Wolfsburg. WN-Volontär Daniel Kalis testet Fahrgeschäfte auf dem Wolfsburger Schützen- und Volksfest. Ein Fahrgeschäft schockiert ihn besonders.

Die Sonne scheint, es ist angenehm warm und auf dem Wolfsburger Schützenfestplatz hört man laute Schreie. Das Donnern der Achterbahn „Wilde Maus XXL“, das Kreischen im „Hangover“, 85 Meter über der VW-Stadt, und der Ton der rasanten Umdrehung im „Evolution“ machen schon einmal mächtig Eindruck bei mir. Als Fan von Freizeitparks liebe ich es, verschiedene Fahrgeschäfte auszuprobieren.

Auf dem Wolfsburger Schützenfest gibt es eine Vielzahl rasanter Attraktionen für Adrenalin-Junkies und für die, die es noch werden wollen. Wir testen insgesamt sieben Fahrgeschäfte. Ein Fahrgeschäft hinterlässt besonders Eindruck bei mir.

Achterbahn-Fans kommen in der „Wilden Maus XXL“ voll auf ihre Kosten

Leuchtend rot strahlt mich die Achterbahn „Wilde Maus XXL“ auf dem Wolfsburger Festplatz an. Bevor es allerdings an den Fahrspaß geht, muss ein kleiner Hindernisparcours zurückgelegt werden. Rollbretter, Wasserspiele und wackelige Brücken machen schon einmal Vorfreude.

Auf die 605 Meter lange Strecke geht es für die Festbesucher entweder mit oder ohne VR-Brille. Rasant fährt man um die Kurven und wird regelrecht durchgeschüttelt – flauer Magen inklusive. Den Namen „Wilde Maus“ verdient das Fahrgeschäft allemal.

WN-Volontär Daniel Kalis testet auf dem Wolfsburger Schützenfestplatz die Achterbahn „Wilde Maus XXL“. © regios24 | Sebastian Priebe

Wasserspaß und Drehwurm im „Rio Rapidos“ auf dem Wolfsburger Schützenfest

Rasante Abfahrten in runden Booten bietet „Rio Rapidos“. Auf der 2011 gebauten Wildwasserbahn können auch Kinder ihren Spaß haben. Besonders Spaß machen die schnellen Abfahrten, wobei sich das runde Boot fast dauerhaft im Kreis dreht. Nass wird man garantiert, an warmen Tagen auf jeden Fall eine Abkühlung – Drehwurm inklusive. Die Fahrzeit hätte allerdings noch etwas länger sein können, denn nach knapp zwei Minuten ist der Wasserspaß schon wieder zu Ende.

In der Wildwasserbahn „Rio Rapidos“ auf dem Wolfsburger Schützenfest wird man garantiert nass. © regios24 | Sebastian Priebe

Freier Fall aus 85 Metern Höhe beim Wolfsburger Schützenfest

Mit leicht nassgeschwitzten Händen gehe ich zur Kasse des „Hangover“. Der Blick nach oben verheißt nichts Gutes: 85 Meter fast schwerelos über Wolfsburg. Schon beim ersten Fall schreie ich lauthals. Dabei waren das erst 40 Meter mit angezogener Bremse. Die luftige Höhe ist beeindruckend und beängstigend zugleich. Beim zweiten Mal geht es noch höher. Die Nervosität oben macht sich breit, denn man weiß nicht, wann man wieder runterfällt. Mit rund 100 km/h falle ich gen Erde und gefühlt dreht sich mein halber Magen um. Dieses Fahrgeschäft macht Puls, Spaß, aber ist nichts für Menschen mit schwachen Nerven.

Im Freifallturm „Hangover“ fällt man aus 85 Metern in die Tiefe. WN-Volontär Daniel Kalis (mittig) traut sich in das Fahrgeschäft. © regios24 | Sebastian Priebe

Wolfsburger Fahrgeschäft „Evolution“ hinterlässt bleibenden Eindruck

Einige Besucher, die das Fahrgeschäft „Evolution“ fahren, kommen mir kreidebleich entgegen. Das Monstrum an Fahrgeschäft steht nahezu majestätisch auf dem Festplatz. Der Propeller wirbelt die Fahrgäste mit bis zu 140 km/h und einer Beschleunigung von bis zu 4,5 G durch die Lüfte. Passagiere kreischen vor Freude, als sich die Gondeln wieder und wieder um die eigenen Achsen drehen – mir rutscht das Herz in die Hose.

