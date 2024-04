Meinersen. Zwischen Meinersen und Müden ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau starb noch an der Unfallstelle.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Meinersen und Müden gekommen. Das teilt die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen mit. Demnach prallte eine 59-jährige Frau mit ihrem Audi A3 frontal gegen einen Straßenbaum.

Audi kommt bei Meinersen von der Straße ab

Die Frau starb noch am Unfallort. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Fahrzeug von Müden kommend in Richtung Meinersen unterwegs gewesen. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Wagen aus noch ungeklärten Gründen geradeaus und prallte mit voller Wucht gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Unter der Leitung des Meinerser Ortsbrandmeisters Kai Ludolf konnte sie durch den Einsatz von schwerem Rettungsgerät auf dem Fahrzeug befreit werden. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Während der Bergungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme war der Verbindungsweg für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren Meinersen, Müden-Dieckhorst sowie Ahnsen waren mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Teams zweier Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 4 aus Hannover, der einen weiteren Notarzt zur Einsatzstelle brachte, waren ausgerückt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Gifhorner Polizist wollte sich von Raser schmieren lassen

Messer-Attacke in Rühen: 37-Jähriger geht 8 Jahre in Haft

Todesmarsch 1945 nach Bergen – Ein Ohofer erinnert sich

Fliegerbombe lag nur halben Meter unter der Straße bei Müden

Mehr als nur der „Cowboy“: Gitte Haenning kommt nach Gifhorn

EU-Abgeordnete Lena Düpont im Wahlkampfmodus - Das setzt sie der AfD entgegen

Eisdielen im Kreis Gifhorn: So lecker schmeckt der Frühling

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red