Triangel. Das Traditionsunternehmen Friedrichs informiert im Netz mit emotionalen Worten. So reagieren Kunden in den sozialen Medien auf das Aus.

Wittinger Fleischerei Friedrichs meldet Insolvenz an

Auch die Filiale in Triangel ist seit Dienstag, 27. Februar, geschlossen

Viele Kunden bedauern in sozialen Netzwerken die Schließung

Samstags frisches Thüringer Mett von Friedrichs? Da wunderten sich Samstagmorgen einige Kunden in Triangel und Wittingen. Die Geschäfte hatten geschlossen. Mit Entsetzen und großen Bedauern reagieren Kunden und Kollegen auf das Aus der Fleischerei Friedrichs. Damit wird der Kreis der ländlichen Fleischereien erneut kleiner. Friedrichs mit Hauptsitz in Wittingen betrieb eine Filiale in Triangel. Schon vor einigen Jahren wurde die Filiale in Knesebeck geschlossen. Auch der Wochenmarkt in Vorsfelde wird nicht mehr bedient. Das Unternehmen (GmbH) ist insolvent.

Wittinger Fleischerei Friedrichs insolvent: Bedauern in sozialen Medien

In den sozialen Medien bedauern viele Kunden und Kollegen die Schließung und sind „fassungslos“. Viele loben Mitarbeiter und Fleischerei. Zudem geben dort viele „der Politik“ die Schuld. Andere verweisen auf „Billigfleisch von Discountern“, zu dem demnach viele Verbraucher tendieren. „Hallo Kollegen, es stimmt mich traurig, dass es wieder einen weniger von uns gibt. Mit jedem, der schließt, geht regionale Identität und Verbundenheit verloren, einfach nur traurig“, schreibt die Fleischerei Wohlfahrt aus der Altmark.

„Oh schade. Wieder ein Traditionsbetrieb weniger. Wieder schauen die Verantwortlichen Lokalpolitiker nur weg. Ich habe euch immer sehr geschätzt und es schon bedauert als ihr in Knesebeck geschlossen habt. Wünsche Euch allem eine gute Zukunft. Wittingen schafft sich ab“, schreibt ein Facebooknutzer. In mehr als 100 Kommentaren haben sich die User geäußert. „Ein absoluter Verlust! Wir haben gern am Wochenende bei euch eingekauft und auch ab und an das leckere Mittagessen mitgenommen. Die Großeltern 200 km entfernt wünschten sich immer eine Variation eure Dosenwurst als Mitbringsel... Schade!“, heißt es dort unter anderem.

Wie im Internet bekannt gemacht wurde, wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Gifhorn vom 20. Dezember ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

Das sagt die Fleischerei Friedrichs im Netz

Auf der Homepage der Fleischerei wird in einer Meldung an „Liebe Kundinnen und Kunden, werte Freunde“ mitgeteilt, dass „trotz aller Bemühungen und harter Arbeit“ die Fleischerei Friedrichs nicht mehr weitergeführt werden könne. „Es ist eine traurige Realität, dass wir nach vielen Jahren des Bestehens zu diesem Schritt gezwungen sind. Eine Entscheidung, die keine leichte war – und wir haben bis zuletzt gekämpft, um unseren Betrieb fortzuführen. Leider haben sich die Umstände gegen uns gewendet, und es ist nun an der Zeit, Abschied zu nehmen. Unser Dank geht an unser ganzes Team, jeden einzelnen, der die treue Gemeinschaft komplett gemacht hat und uns so ans Herz gewachsen ist. Unser weiterer Dank gilt all unseren geschätzten Kunden, ohne deren Loyalität und Begeisterung für unser Angebot ein so langes Bestehen in dieser Branche nicht möglich gewesen wäre.“ Man bedauere zutiefst, dass es die letzten Tage seien, an denen man Kunden mit dem Service versorgen könne. „Aber die vielen schönen Momente und Begegnungen werden wir stets in Erinnerung behalten.“

