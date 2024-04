Braunschweig. Mehrere Straßen in der Innenstadt Braunschweigs sind gesperrt. Zahlreiche Polizisten und Kräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Mehr zur Lage.

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ist am Donnerstagabend in die Braunschweiger Steinstraße ausgerückt. Polizeisprecher Sascha Repp äußerte sich auf Nachfrage unserer Zeitung zum Grund: Es bestünde der Verdacht, dass sich ein psychisch kranker Mensch dort selbst in Gefahr bringen könnte. „Es handelt sich bei den Einsatzkräften nicht um Mitglieder des SEK“, betonte er, nachdem dieses Gerücht zuvor am Abend die Runde gemacht hatte. Stattdessen seien Kräfte der Polizei im Dienst, die explizit für den Umgang mit derartigen Situationen geschult seien. Die Polizistinnen und Polizisten würden sich dem Sprecher auf eine Eskalation der Situation vorbereiten.

Auch die Alte Knochenhauerstraße in Braunschweig ist am Donnerstagabend dicht. © FMN | Stefan Lienert

Infolge des Einsatzes sind am Abend mehrere Straßen vor Ort gesperrt. Außer der Steinstraße sind auch die Petersilienstraße, die Straße Eiermarkt und die Alte Knochenhauerstraße nicht befahrbar. Der Betreiber des an der Steinstraße anliegenden Restaurants „Vielharmonie“, Corbinian Höhne, informiert gegen 21.40 Uhr, dass seine Mitarbeiter von der Polizei die Information erhalten hätten, dass Gäste und Mitarbeiter das Restaurant nicht verlassen dürften.

Die Petersilienstraße ist für den Einsatz der Polizei in der Steinstraße ebenfalls gesperrt. © FMN | Stefan Lienert

Keine Einschränkungen für Besucher des Restaurants „Le Feu“

Gegen 22.15 Uhr teilte ein Polizist unserer Zeitung vor Ort mit, dass die Gäste das Lokal wieder verlassen dürften. Gleiches gelte für das „Le Feu“ – allerdings nicht über die Steinstraße. Das Parkhaus Steinstraße sei ebenfalls weiterhin erreichbar. Verlassen werden müsse dieses dann über den Bankplatz. Eine Ausnahme werde auch für Anwohner gemacht, teilen uns Polizisten vor Ort mit, sofern sie auf direktem Weg in ihre Wohnung gehen.

Die Einsatzfahrzeuge standen auf Abruf in den anliegenden Straßen des Einsatzortes im Michaelisviertel verteilt. Am Altstadtmarkt stand so zum Beispiel ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. © FMN | Stefan Lienert

Am Altstadtmarkt steht ein Drehleiterwagen der Braunschweiger Feuerwehr, offenbar, um im Bedarfsfall einzugreifen. Die Feuerwehr verwies für Informationen an die Polizei. Die Beamten hielten sich mit Informationen zur Lage zurück. Die Arbeiten der Einsatzkräfte dauern um 22.45 Uhr noch an.

Dieser Text wird aktualisiert.

