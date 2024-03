Braunschweig. Der Ex-Gefängnisarzt und „Tatort“-Schauspieler trat in Braunschweig auf. Er berichtet, wie es Sexualstraftätern in Haft ergeht.

Christian B. gilt als Hauptverdächtiger im Fall der verschwundenen Madeleine „Maddie“ McCann. Der bereits 2019 erstmals vom Landgericht Braunschweig verurteilte Vergewaltiger muss sich dort aktuell wegen weiterer schwerer Sexualstraftaten zulasten von Frauen und Kindern verantworten. Donnerstag, an Tag 4, wird das Gericht die Videovernehmung eines Zeugen vorspielen. Außerdem wird erwartet, dass die beiden Prozessvertreterinnen der Staatsanwaltschaft Stellung nehmen zu den zahlreichen Anträgen, die die vier Verteidiger des Angeklagten am ersten und zweiten Prozesstag gestellt hatten.

Joe Bausch über Täter wie Christian B.: Die protzen in Haft nicht mit Taten

Wie ergeht es jemanden wie Christian B. im Knast? Das war eine Frage, die beim Crime-Talk unserer Zeitung am 1. März an Ex-Gefängnisarzt und „Tatort“-Schauspieler Joe Bausch gestellt wurde: Stehen Häftlinge wie B. in die Hierarchie ganz weit unten? „Wir wünschen uns, dass das so wäre“, antwortete Bausch. Täter, die Kinder missbraucht oder gar getötet haben, deren Gesichter sogar durch die Medien gegangen sind, würden in der Haft den Ball flachen halten. „Die protzen nicht mit ihren Taten. Die Jungs, die Banken gemacht haben, erzählen es jedem.“

Die JVA Werl ist die zweitgrößte Haftanstalt von Nordrhein-Westfalen. Sie ist vorrangig zuständig für Straftäter, gegen die Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren verhängt wurden und die keine günstige Prognose aufweisen. Es gibt Zellen für 894 Strafgefangene sowie einen gesicherten Anbau mit Platz für 138 Sicherungsverwahrte. © dpa | Guido Kirchner

Bausch war die längste Zeit seines Berufslebens Arzt in Werl, dem größten Hochsicherheitsgefängnis von NRW. Früher habe man Sexualstraftäter in deren ersten Haft-Jahren noch vor anderen Insassen beschützen musste, „aber nach zwei, drei Jahren kam eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, um es mal so auszudrücken“. Das Bedürfnis vieler Menschen, die von draußen auf solche Gefangene schauen, sei es womöglich, diese in der Haft leiden zu sehen. „Aber das ist eine Wunschvorstellung“, stellte Bausch klar.

Joe Bausch hält viele Schwerkriminelle für gefährliche Psychopathen

Er wies darauf hin, dass heutzutage Häftlinge vielfach in verschiedenen Bereichen kriminell aktiv seien, „die können vergewaltigen, betrügen, Körperverletzung, die ganze Palette. Es gibt nicht mehr Täter, die von sich sagen: Ich bin vierte Generation Einbrecher ,Bottrop‘.“ Weniger als zehn Prozent der Insassen in Strafanstalten seien für 75 Prozent der schweren Verbrechen verantwortlich, erklärte Bausch, diese Menschen seien mit Haft wenig zu beeindrucken. Er erinnerte sich an Fälle von Häftlingen, die nach Jahrzehnten zum ersten Mal für einen Ausgang ohne Begleitung aus einer JVA für einige Stunden in die Stadt entlassen und dabei gleich wieder straffällig wurden. „Bei denen ist die Hardware kaputt. In der Basis sind es Psychopathen, die für alles gut sind.“

Mit Blick auf die lauenden Ermittlungen im Fall „Maddie“ gegen Christian B. meinte Bausch abschließend: Er wünsche den Eltern des Kindes, dass diese irgendwann die Chance bekämen, Frieden zu finden, auch wenn das, was sie erfahren würden, nicht das sei, was sie hören möchten. Man müsse damit rechnen, dass sich solche Täter in „all ihrer Komplexität“ vor Gericht noch einmal zelebrieren würden. „Das ist ihr letzter Abgesang“, so, Bausch, „ich bin froh, wenn ich solche Leute heute nicht mehr sehen muss.“

