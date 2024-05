Gifhorn. In der Braunschweiger Straße eskalierte am Samstag ein Streit. Die Situation gestaltete sich unübersichtlich.

In Gifhorn ist am Samstagabend eine Auseinandersetzung eskaliert. Gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu einem Grundstück in der Braunschweiger Straße gerufen. Dort gestaltete sich die Situation für die Beamten unübersichtlich, mehrere Personen stritten sich, einige hielten gefährliche Gegenstände in der Hand.

Familienkonflikt eskaliert in Gifhorn - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

Daher setzte die Polizei Pfefferspray ein, um den Konflikt zu beenden. Durch die Auseinandersetzung wurden vier Personen verletzt. Sie wurden ambulant im Klinikum Gifhorn versorgt. Ein Tatverdächtiger, ein 46-Jähriger, wurde in Gewahrsam genommen und in der Nacht wieder entlassen. Ein weiterer Verdächtiger, ein 50-Jähriger, wurde festgenommen. Da kein Anlass für eine Untersuchungshaft vorliegt, wurde er am Sonntag entlassen.

Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge war ein Familienstreit Auslöser für die körperliche Auseinandersetzung. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hildesheim.

red