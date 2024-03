Neudorf-Platendorf. In Neudorf-Platendorf im Kreis Gifhorn ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit zwei Betonpollern und einem Verkehrsschild kollidiert.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist bei einem Unfall in Neudorf-Platendorf mit zwei Betonpollern und einem Verkehrsschild kollidiert. Der Unbekannte war am Samstag, 2. März, gegen 20 Uhr auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf von Schönewörde in Richtung Triangel unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Mooreiche geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Gifhorn berichtet.

Durch die Kollision mit den Betonpollern und dem Verkehrsschild entstand an der rechten Fahrzeugseite und am Vorderrad des Pkws erheblicher Schaden. Laut Polizeiangaben beobachteten unbeteiligte Zeugen, wie drei Männer an einem weiß-silbernen Pkw Reifen wechselten. Sie sollen auch Fahrzeugteile am Unfallort aufgesammelt haben.

Als Polizisten den Ort des Geschehens erreichten, war der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort. Die Beamten entdeckten Fahrzeugteile, die darauf schließen lassen, dass es sich beim Unfallwagen um einen VW gehandelt haben muss.

Die Polizei in Weyhausen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Hinweise zum Fahrzeug oder zu den drei Männern. Möglicherweise ist Zeugen ein weiß-silberner Volkswagen mit massiven Beschädigungen an der vorderen rechten Fahrzeugseite aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhausen unter der Rufnummer (05362) 947980 entgegen.

Auch in Wesendorf flüchtete ein Pkw-Fahrer nach einem Unfall

Am Donnerstag, 7. März, kam es zwischen 11.30 und 12 Uhr in der Wiesenstraße in Wesendorf ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren VW Polo nach Polizeiangaben in einer Parklücke vor dem Rathaus der Samtgemeinde. Als sie nach rund einer halben Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Türgriff ihrer Fahrertür fest. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei Wesendorf sucht nun den Verursacher.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesendorf unter der Rufnummer (05376) 97656-0 in Verbindung zu setzen.

Auch am Freitag kam es zur Unfallflucht. Wie die Polizei schreibt, parkte eine 28-jährige Gifhornerin gegen 12 Uhr mit ihrem weißen Volkswagen Golf auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Magdeburger Ring in Gifhorn. Als sie nach rund 10 Minuten zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher war geflohen. Hinweise: (05371) 9800.

Polizeibeamte melden Ladendieb in ihrer Freizeit - gleich zwei Mal

Eine 35-jährige Polizistin wollte in ihrer Freizeit am Donnerstag eigentlich nur in einem Isenbütteler Discounter einkaufen - doch dann beobachtete sie gegen 12.24 Uhr, wie sich zwei Männer im Markt auffällig verhielten. Sie unterbrach ihren Einkauf am Reuteranger und informierte ihre Kollegen im Dienst.

Die Beamten aus Meine konnten einen der beiden Männer am Discounter stellen. Sie fanden bei dem 39-jährigen Beschuldigten drei Flaschen Whisky und verschiedene Nahrungsmittel, der er zuvor im Laden gestohlen hatte. Den zweiten Mann konnten sie nicht ausfindig machen.

Doch damit riss die Pechsträhne des 39-jährigen Beschuldigten nicht ab. Nachdem er von der Polizei entlassen wurde, bemerkte gegen 16.12 Uhr ein weiterer 33-jähriger Polizist in seiner Freizeit den ihn bekannten 39-Jährigen in einem anderen Discounter in der Moorstraße. Wieder kamen Polizisten aus Meine und kontrollierten den Beschuldigten. Diesmal hatte er zwei Flaschen Whisky und Lebensmittel bei sich, die er mutmaßlich vorher gestohlen hatte. Daraufhin nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, um weitere Taten zu verhindern, schreibt die Polizei.

Holzdiebe treiben bei Hillerse ihr Unwesen

Etwa fünf Kubikmeter Holz sind in einem Waldstück bei Hillerse gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach verschwand das Holz zwischen Mittwoch, 23.35 Uhr, und Donnerstag, 1.39 Uhr. Bei dem Waldstück handelt es sich um eine Verlängerung der Rolfsbütteler Straße zwischen Hillerse und Rolfsbüttel. Die Täter sind mutmaßlich mit einem Volkswagen Caddy gefahren. Der Schaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt.

Nun ermittelt die Polizei in Meinersen und bittet um Hinweise: 05372 97330.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Streit mit Landkreis: Gifhorner Pferdehalter sprechen im TV

Gift-Alarm in Wesendorf: Schützen-Musiker insKrankenhaus

Preisgekrönter Bäcker aus Ahnsen trifft schwere Entscheidung

Schwerer Verkehrsunfall in Ahnsen: Transporter kracht gegen Baum

Christopher-Street-Day Gifhorn: große Parade am 13. Juli

Kinder-TV-Held stellt sich Gifhorner AfD in den Weg

Unfall auf B4 bei Ausbüttel sorgt für lange Staus

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red