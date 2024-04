Braunschweig. Wegen eines Hochhausbrandes rückte die Feuerwehr in die Okerstraße aus. In Stöckheim brach ein Gehweg wegen eines Rohrbruchs ein.

In Braunschweig berichtet die Feuerwehr von zwei Einsätzen am Samstagvormittag. Ein Brand in der Okerstraße hat ein Treppenhaus zur lebensgefährlichen Falle gemacht. In Stöckheim hat das Wasser eines Rohrbruchs den Gehweg so stark unterspült, dass er auseinanderbrach und ein Mann ins Wasser fiel. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Hochhaus brennt in der Okerstraße - Rettungsweg unpassierbar

Gegen 8.56 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Hochhaus in die Okerstraße gerufen. Als die Feuerwehr eintraf, war das Treppenhaus vollständig verraucht.

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand und entrauchten das Gebäude. Atemschutztrupps durchsuchten Treppenhaus und Aufzug nach bewusstlosen Personen. „Glücklicherweise wurden keine Verletzten gefunden, sodass lediglich Sachschaden zu verzeichnen war“, schreibt die Feuerwehr. Einsatzleiter Mathias John erklärt, dass ein Fluchtversuch durch den verqualmten Raum lebensgefährlich gewesen wäre.

Zur Brandursache und Ausbruchsstelle kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Die Polizei ermittelt.

Rohrbruch: Feuerwehr rettet Anwohner in Stöckheim

In Stöckheim ist es im Sperberweg (Ecke Milanstraße) am Samstagvormittag zu einem Wasserrohrbruch der Trinkwasserleitung gekommen. Gegen 11.32 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Das Wasser unterspülte Straße und Gehweg. Außerdem strömte es in den Keller eines anliegenden Wohnhauses.

Als die Feuerwehr eintraf, hielt sich ein Anwohner im betroffenen Bereich auf und brach durch den Gehweg ein. „Er sank bis zu den Schultern in den unterspülten Bereich ein und konnte sich in letzter Sekunde über dem Boden halten und somit ein vollständiges Versinken verhindern“, schildert die Feuerwehr. Einsatzkräfte retteten den Mann sofort. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr stoppte den Wasseraustritt und sperrte den Bereich. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet. Der zuständige Wasserversorger kümmert sich nun um die Schadensbeseitigung.

