Braunschweig. Beim Abbiegen in den Steinriedendamm gerät ein BMW-Fahrer aus der Fassung und beleidigt eine Frau. Nun ermittelt die Polizei.

Eine Frau ist in Braunschweig am Steinriedendamm von einem Autofahrer beleidigt worden. Das berichtet die Polizei und sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16.45 Uhr.

Fahrer eines BMW beleidigt Frau in Braunschweig

Ein männlicher Fahrer in einem weißen BMW mit Braunschweiger Kennzeichen, der aus Richtung der Kehrbeeke kam, gestikulierte vor dem Linksabbiegen in den Steinriedendamm wild und hupte. Eine in der Einmündung wartende 46-jährige Fahrerin eines Volkswagen Golf IV, ebenfalls mit Braunschweiger Kennzeichen, beschimpfte er schließlich beleidigend.

Die Szene wurde von einem Passanten und dem Fahrer eines Multivans beobachtet. Zur Klärung des Vorfalles sucht die Polizei nun nach diesen Beobachtern und weiteren Zeugen, die Angaben zur Situation machen können. Sie sollen sich im Polizeikommissariat-Nord unter der Telefonnummer (0531) 4763315 melden.

