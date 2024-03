Straubing/Wolfsburg. Weil auch der EHC RB München überraschend verliert, haben die Grizzlys im Play-off-Viertelfinale Heimrecht gegen den Meister.

Es wurde nichts mit dem angestrebten Sieg zum Hauptrunden-Abschluss. Aber, und das ist das Wichtige: Die Grizzlys Wolfsburg beenden die reguläre Saison trotzdem auf Platz 4. Obwohl es in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Straubing Tigers eine 3:6 (2:3, 0:0, 1:3)-Niederlage setzte, hat sich der Wolfsburger DEL-Klub das Heimrecht für das Play-off-Viertelfinale gegen Meister EHC RB München (1. Spiel am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Eis-Arena) gesichert. Die Grizzlys konnten sich hierfür bei den Augsburger Panthern bedanken. Der sportliche Absteiger schnappte sich in München einen 5:4-Sieg.

Coach Mike Stewart wusste, an wen er Grüße zu richten hatte: „Meine Freunde in Augsburg haben uns geholfen.“ Er selbst hatte die Panther zwischen 2015 und 2019 trainiert. Seinem Team machte er am MagentaSport-Mikro keinen Vorwurf, meinte: „Unser Einsatz war gut, aber unsere Effizienz nicht.“

Kneisler gibt Comeback - Grizzlys kämpfen sich nach 0:2 wieder zurück

Die gute Nachricht vor dem Spiel: Nach gut einem Monat Zwangspause stand U23-Angreifer Robert Kneisler nach Syndesmoseband-Anriss wieder als 13. Stürmer im Kader, bekam aber nur zwei Wechsel. Verteidiger Nolan Zajac (angeschlagen) fehlte dagegen erwartungsgemäß wie schon beim2:4 gegen Nürnberg. Das Kneisler-Comeback war zunächst das einzig Positive für die Wolfsburger, die einen Start zum Vergessen erwischten, weil sie defensiv nicht konsequent genug zu Werke gingen: Sowohl vor dem 0:1 als auch vor dem 0:2 hatten sie die Chance zu klären, doch jeweils holte sich Straubing den Puck zurück. JC Lipon traf nach einem Abpraller sehenswert aus der Luft, Joshua Samanski mit einem schönen Handgelenksschuss.

Fast aus dem Nichts meldeten sich die Wolfsburger im Powerplay gegen das beste Unterzahl-Team der Liga zurück: Darren Archibald fälschte einen Schuss von John Ramage unhaltbar ab. Und dann besorgte Spencer Machacek nach guter Bewegung per Schuss durch die Hosenträger von Torwart Florian Bugl aus. In einem temporeichen ersten Drittel war‘s aber noch nicht der Schlusspunkt. Denn Straubings Michael Clarke schlich sich unbemerkt in den Slot, staubte zum 3:2 ab - der Schlusspunkt hinter ein ereignisreiches Drittel. Und im Parallelspiel um Platz 4? Da glich München zwei Mal eine Augsburger Führung aus, es stand 2:2 nach 20 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt war das Heimrecht im Viertelfinale futsch.

Nach Check gegen den Kopf: Grizzlys-Stürmer Laurin Braun muss verletzt raus

So wild und offensiv wie in Abschnitt 1 ging‘s allerdings nicht weiter. Sowohl Straubing als auch die Grizzlys standen defensiv bedeutend sicherer. Und so gab‘s zunächst auch nicht die großen Tormöglichkeiten. Dabei hatten die Gäste gleich zwei Überzahl-Gelegenheiten, aus denen sie aber kein Kapital schlagen konnten. Die besten Chancen gab‘s bei Fünf-gegen-fünf, und das in direkter Folge. Erst musste Wolfsburg-Goalie Dustin Strahlmeier in höchster Not retten, und im direkten Gegenzug hätte Peter Mueller fast den Ausgleich erzielt, die Top-Nachverpflichtung scheiterte aber an Florian Bugl.

