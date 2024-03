Gifhorn. David Janzen referierte im Mehrgenerationenhaus in Gifhorn. Aus diesem Grund sind Auftritte für den Braunschweiger nicht ungefährlich.

Auch in Gifhorn gibt es rechtsextremistische Bestrebungen

Die rechtsextreme Szene besteht aus mehreren Gruppen

David Janzen stellt Forderungen an die niedersächsische Politik

Die Zahl der Gewalttaten von Rechtsextremisten im Landkreis Gifhorn liegt seit Jahren bei null. Lediglich im vergangenen Jahr war es zu einer angezeigten Tat gekommen. Bei den Straftaten lag die Zahl 2023 bei 31 - acht davon waren laut Polizei gesichert rechts motiviert. Dazu zählen Farbschmierereien, Beleidigungen im Intenret und verfassungsfeindliche Symbole. In der Region indes, vor allem der Stadt Braunschweig und in Salzgitter, sind Gewalttaten von Neonazis nicht selten, wie Fachjournalist David Janzen im Mehrgenerationenhaus berichtete.

Division 45, Combat 18, Knockout 51 oder Adrenalin 381 nennen sich Organisationen von Rechtsextremisten. Allerdings ist die Neonaziszene in einem ständigen Wandel. Während sich die NPD im Niedergang befindet, gründen sich immer wieder, um einem Verbot zuvorzukommen, andere Parteien und Organisationen, allerdings mit denselben Mitgliedern, erklärte Janzen. So wurde etwa statt der inzwischen verbotenen Organisation „Blood and Honour“ „Honour and Pride“ neu gegründet, mit gleichen Aktionen und gleichen Leute.

„Wutbürger“, völkische Szene, Corona-Leugner, Jugendgruppen von NPD und AfD, Identitäre, Reichsbürger

Zwar gebe es prozentual wenige Neonazis in der Region, die seien aber vergleichsweise aktiv. So ist derzeit in Braunschweig in der Frankfurter Straße 264 ein neues Zentrum im Entstehen, führte Janzen aus. Außer offen als Neonazis agierenden Personen kommen weitere Gruppen, „Wutbürger“, die völkische Szene, Corona-Leugner, Jugendgruppen von NPD und AfD, Identitäre, Reichsbürger, Rockergruppen, Fußball-Hooligans und „Prepper“, die sich auf den „Tag X“ vorbereiten, bis hin zu Terrorgruppen wie der NSU dazu. Und auch wenn es seitens der AfD einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber manchen Gruppen gebe, würden AfD-Politiker „gute Kontakte“ in die rechtsextremistische Szene bis hin zu offenen Freundschaften pflegen.

Es ist ja noch nichts passiert. David Janzen - über die Bedrohung gegen ihn und die Reaktion der Justiz

Vor kriminellen Handlungen und Gewaltakten schrecken Rechtsextremisten nicht zurück. Janzen selber ist seit Jahren vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt, von Schmierereien an der Wohnung über die Zusendungen einer vergammelten Schweinekopfhälfte bis hin zu verbalen Attacken und Bedrohungen. Die bleiben zumeist ohne polizeiliche und juristische Konsequenzen, führte Janzen aus. „Es ist ja noch nichts passiert“, so ein häufig genanntes Argument seitens des Staates. Erst auf öffentlichen Druck komme die Justiz bisweilen in Gang.

Rechtextremisten erregen mit symbolträchtigen Auftritten Aufmerksamkeit

Die Taktik der Neonazis indes hat sich in den letzten Jahren geändert. Wurden früher noch große Rechtsrock-Konzerte und Kundgebungen veranstaltet, so ist man zu kleineren „privaten“ Feiern übergegangen. Mit Präsenz und Aktionen in Nadelstichform sowie symbolträchtigen Auftritten erregen Rechtextremisten aber weiterhin Aufmerksamkeit und versuchen einzuschüchtern. Provokations-, Räumungs-, Raum- und Normalisierungsgewinne sind die Stufen rechtsextremer Wirkungsmacht, dynamische Netzwerke statt fester Strukturen die Organisation, erklärte Janzen.

Laut Statistik verfügen in Deutschland 8,3 Prozent der Menschen über ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, weitere 20 Prozent liegen im „Graubereich“. Bei 16,2 Prozent ist eine Fremdenfeindlichkeit festzustellen. Auch im Landkreis gibt es rechtsextremistische Bestrebungen, die aber eher „unter dem Radar“ agieren. Janzen nannte die Germaniten in Ohof und das „Bildungszentrum“ in Lüsche, das von der ehemaligen, bei den Montagsspaziergängen sehr aktiven Organisatorin als Vereinsvorsitzende geleitet wird. Früher agierende Organisationen wie die Aktionsgruppe Gifhorn hätten sich dagegen aufgelöst.

Auch die Gifhorner Politik sollte zivilgesellschaftliche Initiativen mehr unterstützen

Was die Politik aus seiner Sicht tun kann, sagte Janzen auch. Anerkennung von Opfern rechter Gewalt, Einrichtung eines NSU-Ausschusses in Niedersachsen, dem einzigen Land, das so etwas noch nicht hat, mehr Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen, Fortbildung zur Betroffenenperspektive von Polizei und Justiz, ein Verbot der AfD, Wahlrecht für alle hier lebenden Menschen und eine menschenrechtsorientierte Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik.

Am Ende des Vortrags, organisiert vom Bündnis „Bunt statt Braun“, wies Sprecher Jörg Prilop auf den anstehenden AfD-Parteitag im Bürgerhaus in Unterlüß hin. Der findet am 20. April ab 11 Uhr statt. 35 Organisationen haben dafür ihren Protest angemeldet, auch Gifhorner werden dann vor Ort sein, kündigte Prilop an.

