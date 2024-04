Wolfsburg. Die Polizei entdeckte vor Ostern Bomben, ein Panzerfaust-Teil, Chemikalien und Drogen bei zwei Männern. So explosiv war die Mischung.

Der größte Polizeieinsatz der vergangenen Jahre in Wolfsburg ist eine Woche her. Karfreitag wurden bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in der Friedrich-Ebert-Straße und der Bebelstraße Rohrbomben und eine Nagelbombe, diverse Chemikalien und weitere Teile zum Herstellen von Sprengsätzen sowie Waffen(teile) und jede Menge Drogen sichergestellt. Zwei Männer (25 und 20) sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen mit Priorität: Einerseits interessiert die Ermittler der Hintergrund der Tatverdächtigen, die nach ihrer Festnahme eisern geschwiegen haben. Und es gilt die Frage zu klären, wie gefährlich diese Sprengsätze waren. Darauf gibt es auch schon eine Antwort.

Wie ein Routineeinsatz für die Polizei Wolfsburg zur Sofortlage geriet

Unsere Redaktion fragte die Staatsanwaltschaft Braunschweig, ob diese nach den ersten und auf Nachfrage ergänzten Informationen vom Dienstag noch einmal weitere Angaben machen könnte, um so den ungefähren Ablauf des Einsatzes von Gründonnerstag bis in die Nacht zu Karfreitag zu rekonstruieren. Die Polizei wurde durch spezialisierte Einheiten, darunter ein SEK-Team, verstärkt.

Der mutmaßliche Bombenbauer, ein Wolfsburger (25), wurde nach seiner Festnahme in der Nacht zu Karfreitag am Ostersamstag von Polizeibeamten beim Amtsgericht Wolfsburg vorgeführt. Dort wurde ihm der Haftbefehl verkündet. © Funke Medien Niedersachen | Hendrik Rasehorn

Der Sprecher der Anklagebehörde, Christian Wolters, bat um Verständnis, dass er solche Detailfragen nicht beantworten könne. Denn solche Angaben seien geeignet, Einsatztaktiken der Polizei offenzulegen, was wiederum Kriminelle für ihre Zwecke nutzen könnten. Das leuchtet ein.

Wolters erklärte jedoch zum Hintergrund des ursprünglichen Einsatzes in der Wohnung des 25-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße, dass es keine Alarmierung, keinen Notruf gab. „Es wurde der Polizei telefonisch von einer Person, bei der es sich nicht um einen der Beschuldigten gehandelt hat, mitgeteilt, dass der Wohnungsinhaber körperlich attackiert worden sei und die Polizei ihn deshalb aufsuchen solle. Das geschah dann auch. Bis dahin war es ein Routineeinsatz“, so Wolters. Erst als die Beamten vor Ort die Sprengvorrichtungen sahen, wurde aus dem Alltagseinsatz eine Sofortlage.

Bomben waren voll funktionsfähig – Panzerfaust-Abschussrohr mit kyrillischer Schrift

Eine Frage, die wohl viele beschäftigt, lautet, wie gefährlich die Funde waren. Die Polizei hatte mehrere Tage lang die Wohnung durchsucht, mit Blick auf Sprengstoffe und Chemikalien auch Experten hinzugezogen, unter anderem von der Bundespolizei. Wolters bestätigte auf Nachfrage, dass einige der aufgefundenen Bomben „scharf“ waren. „Die Sprengsätze waren voll funktionsfähig. Sie mussten nur gezündet werden. Durch die Polizei wurde später auch auf einem Sprengplatz testweise ein Sprengsatz gezündet, um dies zu überprüfen.“

Im Nachbarhaus in der Bebelstraße, in dem der 20-jährige Festgenommene wohnt, wurde das Abschussrohr einer Panzerfaust sichergestellt. Wo kam das her? „Es handelt sich angesichts kyrillischer Beschriftung vermutlich um ein russisches Fabrikat“, sagte Wolters.

Haftbefehle wegen Fluchtgefahr der tatverdächtigen Wolfsburger

Die Beschuldigten wurden am Samstag der Haftrichterin am Amtsgericht Wolfsburg vorgeführt. Dort wurden auf Antrag der Staatsanwalt Haftbefehle erlassen. Ermittelt wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, gegen das Sprengstoffgesetz, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens sowie des Besitzes und unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – also Verbrechenstatbestände, bei denen im Fall einer Verurteilung empfindliche Haftstrafen drohen.

Die Haftbefehle wurden begründet mit dem Haftgrund der Fluchtgefahr, erläuterte Wolters. Die Ermittlungen richten sich bislang nur gegen die beiden Männer, weitere Razzien gab es im Zusammenhang mit dem Fall nicht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