Laurin Braun musste nach einem harten Check gegen den Kopf im zweiten Drittel benommen vom Eis. Bei dem Grizzlys-Stürmer besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung. © Grizzlys Wolfsburg/oh | City-Press GmbH

Bitter aus Grizzlys-Sicht: Tigers-Verteidiger Cody Lampl checkte Laurin Braun hart, traf den Wolfsburger Stürmer unvorbereitet am Kopf. Braun wirkte benommen, musste gestützt in Richtung Kabine gebracht werden. Womöglich handelt es sich um eine Gehirnerschütterung - und das wäre kurz vor dem Play-off-Start richtig bitter. Was die Grizzlys und vor allem Stewart so richtig kochen ließ: Für Lampl gab es überhaupt keine Strafe. Der Trainer sagte hinterher: „Ich habe es klar gesehen, und ich denke, alle haben es gesehen. Aber ich darf nichts sagen. Wir werden sehen, wie der Disziplinarausschuss reagiert.“ Die beste Nachricht kam da noch aus München, wo der sportliche Absteiger aus Augsburg den Meister so richtig ärgerte, nach 40 Minuten mit 5:3 führte. Jetzt hatte Wolfsburg wieder Platz 4.

In München wird‘s noch einmal spannend - aber die Grizzlys halten Platz 4

Auf die Augsburger Schützenhilfe wollten die Grizzlys dann eigentlich verzichten. Strahlmeier hielt sein Team mehrmals im Spiel, entschärfte gleich zwei Topchancen von Justin Scott. Auf der Gegenseite entschlüsselte der Gast ein zweites Mal das beste Unterzahlspiel - Chris Wilkies Schuss wurde von einem Straubinger Schläger noch entscheidend zum 3:3 abgefälscht. Doch die Tigers hatten erneut eine Antwort parat. Tuomie beendete bei angezeigter Grizzlys-Strafe einen schönen Spielzug zum 4:3. Und die Gäste kamen auch nicht mehr ran, Scott zog von der blauen Linie ab, Strahlmeier wurde die Sicht genommen, der Keeper sah den Puck erst, als dieser schon zum 3:5 im Tor einschlug. Eineinhalb Minuten vor dem Ende ging Wolfsburgs Goalie vom Eis, und kurz darauf besorgte Straubing das 6:3.

Es war ein Nerven-Fernduell, aber es reichte aus Grizzlys-Sicht. München kam gegen Augsburg zwar noch einmal auf 4:5 heran, spielte ohne seinen Torwart eine 6:4-Überzahl. Doch Augsburg rettete den Sieg über die Zeit und ließ die Grizzlys jubeln. Stewart: „Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres. Ich bin froh, dass wir Heimrecht haben.“

Zeitgenaue Ansetzungen der ersten vier Viertelfinals zwischen Grizzlys und München sind raus

Zudem gaben die Grizzlys die genauen Zeiten für die ersten vier Play-off-Spiele gegen München (Serienmodus „Best-of-Seven“) bekannt: Spiel 2 steigt am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr in München, Spiel 3 am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr in Wolfsburg, und Spiel 4 am Sonntag, 24. März, um 16.30 Uhr erneut beim Meister.

Spiel kompakt:

Straubing Tigers: Bugl - Brandt, Kohl; Klein, Mattinen; Samuelsson, Braun; Zimmermann - Schönberger, Samanski, Lipon; Conolly, Brunnhuber, Lampl; Clarke, Zengerle, Sheehy; Fonstad, Scott, Tuomie.

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier - Ramage, Pfohl; Martinovic, Möser; O‘Connor, Krupp - Mueller, Miele, Machacek; Wilkie, Beaudin, Archibald; Schinko, Feser, White; Chrobot, Feser, Braun; Kneisler.

Tore: 1:0 (06:30) Lipon (Tuomie, Scott), 2:0 (08:19) Samanski (Connolly, Lipon), 2:1 (10:19) Archibald (Ramage, Feser/5:4), 2:2 (15:39) Machacek (Miele, Mueller), 3:2 (18:54) Clarke (Zengerle, Sheehy), 3:3 (43:31) Wilkie (Ramage, Feser/5:4), 4:3 (48:49) Tuomie (Scott, Brandt), 5:3 (58:18) Scott (Tuomie, Brunnhuber), 6:3 (58:55) Lipon (Connolly/„Empty-Net-Goal“).

Strafen: Straubing 10 Minuten, Wolfsburg 4 Minuten.

Schiedsrichter: Andre Schrader und Christopher Schadewaldt.

Zuschauer: 5635 im Eisstadion am Pulverturm.

Personal: Den Grizzlys fehlten die Verteidiger Ryan Button (Knie-OP/Saisonaus) und Nolan Zajac (angeschlagen). Abwehrspieler Armin Wurm sowie Stürmer Luca Dumont saßen als überzählige Spieler auf der Tribüne. Als Ersatztorwart saß Hannibal Weitzmann auf der Bank.