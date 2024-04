Timmerlah. Am Mittwochmorgen musste der Bahnverkehr zwischen Groß Gleidingen und Broitzem gesperrt werden. Ein Traktor verlor Mineraldünger.

Am Bahnübergang Teufelsspring zwischen Timmerlah und Stiddien ist am Mittwochmorgen ein Traktor liegengeblieben. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt, sorgte ein technischer Defekt am landwirtschaftlichen Fahrzeug dafür, dass es gegen 8.40 Uhr auf den Gleisen stehenblieb. Der Fahrer alarmierte die Landespolizei, die daraufhin die Bundespolizei in Kenntnis setzte. Der Trecker hatte Mineraldünger geladen.

Trecker bleibt bei Braunschweig am Bahnübergang liegen - Situation löst sich schnell auf

Der Schlepper konnte die Gleise eigenständig wieder verlassen. Allerdings hatte sich etwas Dünger auf den Gleisen verteilt. Wegen des Vorfalls wurde die Bahnstrecke bis zirka 9.25 Uhr gesperrt, um die Verunreinigungen beseitigen zu können.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sowie das Notfallmanagement der Deutschen Bahn.

