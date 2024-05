Peine. Mit dem neuen Cannabis-Gesetz ist der öffentliche Drogenkonsum nicht mehr verboten. So hält es die Stadt Peine mit ihrem Bahnhof.

Ob statistisch belegt oder nicht, zumindest gefühlt ist fast alles pünktlich in Deutschland, nur nicht mehr die Bahn. Was tun mit der unerwartet auftauchenden (Warte-) Zeit? Schön einen Joint durchziehen, das macht locker auf dem Bahnsteig, oder?

Nach dem seit April gültigem neuen Gesetz dürfen Erwachsene, vereinfacht, nun Cannabis anbauen, besitzen und auch in der Öffentlichkeit konsumieren. Es gibt natürlich, wie immer in Deutschland, diverse Auflagen, Ergänzungen oder Einschränkungen. Aber alles in allem, muss sich kein Erwachsener mehr irgendwo verstecken, wenn er mal einen berauschenden Joint rauchen möchte.

In anderen Städten gibt es eine offene Drogenszene am Bahnhof

Der Bahnhof Peine gehört immer noch der Stadt (in der Regel ein dickes Minus im Haushalt). In vielen Städten waren oder sind Bahnhöfe eine offene Drogenszene. Die Bahn und Städte versuchten die eine oder andere Verdrängung, aber es gelingt nicht überall.

Der Bahnhof in Peine ist kein polizeilicher Hotspot und für Bahnreisende oder Menschen, die sich dort aufhalten, keine permanente Gefahrenlage. Sicher gibt es Vorfälle, mit Gewalt oder Drogen oder beidem, aber im Vergleich zu anderen Städten dürfte Peine bei der Sicherheit am und im Bahnhof einigermaßen gut dastehen.

Eine schlimme Ausnahme war allerdings die Attacke mit einer Armbrust auf einen Peiner Bürger mit vermeintlichem Migrationshitergrund. Der Täter wurde nach dem Gerichtsprozess in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.

Teile gehören der Stadt, Teile der Bahn – jeweils eigene Hausordnungen

Wir fragten mal bei der Stadt Peine nach, was denn nun gilt am und im Bahnhof Peine beim Thema erlaubtes Kiffen. Stadtsprecherin Petra Neumann teilt zunächst mit: „Nach § 1 des Bundesnichtraucherschutzgesetztes (BNichtrSchG) ist es in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs und in Personenbahnhöfen verboten zu rauchen. Das umfasst bereits nach dem Gesetzeswortlaut auch den Konsum/das Rauchen von Cannabis.“

Das BNichtrSchG eröffne jedoch die Möglichkeit, dass Rauchen an bestimmten ausgewiesenen Bereichen zugelassen werden kann. Petra Neumann: „So ist dies auf der Südseite auf Gleis 2 (Richtung Stahlwerk) und auf der Nordseite zwischen Kiosk und Bäcker an der Hausecke in der Nähe der Unterführung möglich.“

Die Stadtsprecherin ergänzt: „In der Hausordnung vom Bahnhof und des Nahverkehrsterminals der Stadt Peine ist zudem geregelt, dass es im gesamten Gebäude sowie im Außenbereich (außerhalb der gekennzeichneten Bereiche) nicht gestattet ist zu rauchen. Auf den städtischen Flächen wird dieses Verbot notfalls mittels Hausrecht durchgesetzt.“ In der Regel reiche aber zunächst ein freundlicher, aber bestimmter Hinweis an die betroffenen Personen.

Eigentumstechnisch befinde sich der Raucherbereich auf Gleis 1 in städtischer Verantwortlichkeit. „Der Raucherbereich auf der ‚Mittelinsel‘, also zwischen den Gleisen, gehört zum Gelände der Deutschen Bahn“, sagt Petra Neumann. Dort gelte die Bahn-Hausordnung. Die Bahn hat bereits geregelt, dass auf ihren Bahnhöfen nicht gekifft werden darf.

