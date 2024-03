Groß Schwülper. Der Umwelt- und Wegeausschuss nimmt den alten Ortskern von Groß Schwülper in Augenschein. Doch es läuft nicht alles wie geplant.

Die Gemeinde Schwülper will einen neuen Bebauungsplan für den alten Ortskern in Groß Schwülper aufstellen. Mit einer Bereisung durch die Politik ist der Startschuss für das Vorhaben gefallen, das im Vorfeld bei einigen Anliegern für große Aufregung und teils messerscharf geführte Debattengesorgt hatte. Ein Ziel der Planung soll die Optimierung der Bedingungen für die Gewerbetreibenden sein.

„Wir wollen alles dafür tun, damit sie nicht verdrängt werden und weiter ihrer Tätigkeit nachgehen können“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann, die sich an die Spitze des 15-köpfigen Trosses setzte, der sich mit Planer Hans Lindenlaub fachliche Beratung ins Boot geholt hatte.

Anwohner in Groß Schwülper nutzen Chance zur Beteiligung nicht

Brinkmann bedauert sehr, dass kein Bürger die Chance nutzte, sich als Teilnehmer des Spaziergangs ein umfassendes Bild von den Plänen für den B-Plan „Alter Ortskern“ zu machen. „Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich zu informieren, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern“, sagt Brinkmann. Schriftliche Einladungen hatte sie nicht verteilt. „Die Veranstaltung war im Sitzungskalender und auf der Homepage angekündigt.“

Die Bürgermeisterin erinnert daran, dass einige Anlieger vehement gefordert hatten, in die Planungen einbezogen zu werden, nachdem der Gemeinderat eine Veränderungssperre erlassen hatte, die verhindern soll, dass keine Bauten entstehen, die nicht ins Ortsbild passen, während die beschlossene Überarbeitung des Bebauungsplanes im Verfahren steckt.

Bürger aus Schwülper kommen eher zufällig mit der Politik ins Gespräch

Immerhin nutzen vier Bürger am Rande des rund einstündigen Spaziergangs die Chance, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Sie wollen unter anderem in Erfahrung bringen, wie hoch die Bauten in ihrer Umgebung werden könnten. Darüber ist Brinkmann genauso dankbar wie über den Austausch mit Stefan Totsche. Der Pächter einer Autowerkstatt in der Poststraße trifft auf dem Weg in den Feierabend zufällig vor seiner Tür auf die Gruppe und nutzt die Chance zum spontanen Dialog mit dem Umwelt- und Planungsausschuss. „Parkplätze fehlen immer und Pferdeanhänger, die regelmäßig in der Kurve parken, behindern den Verkehr“, berichtet er und rollt in den Feierabend.

Wir sammeln Sorgen und Anregungen und lassen sie, wenn möglich, in die Planung einfließen. Brigitte Brinkmann - Bürgermeisterin der Gemeinde Schwülper

Nicht nur entlang der Hauptstraße, auch an den Nebenstraßen gibt es neben Wohngebäuden vielfältiges Gewerbe. Allein in der Poststraße sind Frisör, Eisdiele, Bauernhof, Büroräume, Autowerkstatt und ein Forstbetrieb aneinander gereiht. Mit der Bauleitplanung, die den B-Plan von 1999 reformieren soll, werden deren Bedürfnisse genauso ins Visier genommen wie die der Menschen, die dort wohnen.

Brinkmann schreibt hier wie dort fleißig mit. „Wir sammeln Sorgen und Anregungen und lassen sie, wenn möglich, in die Planung einfließen.“ In erster Linie gehe es aber darum, sich im Quartier ein Bild von den Gegebenheiten zu machen. Dazu wurden neben Gebäude auch Baudenkmäler und schützenswerte Bäume in Augenschein genommen.

