum beim Städtischen Klinikum in Braunschweig wird ihr klar, dass sie das Studium abbrechen will. Und so beginnt Vanessa Schulte mit 27 Jahren nach dem ersten Jahr Elternzeit eine Ausbildung. „Ich bin nach jedem Dienst beseelt nach Hause gekommen. Viele Menschen waren mir dankbar.“ Viel Bewegung, nicht still sitzen – das ist genau die Abwechslung, die ihr im Studium gefehlt hat. Zudem gefällt ihr der Gedanke, dass sie jederzeit von überall auf der Welt arbeiten könnte.

Die Pflege- und Medizinbranche weckt in ihr eine so große Leidenschaft, dass Vanessa Schulte schon während der Ausbildung ein Studium der Pflegewissenschaften beginnt. Dafür wird sie wochenweise von der Ausbildung befreit. „Für mich war das Studium der beste Schritt, weil ich dadurch erst richtig verstanden habe, was mein Beruf wirklich bedeutet“, erzählt sie.

Gesundheits- und Krankenschwester Vanessa Schulte (links) hat ein Kinderbuch über ihren Beruf geschrieben. Zusammen mit Kollegin Josie Seiler hat sie 2019 den Instagram-Account gestartet. Mittlerweile betreibt sie diesen alleine. © Privat | Privat

Vanessa Schulte aus Braunschweig will zeigen, was den Pflege-Beruf ausmacht

Was der Beruf alles kann, das will sie auch anderen zeigen. Noch während der Ausbildung startet sie mit ihrer Kollegin Josie Seiler den Instagram-Account, der im Rahmen eines Wettbewerbs mit dem Titel „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“ für den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) entsteht. Den ersten Post setzen sie am 24. November 2019 ab. „Das Thema und der Account sind gut angekommen und damit sind wir dabei geblieben.“ Als dann die Corona-Pandemie einsetzt, steigert sich die Aufmerksamkeit für den Kanal und die Branche noch einmal mehr.

Sogar das Fernsehen dreht eine Doku über sie. Der Beginn einer Erfolgsstory. Die 33-Jährige ist ehrgeizig und will mehr. Schon während ihrer Ausbildung und parallel zum Studium schreibt sie ein Buch mit dem Namen „Karl wird Krankenschwester“. Schon bei den Kleinsten will sie mit den Vorurteilen gegenüber medizinischen Berufen aufräumen und Begeisterung wecken. Das Kinderbuch bringt sie im Eigenverlag heraus: „Ich habe mit einem kleinen Team alles selber gemacht.“

Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Vanessa Schulte mit ihrem Kinderbuch „Karl wird Krankenschwester“, in dem sie Kindern die Pflege erklärt. © regios24 | Stefan Lohmann

Erklären, was Pflege eigentlich ist. Darum geht es sowohl auf ihrem Account, den sie mittlerweile alleine betreibt, als auch im Buch. Dass es keine einheitliche Definition von Pflege gibt, sei das größte Problem, sagt sie. Schulte hat mittlerweile eine genaue Vorstellung davon. Sie fasst es so zusammen: „Zusammen mit anderen Menschen im Team daran zu arbeiten, Gesundheit zu fördern und zu unterstützen.“ In ihren kurzen Videos auf ihrem Instagram-Account gibt die Influencerin Einblicke in ihren Alltag, nimmt die sogenannten „Follower“ mit ins Krankenhaus und macht im besten Fall auch Lust auf den Beruf. Denn der Branche gehen die Fachkräfte aus. Die drängendsten Probleme derzeit: „Personalmangel, eine alternde Gesellschaft und nicht genügend Auszubildende.“

Social-Media-Kampagne mit der „Allianz für die Region“ startet am 12. Mai

Aber anstatt nur zu meckern, engagiert sich die Braunschweigerin im DBfK ehrenamtlich. „Die sind dafür da, die Forderungen politisch durchzubringen.“ Zudem gehe es darum, den Beruf attraktiver zu gestalten und zu erklären, was ihn ausmache. Und an einer weiteren Aktion beteiligt sie sich: In Kooperation mit der „Allianz für die Region“ startet am 12. Mai die Social-Media-Kampagne „Ich pflege gern“.

Diese wird im Rahmen des Projektes „Pflegenetzwerk neu gedacht – innovativ, nachhaltig, offen“ realisiert. Zielsetzung sei Imagebildung, Stärkung des Selbstverständnisses der Pflegebranche und die Ansprache einer jungen Zielgruppe. Die Kampagne solle die sogenannte „Generation Z“ abholen und gängige Klischees entkräften. „Wir wollen die erreichen, die jung sind und mit der Pflege nichts zu tun haben.“ Vor allem gehe es aber auch um die Förderung der Wertschätzung für den Beruf.

Vanessa Schulte hat Berufung gefunden: „Auf Social Media und am Patienten zu arbeiten, ist ein sehr erfüllender Mix“

„Es gibt nicht nur die eine Lösung“, ist sich Schulte, die auch in der Pflegedirektion des Krankenhauses tätig ist, sicher. „Natürlich brauchen wir auch ausländische Fachkräfte“, fügt sie an, aber es müsse langfristiger gedacht werden. Zumal es darum gehe, diese adäquat zu integrieren und ihnen Deutsch zu vermitteln. Und das brauche ihrer Erfahrung nach mindestens ein Jahr. „Und ich finde es auch nicht richtig, dass Deutschland sich in anderen Ländern bedient.“ Diese bräuchten ja schließlich auch dringend medizinisches Fachpersonal.

„Pflege pflegen“ steht auf dem T-Shirt der Braunschweiger Influencerin Vanessa Schulte. Sie setzt sich für ein besseres Image des Berufs auf Instagram ein. Auch politisch engagiert sie sich für die Belange. © FMN | Bernward Comes

Auch wenn es noch viel für und in der Branche zu tun gibt – Vanessa Schulte hat ihre Berufung gefunden. „Auf Social Media und gleichzeitig am Patienten zu arbeiten, ist ein sehr erfüllender Mix für mich.“ Und so war das Studium an der Ostfalia trotzdem für etwas gut ist. Techniken wie Marketing, Fotografie und Videografie haben sie heute als erfolgreiche Influencerin weit gebracht.

