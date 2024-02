Wolfsburg. Co-Management bei Volkswagen ist keine Erfindung der 1990er-Jahre. Hugo Bork und Heinrich Nordhoff praktizierten sie 20 Jahre lang.

Über ein Jahrzehnt war Volkswagen ein „herrenloses“ Unternehmen, in dem Generaldirektor Heinrich Nordhoff als „König von Wolfsburg“ durchregierte. Getreu an seiner Seite stand der Betriebsratsvorsitzende mit der immer noch längsten Amtszeit.

Wilde Aufbruchjahre und Kampf gegen rechte Parteien

Die Wolfsburger Aufbruchjahre waren wild. Die Stadt als solche war erst im Entstehen, das Werk hingegen hatte sich außergewöhnlich schnell und mit Hilfe der Briten zu dem entwickelt, was es ursprünglich sein sollte – der Motor der Volksautomobilisierung. Die von den Briten installierte Mitbestimmung auf Betriebsratsebene war politisch längst noch nicht fest in Händen der IG Metall und der SPD. Im Gegenteil. Zunächst sah es so aus, als seien revanchistische Kräfte wie die Deutsche Rechtspartei nicht nur fähig, große Erfolge bei Kommunalwahlen zu feiern. Auch im Betriebsrat waren rechte Kräfte mit nationalsozialistischen Altkadern wie der „Deutsche Arbeitnehmer-Verband“ erfolgreich. Dann kam Hugo Bork.

Arbeit, Essen und Wohnen: In der Nachkriegszeit erwies sich der Erfolg des Käfers als der entscheidende Faktor der Integration. © FMN | Stadtarchiv

Bork war selbst Mitglied der NSDAP

Der war selbst Parteimitglied gewesen, was aber zu Beginn der 1950er-Jahre niemanden zu stören schien. Er durfte fortan als eine Art Majordomus an Nordhoffs Seite die Angelegenheiten der Belegschaft regeln. Die bestanden in den ersten Jahren aus der Sicherung rein existenzieller Bedürfnisse: Wohnen, Essen und viel Arbeiten. Während Bork bewusst den Schulterschluss mit der Geschäftsleitung suchte, konnte von einem festen Band zwischen VW-Betriebsrat und Industriegewerkschaft Metall lange gar keine Rede sein, wie das aktuell erschienene Buch von Peter Leßmann-Faust („Wenig zu bestellen in Wolfsburg? IG Metall und Betriebsrat im Volkswagenwerk 1945-1975; Campus Verlag) sehr anschaulich schildert. Er arbeitet heraus, dass Bork – was aus heutiger Sicht paradox erscheinen mag – gerade wegen seiner Vorbelastung der ideale Kandidat der verzweifelt um Einfluss in Wolfsburg kämpfenden IG Metall für die Betriebsratsspitze zu sein schien. Denn der Kampf gegen die rechte Konkurrenz dauerte noch die erste Hälfte der 1950er-Jahre an – da hatte der sensationelle Aufstieg von Volkswagen trotz der Krise durch den Korea-Krieg schon längst begonnen.

Dass der Sozialdemokrat Bork, der später auch als Wolfsburger Bürgermeister eine allseits hoch geschätzte Person war, zu einer integrierenden Kraft wurde, überraschte ihn wohl auch selbst. Er war schon im Krieg nach Wolfsburg gekommen und wurde noch zu britischen Besatzungszeiten Vertrauensmann der IG Metall im Volkswagen-Werk. Als er an die Spitze des Betriebsrates aufstieg, setzte er auf die Einbindung der extremen Rechten. „Mit Blick auf die Wahlergebnisse erwies sich die Neutralisierungsstrategie durch Einbindung der rechtsextremen Opposition als erfolgreich“, schreibt Leßmann-Faust. Der Erfolg und der stetig steigende Wohlstand der Beschäftigten taten ein Übriges. An der Dominanz der Metaller rüttelte fortan nur noch die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG), die die Angestellten vertrat.

Über die Vergangenheit wurde nicht gesprochen

Wenn es um die Zugehörigkeit zur NSDAP ging, entwickelte sich auf allen Ebenen des Volkswagenwerks eine Schweigespirale. Über das Thema wurde nicht gesprochen. „Bork gehörte zu den vielen Menschen im Volkswagenwerk und in Wolfsburg, die eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten – und von der die Personen in ihrer unmittelbaren Umgebung wussten. Die stillschweigende Übereinkunft, sich über den eigenen Weg und die biografischen Stationen der Anderen während der Zeit des Nationalsozialismus nicht weiter auszutauschen, wirkte wie eine gegenseitige Nachsicht für die politische Vergangenheit und ein Versprechen, sich gemeinsam ausschließlich um die positive Zukunftsgestaltung und Wohlstandsmehrung zu kümmern“, münzt Leßmann-Faust einen Satz des Autors Michael Schneider auf die Wolfsburger verhältnisse.

Die Wahrheit kam erst nach seinem Tod heraus

Die Vergangenheit von Bork wurde erst lange nach seinem Tod durch einen Aufsatz des ehemaligen Volkswagen-Chefhistorikers Dr. Manfred Griegerpublik. Manager, Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte – viele von ihnen hatten keine weiße Weste. Heinrich Nordhoff wusste dennoch mit patriarchalischer Strenge und Güte eine Art Schicksalsgemeinschaft zu formen. Von der Mitbestimmung hielt er laut Leßmann-Faust wenig bis gar nichts. „Nordhoff war überhaupt die Idee der Interessenvertretung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des von ihm geführten Unternehmens durch unabhängige, aus freien Wahlen hervorgegangene und in überbetrieblichen Gewerkschaften organisierte Repräsentanten suspekt“, schreibt der Autor. Diese Skepsis teilten zunächst auch viele Belegschaftsmitglieder. Schließlich achtete Nordhoff sehr genau darauf, dass es seinen „Arbeitskameraden“ materiell deutlich besser ging als denen im Rest der Republik.

IG Metall-Chef Brenner machte sich in Wolfsburg rar

Für die IG Metall und den Vorsitzenden Otto Brenner entwickelte sich Wolfsburg und das Volkswagenwerk zu einem schwierigen Terrain. Er erkannte schnell, dass Bork nicht der Mann sein konnte, der sich zur Not auch konfrontativ zum Gegenpart des allmächtigen Nordhoff aufbauen ließ. „Brenner entzog sich persönlichen Enttäuschungen, in dem er sich rar machte. Das Verhältnis zur Wolfsburger IG Metall-Organisation und zum Betriebsrat von Volkswagen erstarrte zum frozen conflict. Zwischen ihm und Hugo Bork herrschte lange Funkstille“, berichtet Leßmann-Faust. In der fast familiären Wolfsburger Schicksalsgemeinschaft war damals noch kein Platz für Einmischungen von außen – und sei es die IG Metall.