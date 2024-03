Braunschweig. Schaden an einem Abwasserkanal und schlechtes Wetter hatten die Sperrung verlängert. Nun nennt die Stadt einen Freigabetermin.

Am Gründonnerstag, 28. März, ist es endlich so weit: Dann will die Stadt Braunschweig laut Anfrage unserer Zeitung die Veltenhöfer Straße für den Verkehr freigeben. Die abschließenden Arbeiten – Asphaltierung und Markierung - seien im Gange, so Stadtpressesprecher Rainer Keunecke.

Die Nachricht dürfte für Aufatmen bei den Anwohnerinnen undAnwohnern in Wenden sorgen. Seit September 2022 war die Straße zwischen Veltenhof und Wenden für den Autoverkehr gesperrt gewesen. Grund waren die Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Baugebiets Wenden-West. Die Straße bildet für die Anwohner eine direkte Verbindung zwischen Wenden und der Hansestraße. Durch die Sperrung war für die gleiche Strecke ein kilometerlanger Umweg nötig.

Wetterverhältnisse zogen Freigabe der Straße in die Länge

Der Stadtbezirksrat Nördliche Schunter-/Okeraue beklagte bereits im November 2022 einen Geschäftsrückgang bei dort angesiedelten Dienstleistern und Geschäften. Die Freigabe sollte eigentlich bereits im Sommer 2023 erfolgen, doch bei der Abnahme war ein Schaden an einem neugebauten, noch nicht in Betrieb genommenen Schmutzwasserkanal aufgefallen. Damals war auch von einer beschädigten Gas-Hochdruckleitung die Rede gewesen.

„Die Verzögerungen sind für viele Wendener und Veltenhöfer Bürger mehr als ärgerlich“ schrieb uns vergangene Woche Leser Klaus Pietsch, Anwohner in Veltenhof. Denn bis auf Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten schien die Straße fertig zu sein. Um diese Arbeiten technisch einwandfrei ausführen zu können, musste jedoch Wetter mit längeren Phasen ohne Niederschlag und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abgewartet werden, so die Stadt. „Deshalb hatte die Fertigstellung nicht, wie geplant, in den regenreichen letzten Wochen des vergangenen Jahres abgeschlossen werden können“, schreibt Keunnecke.

