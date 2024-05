Wolfsburg. Schützenfest, VfL-Heimspiel und Eishockey-Länderspiel werden für Besuchermassen im Allerpark Wolfsburg sorgen. Das müssen Sie wissen.

Das Wochenende in Wolfsburg lockt fast zeitgleich mit drei Großveranstaltungen im Allerpark: Das 72. Wolfsburger Schützen- und Volksfest (Beginn 14 Uhr) steigt auf dem Wolfsburger Schützenplatz, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft in einem Test-Länderspiel in der Eis-Arena auf Frankreich (14 Uhr) und Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg erwartet in der VW-Arena Darmstadt 98 (15.30 Uhr).

Menschenmassen und Verkehrschaos rund um den Wolfsburger Allerpark und die beiden Sportarenen sind somit vorprogrammiert. Wir geben Ihnen Tipps für Parkplätze rund um den Allerpark und eine stressfreie Anreise am Samstag.

Drohendes Verkehrschaos: Grizzlys Wolfsburg bieten Bus-Shuttle-Service an

Beginn des WM-Vorbereitungsspiels zwischen Deutschland und Frankreich ist am Samstag um 14 Uhr in der Eis-Arena. Die Heimstätte der Grizzlys Wolfsburg im Allerpark öffnet um 12.30 Uhr, der Vorplatz um 12 Uhr. Zusätzlich zu den öffentlichen Parkplätzen im Allerpark bieten die Grizzlys einen Shuttle-Service mit Bussen an.

„Wir geben keine Empfehlung zum Parken rund um den Wolfsburger Allerpark, da es sehr voll werden wird“, erklärt Grizzlys-Pressesprecher Yannick Imler. Vom Park-and-Ride-Parkplatz in Kästorf sowie vom Schützenplatz Vorsfelde werden ab 12 Uhr regelmäßig Busse zur Eis-Arena verkehren, schreibt der Verein auf seiner Facebookseite. Die Rückfahrt der Busse erfolgt ab 16.30 Uhr.

Parkplatzsuche: VfL Wolfsburg empfiehlt Park- und Ride-Parkplatz in Kästorf

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg trifft am 32. Spieltag auf Darmstadt 98. Anpfiff in der knapp 30.000 Zuschauer fassenden VW-Arena ist um 15.30 Uhr. Der VfL weist aufgrund der zu erwartenden Besucherströme ebenfalls auf den Park-and-Ride Parkplätz in Kästorf hin. Gut 3200 Fahrzeuge hätten dort Platz. Von dort aus verkehren in regelmäßigen Abständen kostenlose Shuttle-Busse zur VW-Arena, schreibt der VfL auf seiner Website. Ab zwei Stunden vor Spielbeginn seien je nach Bedarf vier bis sechs Shuttlebusse im Einsatz, die alle zehn Minuten das Fußball-Stadion anfahren. Nach Spielende fahren die Busse von der Haltestelle an der Berliner Brücke zum Park-and-Ride Parkplatz, sobald sie voll besetzt sind.

Der Parkplatz (P4) steht aufgrund des Schützenfestes nicht zur Verfügung. „Auch der Parkplatz (P3) am Allerpark werde durch den zu erwartenden Andrang nur eingeschränkt nutzbar sein. Wir empfehlen die Anreise mit Fahrrad, Bus oder unserem Park-and-Ride Angebot“, betont Sprecherin Barbara Ertel-Leicht.

Am Samstag trifft der VfL Wolfsburg im Heimspiel auf Darmstadt 98. Das Bild zeigt VfL-Fans beim Heimspiel gegen Dortmund. (Archivfoto) © regios24 | Darius Simka

Im Wolfsburger Allerpark gibt es einige Großraum-Parkplätze

Parkplätze finden Besucher des Schützenfestes in Wolfsburg direkt im Allerpark (P3) und auf den ausgewiesenen Behelfsparkplätzen östlich des Festplatzes (P5 und P6). „Wir empfehlen allen Wolfsburgern, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen, weil die Parkplatz- und Verkehrssituation sehr eng werden wird“, betont Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Parkplatz P1 liegt direkt am Eingang des VIP-Bereichs im Westen der VW-Arena, ist allerdings kostenpflichtig. Angrenzend befindet sich der Parkplatz P2.

Empfohlen wird die Anreise mit dem Bus oder dem Fahrrad. Als zentrale Umsteigestelle dient die Bushaltestelle Wolfsburg Allerpark. Sie wird von den Buslinien 160, 201, 202, 221, 222, 264, 265 und 380 angefahren.

