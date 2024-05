Wolfsburg. Youtube, Instagram, Facebook und Schützenfest vereint: Kirmes-Influencer Michael Schütte teilt seine Volksfest-Abenteuer online.

Michael Schütte hat es gut: Möchte er auf dem Wolfsburger Schützenfest mit der Event-Achterbahn „Wilde Maus XXL“, im Jaguar-Express oder im Break-Dancer mitfahren, ein Eis essen, eine Tüte Mandeln naschen oder eine Bratwurst verspeisen, sich durch den gläsernen Irrgarten seinen Weg suchen oder einmal eine Rose schießen, braucht er nur den jeweiligen Schausteller zu fragen. Schon hat er eine Fahrkarte, ein Eis oder eine Cola in der Hand.

Kirmes-Influencer Michael Schütte ist auf Kirmessen deutschlandweit bekannt

Der 49-Jährige ist auf den Kirmessen der Republik bekannt wie ein bunter Hund. Oder besser gesagt wie ein roter. Denn sein Markenzeichen ist seine knallrote Jacke – die trägt er stets, wenn er mit seiner Actioncam oder dem Handy in der Hand aufnimmt, was der Rummel so hergibt.

Geboren in Wolfsburg, aber aufgewachsen in Königslutter, wo er auch heute lebt und als gelernter Anlagentechniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik arbeitet, entdeckte er schon früh seine Affinität zu dem lauten Treiben auf Schützenplätzen. „Ich war schon als Jugendlicher fasziniert von dem bunten Lichterglanz, der lauten Musik aus den Boxen, den schnellen Fahrten, den guten Düften – nach gebrannten Mandeln, Bratwurst und auch nach den Fischbrötchen“, gesteht der Familienvater.

Schon früh sammelte Kirmes-Influencer Michael Schütte erste Erfahrungen

In den 90er Jahren habe er sogar selbst beim Musik-Express der Familie Konrad Ahrend mitgeholfen, verkaufte Fahrkarten, nahm diese von den Besuchern wieder entgegen, ver- und entriegelte den Sicherheitsbügel – wann immer sich das Fahrgeschäft in der Nähe der Heimat, sprich in Braunschweig, Helmstedt, Wolfenbüttel oder Wolfsburg, befand.

„Evolution“, das mit 66 Metern angeblich höchste mobile Flugkarussell der Welt, hier auf dem Hamburger Dom, steht auch auf dem Wolfsburger Schützenfest. © Offenblende | Marc Metzler

Über die Jahre entwickelte sich aus der anfänglichen Faszination ein richtiges Hobby, eine Leidenschaft: Viele, viele Stunden, Tage, ja manchmal sogar ganze Wochenenden verbringt der Niedersachse auf den (Frühlings-)Festen in Deutschland und im benachbarten Ausland. „Ich bin schon ein bisschen wahnsinnig, dass ich so viel Zeit auf den Kirmessen unterwegs bin, aber es gibt immer so viel Neues zu entdecken, das wird nie langweilig“, erzählt Schütte.

Professionelles Equipment unterstützt Kirmes-Influencer Michael Schütte

Wenn er beispielsweise über den Hamburger Dom geht, kann es schon sein, dass er sich dort zehn, zwölf Stunden tummelt. Immer mit dabei auch einen professionellen 4K-Camcorder mit 20-fachem, optischem Zoom und Weitwinkelfunktion. „Für Bilder mit der Kamera baue ich sogar oft noch ein Stativ auf“, berichtet der Rummel-Vernarrte. Das ganze Roh-Filmmaterial muss dann noch geschnitten werden, was er heute nicht braucht, wandert ins Archiv – vielleicht gibt’s im Winter dann einen Jahresrückblick.

Die beiden werfen sogar herrliche Farbbilder aufs Pflaster, und im Dunkeln bilden sie fast eine Einheit. Das ist wunderschön anzusehen. Michael Schütte - über die Fahrgeschäfte auf dem Wolfsburger Schützenfest

Seit Frühjahr 2022 teilt Michael Schütte sein Hobby mit anderen auf Youtube, hat hier 3100 Abonnenten und schon 391 Videos hochgeladen, und ist mittlerweile auch auf TikTok, Instagram und Facebook unterwegs. Sein Name hier: „Kirmesfreunde 38“. Mittlerweile kommen die Schausteller auf ihn zu, wollen von den jüngsten Entwicklungen in ihrer Branche berichten, Fans erkennen ihn, machen Selfies mit dem Mann aus Königslutter.

Eine besondere Leidenschaft des Kirmes-Influencers

In 2024 wird er auch wieder auf der „Cranger Kirmes“, ein Volksfest im Herner Stadtteil Crange, das mit durchschnittlich rund vier Millionen Besuchern zu den größten Volksfesten in Deutschland gehört, unterwegs sein: „Da treffe ich ganz viele alte Bekannte.“

In so einem Gespräch habe Michael Schütte beispielsweise auch erfahren, wie es dazu kam, dass die Bretzelbäckerei der Familie Andreas Grimmer aus Hamburg, die derzeit auch auf dem Wolfsburger Schützenfest vertreten ist, quasi einen Rechtschreibfehler in ihrem Firmennamen trage. „Es waren schon sämtliche Schilder fertiggestellt, als jemand sagte: Du weißt aber schon, dass man Brezel nicht mit ‚tz‘ schreibt, oder? Aber da war es zu spät. Und so haben sich die Grimmers den Namen als Markennamen eintragen lassen“, erzählt Michael Schütte.

Das findet Kirmes-Influencer am Wolfsbürger Schützenfest besonders

Das Wolfsburger Schützenfest gefalle ihm deshalb so gut, „weil es so familienfreundlich“ ist, weil „keine total stark alkoholisierten Jugendlichen“ über den Platz ziehen. Was Michael Schütte in diesem Jahr besonders gut gefalle, sei das harmonische Lichterspiel zwischen dem „Evolution“, das als das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt gelte und einen Arm hat, der mit 140 Stundenkilometern durch die Luft schwinge und 2024 dort aufgebaut wurde, wo im Vorjahr das Riesenrad stand, und der „Break-Dancer“: „Die beiden werfen sogar herrliche Farbbilder aufs Pflaster, und im Dunkeln bilden sie fast eine Einheit. Das ist wunderschön anzusehen.“

