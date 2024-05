Wolfsburg. Nach der Dauer-Baustelle auf der Autobahn 39 ist die nächste Großbaustelle schon in Sicht. Dann ist die Betonkrebs-Brücke dran.

Es ist geschafft: Die jüngste Dauer-Baustelle auf der A 39 in Wolfsburg ist seit kurzem beendet. Nun rollt der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Sandkamp und Weyhausen in beiden Fahrtrichtungen wieder normal auf je zwei Spuren. Doch die nächste Großbaustelle ganz in der Nähe droht schon bald – und sie wird deutlich länger bleiben. Dann ist die abrissreife Betonkrebs-Brücke dran!

„Der Rückbau der Verkehrssicherung – und somit auch die Baustelle zwischen Sandkamp und Weyhausen – war Ende April abgeschlossen“, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes auf Anfrage mit. Der Verkehr könne bereits seit etwa zwei Wochen in beiden Richtungen wieder normal fließen. „Lediglich im Bereich der Anschlussstelle Weyhausen erfolgte noch der Rückbau der Baustelle von Mitte bis Ende April.“

Schon lange nicht mehr schick: Für die Autobahnbrücke, die in Wolfsburg den Mittellandkanal und die Bahntrasse überspannt, wird der Abriss und Neubau vorbereitet. © regios24 | Helge Landmann

Dauer-Baustelle auf A 39 in Wolfsburg planmäßig abgeschlossen

Nennenswerte Probleme bei den Restarbeiten gab es nach Angaben des Sprechers nicht. „Es verlief alles nach Plan, und die Baustelle konnte im angekündigten Zeitrahmen fertiggestellt werden“, hieß es seitens der Autobahn GmbH. Zwischenzeitlich hatte es im Herbst sogar danach ausgesehen, als ob die Bauarbeiten deutlich früher beendet werden könnten.

Doch dann kamen bereits im November der erste frühe Wintereinbruch sowie danach starke Regenfälle, was den zeitlichen Vorsprung zunichte machte. Wie bereits berichtet, kann nach Angaben der Autobahn GmbH der Kostenrahmen von rund 10 Millionen Euro für die Fahrbahn-Grunderneuerung inklusive vorheriger Kampfmittelsondierung eingehalten werden.

Die A 39 führt über die marode Brücke Wo2, die die Bahnstrecke und den Mittellandkanal überspannt. © regios24 | Helge Landmann

Als erstes gab‘s die Kampfmittelsondierung dicht am VW-Werk

Im Sommer 2022 war Start des mehrjährigen Bauprojekts. Damals musste auf der Autobahn in Höhe Sandkamp nahe dem VW-Werk zunächst die komplette Fahrbahn aufgerissen werden: für die Kampfmittelsondierung zur Suche nach alten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.

Nach der Strecken-Freigabe ohne Bombenfunde wurde bis Sommer 2023 die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden/Braunschweig erneuert. Anfang September war dann Beginn des letzten Bauabschnitts; auf einer Länge von gut drei Kilometern wurde die Fahrbahn in Richtung Norden/Salzwedel erneuert.

Grund für die nun abgeschlossene Fahrbahnerneuerung ist der geplante Weiterbau der A 39 für den Autobahn-Lückenschluss zwischen Wolfsburg und Lüneburg. Dadurch wird eine starke Zunahme des Schwerlastverkehrs erwartet, wofür der bisherige Fahrbahnaufbau nicht tragfähig genug war.

Autobahnbrücke bei Fallersleben wird die nächste Großbaustelle

Schon länger nicht mehr ausreichend tragfähig ist die Autobahn in Wolfsburg direkt südlich des nun sanierten Abschnitts zwischen den Anschlussstellen Sandkamp und Wolfsburg-West: Die Brücke mit der Bezeichnung Wo2, die auf einer Länge von 246 Metern den Mittellandkanal und die Bahnstrecke mit der ICE-Trasse überspannt, ist bei der jüngsten Sanierung 2019/2020 überraschend für abrissreif befunden worden. Das Bauwerk von 1975 leidet umgangssprachlich an Betonkrebs – unheilbar!

Daher muss die Überführung sukzessive abgerissen und neu gebaut werden, und zwar unter fließendem Verkehr. Längere Vollsperrungen auf der wichtigen Verkehrsader will die Autobahn GmbH vermeiden. Obwohl die Mängel an der Bausubstanz der östlichen Brückenhälfte übrigens deutlich gravierender sind als an der westlichen, wird letztere zuerst angepackt. Als Grund nannte ein Sprecher des Bauträgers kürzlich die Brückenkonstruktion; diese erlaubt offenbar keine andere Vorgehensweise.

Die Bauplanung sieht vor, dass es mit vorbereitenden Baustellen-Arbeiten schon im dritten Quartal 2024 losgeht. Bis Ende 2027 soll die neue Autobahnbrücke komplett fertig sein.