Dieses Festprogramm erwartet die Besucher Freitag, 3. Mai: ab 19 Uhr Warm up mit DJ „LSDJ“-LSDJ_official, Live-Konzert mit Marquess, Beginn um 20 Uhr, anschließend After-Show Party im Festzelt „Marris“ auf dem Schützenfestplatz, Eintritt frei. Ab ca. 22 Uhr „Aller in Flammen“- Feuerwerk entlang der Aller am Schützenfestplatz. Samstag, 4. Mai: Maria Crohn „Festival der Travestie“, buntes Showprogramm im Festzelt „Marris“ auf dem Schützenfestplatz, 19.30 Uhr offizieller Fassanstich, um 20 Uhr beginnt die Show, Eintritt frei. Montag, 6. Mai: Seniorennachmittag im Festzelt „Marris“ auf dem Schützenfestplatz mit der kleinen Siebenbürger Blaskappelle, Folkloregruppe „U Carrettu“, geselliger Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, Kostenbeitrag 5 Euro, Beginn 15 Uhr, Eintritt frei. Mittwoch, 8. Mai:Familiennachmittag, Beginn 14 Uhr, ermäßigte Preise für Familien auf dem Schützenfestplatz; Nacht im Festzelt 2024: Live-Musik mit den orginal Trenkwalder, im Festzelt „Marris“, Beginn ab 19.30 Uhr, Eintritt frei. Donnerstag, 9. Mai: SchützenFestEssen, Live-Musik mit den original Trenkwalder, im Festzelt „Marris“, Beginn 11 Uhr, Einmarsch der Schützengesellschaft Wolfsburg, Grußworte vom 1. Vorsitzenden Stefan Wolters, Siegerehrungen, Kostenbeitrag 20 Euro pro Person (inkl. 1x Festessen und 4x Bier oder alkoholfreies Getränk), Kartenvorverkauf (Gutscheinheft) in der Lederhandlung Christian Beust, Koehlerbergstraße 19. After Show Party, Beginn 15.30 Uhr im Festzelt „Marris“, Eintritt frei. Freitag, 10. Mai: Media Markt Abend 2024 mit Stargast Vincent Gross, ab 20 Uhr Warm up mit DJ Scott Bells, Live Konzert mit Vincent Gross, Beginn 21 Uhr im Festzelt „Marris“, anschließend After-Show Party, Eintritt frei. Samstag, 11. Mai: Proklamation der neuen Majestäten, am Wolfsburger Schloss, Schloßstraße 8, Beginn 16 Uhr, Festprogramm, Marsch der Schützengesellschaft Wolfsburg über den Schützenfestplatz, Start an der Brücke zum Badeland / Eis-Arena, Beginn 19.30 Uhr, Krönung der Majestäten im Festzelt „Marris“ ab 20 Uhr. Wolfsburg rockt mit MAXX!T, Live-Konzert der Coverband ebenfalls im Festzelt, Beginn 20 Uhr, Eintritt frei. Großes Höhenfeuerwerk auf dem Schützenfestplatz im Allerpark Wolfsburg, Beginn ab ca. 22.25 Uhr.

Nachdem ich eingestiegen bin, macht sich pure Nervosität breit. Meine Finger spüre ich kaum noch, weil ich so verkrampfe. Die Höhe von 66 Metern ist atemberaubend, aber ich schließe nach mehreren Turbo-Umdrehungen meine Augen. Nach fast vier Minuten Fahrzeit ist der Spaß vorbei und ich bin froh, aus dem Fahrgeschäft zu steigen. Eine echte Grenzerfahrung und selbst für mich als Adrenalin-Junkie ein Tick zu viel.

Das Fahrgeschäft „Evolution“ auf dem Wolfsburger Schützenfest gibt einem einen puren Adrenalinkick. Mit 140 km/h wird man durch die Luft gewirbelt. © regios24 | Sebastian Priebe

Aus dem Riesenrad hat man eine tolle Sicht über Wolfsburg

Zur Abwechslung mal etwas Ruhigeres: Ebenfalls schwindelfrei sollte man für das Riesenrad „Wilhelm“ sein. Ein Schützenfest ohne Riesenrad ist mittlerweile kaum denkbar. In 36 weißen Gondeln werden Besucher in 48 Meter Höhe gebracht, um einen atemberaubenden Blick über Wolfsburg zu erlangen. Ein bisschen mulmig ist einem in der kleinen Gondel trotz des Ausblicks dennoch. Das Riesenrad dreht sich auch schneller als zuerst gedacht. Für schöne Fotos muss man also fix sein.

48 Meter über Wolfsburg hat Volontär Daniel Kalis im Riesenrad „Wilhelm“ einen atemberaubenden Blick über Wolfsburg und das Schützenfest. © regios24 | Sebastian Priebe

Ein weiterer Klassiker auf dem Wolfsburger Schützenfest ist die Jaguarbahn. Das Fahrgeschäft weckt Kindheitserinnerungen in mir. Rasant geht es im Kreis und huckelig mit über 100 km/h zur Sache. Spaß macht es allemal und ist eine gelungene Alternative zu extremen Fahrgeschäften.

Geisterbahn auf dem Wolfsburger Schützenfest für Gruselfans

Gruselig geht es in der „Geister Fabrik“ zu. Die interaktive Geisterbahn hat fünf Etagen und 400 Meter Schienenlänge. Für Kinder mag der Geisterspaß gruselig sein, doch mich als Erwachsenen konnte nichts so schnell aus der Bahn werfen. 42 Meter breit und 18 Meter hoch ist das schaurige Bauwerk, in dem über 200 verschiedene Monster auf die ahnungslosen Besucher lauern. Mit zwei Laserwaffen kann man Geister abschießen und sich so interaktiv austoben.

In der Geisterbahn „Geister Fabrik“ geht es gruselig zu. Daniel Kalis, Volontär der Wolfsburger Nachrichten testet sie. © regios24 | Sebastian Priebe

