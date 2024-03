Braunschweig. 140 Einsatzkräfte hatten am Donnerstagabend nach der vermissten Frau gesucht – sie wurde unverletzt in der Nähe des Gewässers gefunden.

Einsatzkräfte haben die am Donnerstagabend als vermisst gemeldete Person im Nahbereich des Regenrückhaltebeckens zwischen Dibbesdorf und Hondelage mit durchnässter Kleidung, leicht unterkühlt, aber unverletzt gefunden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei die Person offenbar geistig verwirrt.

Die Polizei Braunschweig sowie die Berufsfeuerwehr Braunschweig und Wolfsburg hatten am Abend mit rund 140 Einsatzkräften zwischen Dibbesdorf und Hondelage nach der vermissten Frau gesucht. Zeugen sollen gegen 18 Uhr eine Person in einem Gewässer gesehen haben, die um Hilfe gerufen haben soll. Zuvor sei sie in das Regenrückhaltebecken östlich der Kreuzung Peterskamp/Alte Schulstraße gestiegen.

Mithilfe der Unterstützung von Kräften der Berufsfeuerwehr Wolfsburg und der DLRG suchten Taucher mit Sonargeräten im Gewässer nach der vermissten Person – zunächst ohne Erfolg, so ein Sprecher der Feuerwehr Braunschweig. Eingesetzt wurden auch Suchhunde sowie Drohnen.

Hubschrauber der Bundespolizei sucht nach der vermissten Person zwischen Dibbesdorf und Hondelage

Im Zeitraum zwischen kurz vor 19 Uhr flog außerdem ein mit Wärmebildkameras ausgestatteter Hubschrauber der Bundespolizei Gifhorn für eine halbe Stunde über der Einsatzstelle. Im Einsatz waren rund 140 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren aus Wolfsburg und Braunschweig sowie der Polizei und der DLRG.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Aufgrund des Einsatzes waren der Peterskamp, die Hegedorfstraße und die Alte Schulstraße gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers räumen die zahlreichen Rettungsfahrzeuge die Einsatzstelle, im Anschluss sei die Fahrt wieder freigegeben.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: