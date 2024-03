Hedeper. Der 13-jährige Max Dräger ist unheilbar erkrankt. Einmal im Jahr ist er im Kinderhospiz. Die Familie erzählt, wie sie damit den Alltag meistert.

Zu wissen, dass das eigene Kind sterben wird, bevor man es selbst tut: „Das ist die größte Sorge, die man als Eltern haben kann“, sagt Cindy Dräger. Und sie weiß, wie es ist. Als ihr Sohn Max ein Jahr alt war, bekam er eine lebensverkürzende Diagnose. Die durchschnittliche Lebenserwartung lautete: vierJahre. Heute ist er 13 Jahre alt.

Seit der Geburt leidet Max an spinaler Muskelatrophie (SMA), einer seltenen und bislang unheilbaren Form von Muskelschwund. Bei der genetischen Erkrankung sind bestimmte Nervenzellen des Rückenmarks beschädigt, wodurch die Muskulatur zunehmend abbaut. Die Betroffenen sterben in den meisten Fällen an der Folge einer akuten Lungenentzündung oder an Atemversagen. Kognitiv ist Max nicht beeinträchtigt.

So trotzte Max aus Hedeper der lebensverkürzenden Diagnose

Lange vor der Diagnose haben die Eltern gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Das Baby fing nicht an zu krabbeln, konnte auch nicht frei stehen. „Ich habe den schlimmsten Fehler gemacht, den man machen kann“, sagt Cindy Dräger, „ich habe gegoogelt“. Nach dem, was die Suchmaschine ihr an Diagnosen ausgespuckt hat, konnte die damals 25-Jährige gut zwei Monate nachts kein Auge mehr zu tun. Als dann die Diagnose der Ärzte kam und die niedrige Lebenserwartung in Aussicht gestellt wurde, folgte eine besonders harte Zeit für die Familie aus dem Kreis Wolfenbüttel.

Der kleine Max bekam wegen seiner deformierten Wirbelsäule, der Skoliose, mitwachsende Stäbe in den Rücken eingesetzt. Von der SMA sind alle seine Muskeln betroffen, er ist an den Rollstuhl gebunden, nachts braucht er ein Beatmungsgerät. Rund um die Uhr ist er auf Pflege angewiesen. Dennoch entwickelte er sich entgegen aller anfänglichen Erwartungen. Seit seinem siebten Lebensjahr wird ihm das Medikament Spinraza ins Rückenmark injiziert, das den Muskelschwund weitestgehend stoppt. Seitdem habe sich sein Zustand nicht mehr verschlechtert. Heute ist Max ein Teenager, der gerne Playstation spielt, sich mit seiner kleinen Schwester Ida zankt und in der Schule am liebsten Mathe mag.

Trotz Erkrankung: Max ist ein Teenager wie jeder andere

Da genießt er vor allem die sozialen Kontakte. Er ist einer von vier Schülern mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Anders fühle er sich aber nicht, stattdessen habe er immer das Gefühl, gut aufgenommen zu werden. „Erwachsene sind die, die dich anglotzen. Kinder kommen einfach auf dich zu und reden mit dir“, so Max. Auch die Begrifflichkeiten machen ihm nichts aus. Er selbst spricht von seiner Erkrankung, aber auch Behinderung oder Beeinträchtigung dürfe man sagen. „Solange man es nicht böse meint, kann man mich nennen, wie man will“, erklärt der 13-Jährige.

Solange man es nicht böse meint, kann man mich nennen, wie man will. Max Dräger - Hat seit seiner Geburt spinale Muskelatrophie

Trotz der Sorge um ihren Sohn war für Drägers der Wunsch nach einem weiteren Kind da. Nicht zuletzt wegen des Gedanken an eine Zeit nach Max. „Auch wenn ich Max von ganzem Herzen liebe, ich weiß auch, was seine Erkrankung bedeutet“, schildert die 38-jährige Mutter. Kinder nehmen den Tod laut Dräger neutraler wahr. Max stellte seinen Eltern, als er älter wurde, Fragen wie „Was passiert mit meinem Körper nach dem Tod?“. Auch schwor er als Kind dem Glauben an Gott ab, weil „wenn es Gott gibt, warum bin ich dann krank?“. Doch Angst vor dem Sterben habe er nicht.

Wenn es Gott gibt, warum bin ich dann krank? Max Dräger - Hat seit seiner Geburt spinale Muskelatrophie

Muskelschwund: Das sind die Herausforderungen für die Familie im Kreis Wolfenbüttel

Dass das Schicksal die Familie im Alltag belastet, hat weniger mit Max‘ Beeinträchtigung zu tun, sondern hauptsächlich mit der deutschen Bürokratie. „Das Büro ist voll mit Papierkram“, erklärt die 38-Jährige. Max braucht viele Hilfsmittel wie das Beatmungsgerät, den Rollstuhl oder das Pflegebett in Sonderanfertigungen für Kinder. Auch das Haus musste entsprechend barrierefrei umgebaut werden, mit einer Rampe, einer begehbaren Dusche und einem Aufzug.

„Gerade am Anfang ist es eine Flut, die auf einen zukommt“, so Dräger. Anfangs scheiterte es daran, dass sie gar nicht wussten, wo sie die Informationen herbekommen sollten. Für alles gebe es eine extra Kasse, für alles brauche es extra Anträge. Doch auch die Kassen sparen, manche Anträge gehen nicht direkt durch. Und das bei Geldsummen, die teils in die Zehntausende schießen. Das kann notfalls vor dem Sozialgericht enden. Und dafür brauche es vor allem eines: Kraft. „Und die hat man oft nicht, vor allem, wenn man ständig denkt: ‚Ich verliere mein Kind‘“, sagt die Mutter.

Kinderhospizarbeit: Wie Löwenherz Braunschweig die Familie entlastet

Eine Entlastung, für die Familie Dräger sehr dankbar ist, kam vor knapp fünf Jahren hinzu. Um Max stand es schlecht, er hörte auf zu essen und zu trinken. Den Grund dafür kennen sie bis heute nicht. Durch eine PEG-Sonde wurde er künstlich ernährt. Sein Zustand war lange Zeit kritisch. Für Cindy Dräger war damals ein Punkt erreicht, wo sie Unterstützung brauchte.

So meldetet sich Cindy Dräger beim Kinderhospiz Löwenherz in Braunschweig. „Der Schritt war sehr schwer. Ich hatte schon oft das Telefon in der Hand, habe es aber immer wieder weggelegt. Hospiz bedeutet für uns Erwachsene immer Sterben.“ Doch dem war nicht so, Max‘ Zustand stabilisierte sich wieder. Mit der ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiterin Sima Menzel kam dennoch eine Ansprechpartnerin und regelmäßige Unterstützung in das Leben der Familie. Löwenherz bietet in der Region rund um Braunschweig ambulante Begleitung für Kinder mit unheilbaren Erkrankungen. Menzel kommt für ein paar Stunden in der Woche zu ihnen nach Hedeper, kümmert sich um Max, spielt den Nachmittag mit ihm und gibt den Eltern damit die Zeit, sich voll und ganz mit Tochter Ida zu beschäftigen. Wenn Menzel da ist, „dann ist meine Zeit“, sagt die Achtjährige.

Kinderhospiz ist wie Urlaub für die Kinder. Wir können die Pflege komplett abgeben und einfach mal Eltern sein. Cindy Dräger - Mutter von Max

Ein schwerer Schritt zum stationären Kinderhospiz in Niedersachsen

Vor drei Jahren begab sich die Familie das erste Mal in das stationäre Kinderhospiz von Löwenherz in Syke. Seitdem machen sie es einmal jährlich für eine Woche. „Kinderhospiz ist wie Urlaub für die Kinder“, erzählt die zweifache Mutter, „wir können die Pflege komplett abgeben und einfach Eltern sein.“ Die sonstige Vollzeitaufgabe der Eltern, die sich um Max kümmern, übernehmen im Hospiz die Pflegekräfte, sodass auch Cindy Dräger und ihr Mann mal Zeit für sich und für ihre Tochter haben.

Das komme im Alltag oft zu kurz. „Es tut auch Max gut, ein paar Stunden von uns getrennt zu sein und andere soziale Kontakte zu haben. Er ist ein Teenager, da will man nicht ständig die Eltern um sich haben.“ Selbst wenn es mal zu einem Streit kommt, erzählt die Mutter, hat Max nie die Möglichkeit, sich in sein Zimmer zu verkriechen oder mal ein paar Stunden abzuhauen. Da er körperlich so eingeschränkt sei, rufe er spätestens nach ein paar Minuten seine Eltern, weil er bei etwas Hilfe brauche. Die Woche in der anderen Umgebung genieße er daher genauso.

Tödliche Diagnose: Wie die Familie im Alltag damit umgeht

Dass er wegen seiner schweren Erkrankung voraussichtlich früher sterben wird als seine eigenen Eltern, ist Max bewusst. Sich da jeden Tag darüber Gedanken zu machen, tut er aber nicht. Wenn seine Eltern eine schlechte Phase haben, in der sie traurig oder erschöpft sind, dann reden sie offen darüber. Jede Narkose kann für Max bedeuten, dass er danach dauerhaft beatmet werden muss, jede Erkältung kann tödlich enden. Besonders die Winterzeit sei schwer. „Wenn es mir gut geht, genieße ich jeden Tag, wie er kommt“, sagt Max. In den schlechten Phasen könne er sich gar keine Gedanken machen, da sei er nur am Kämpfen.

„Man lebt bewusster“, sagt Cindy Dräger. Auch gesunden Kindern könne jederzeit etwas passieren, deshalb dürfe man da aber nicht ständig dran denken. Die Familie lebt einen Alltag wie jede andere, nur mit mehr Herausforderungen. „Ich habe definitiv meine Einstellung geändert. Früher waren mir zum Beispiel Noten in der Schule wichtig, heute denke ich mir, es ist völlig egal, was Max für Noten schreibt. Wir genießen einfach die Zeit, die wir miteinander haben.“

