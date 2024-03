Wittmar. Levi Klußmann war Integrationskind in der Kita Assewind – und kam nun Jahre später als Praktikant zurück. Das ist seine Geschichte.

Der 19-jährige Levi Klußmann aus Denkte ist mit einer Muskelhypotonie auf die Welt gekommen, einem Mangel an Muskelstärke und -spannung. Entgegen düsterer Prognosen der Ärzte absolvierte er jüngst sein zweites Praktikum in der Kita Assewind in Wittmar, die er als Kind selbst besucht hat. Sein Berufswunsch: Sozialassistent mit der Fachrichtung Erzieher.

Der Weg dahin war und ist kein leichter, doch Levi ist stets motiviert, seine Ziele zu erreichen. „Durch Levis Muskelhypotonie kam es nach der Geburt umgehend zu einer Entwicklungsverzögerung“, berichtet Mutter Anke Klußmann. „Levi konnte anfangs durch starkes Schielen nicht sehen, sich nicht bewegen, nicht richtig schlucken.“ Eine klare Diagnose gebe es bis heute nicht. „Von den Ärzten wurden wir eher entmutigt. Levi wurde prognostiziert, dass er niemals einen Rollstuhl selbstständig fahren können würde, nur einen E-Rollstuhl mit Joystick. Das Sprechen sollte nur mit Talker möglich sein“, ergänzt Vater Frank Klußmann.

Doch da haben die Ärzte die Rechnung ohne Levi und seine Eltern im Hintergrund gemacht. „Eigentlich war es für uns immer egal, was der Grund für Levis Beeinträchtigung ist – und was die Ärzte sagen. Es ging uns stets darum, Levi bestmöglich zu fördern“, so Anke Klußmann. Zum Start in der Kita Assewind habe Levi sich lediglich mithilfe eines Rutschautos fortbewegen können, das Sitzen sei ihm ausschließlich in einem Stuhl mit Lehnen links und rechts möglich gewesen – und selbst darin sei es nicht sicher gewesen, dass er nicht nach vorne überkippt. Er habe die Finger nicht einzeln bewegen können und auch nicht gesprochen.

So sieht das Training des jungen Denkters aus

„Mit einem Diaprojektor haben wir trainiert, dass Levi seine Augen fokussieren kann. Später hat er mit Akkordeon-Unterricht begonnen, um die einzelnen Finger zu trainieren – was inzwischen gut funktioniert. Und durch viele Reha-Maßnahmen kann er seit etwa sechs Jahren komplette Sätze sprechen“, berichtet Levis Mutter weiterhin. „Zudem spielt Levi heute Schlagzeug und schwimmt mega gut“, sagt sein Vater. „Und dabei sind zwei Komponenten für seine gute Entwicklung hauptsächlich verantwortlich: zum einen die guten Ideen und die Standhaftigkeit meiner Frau. Und zum anderen Levis starker Wille.“

Auch Mutter Anke Klußmann hebt Levis besonderen Ehrgeiz hervor: „Levi möchte gewisse Dinge erreichen. Wie eben als Kind das selbstständige Rollstuhlfahren. Und das muss man ihm auch lassen. Das bedeutet aber auch, man muss aushalten können: Natürlich geht es viel schneller, wenn man jemanden schiebt. Doch das Abwarten – Geduld – ist hier von Nöten.“ Und das wurde auch in der Kita Assewind so gelebt. Levis damalige Betreuerin ist auch heute noch vor Ort im Einsatz, Birgit Härder hat ihn auch in seinen Berufspraktika als Kitaleitung begleitet.

Integration in der Kita Assewind: Levi geht seinen Weg

„Levi war bei uns ein Integrationskindergartenkind: ein Kind mit Beeinträchtigung“, erklärt Birgit Härder. „Wir haben zwei Integrationsgruppen in der Kita Assewind, die sich zusammensetzen aus 14 Regelkindern und vier Integrationskindern.“ Als Vorteil dieser Gruppen hebt die Kitaleiterin hervor, dass sie kleiner sind als eine 25er-Regelgruppe. Zudem haben sie einen höheren Betreuungsschlüssel: zwei Erzieher und eine heilpädagogische Kraft sind hier eingesetzt.

Levi habe sich bereits als Kind sehr gut aufgehoben gefühlt in der Kita Assewind, sagt seine Mutter Anke Klußmann: „Doch die Wahl zwischen heilpädagogischem Kindergarten und Integrationsgruppe im Regelkindergarten sollte stets von der Persönlichkeit des Kindes abhängig gemacht werden. Kein Weg ist richtig und keiner falsch – das ist ganz wichtig. Alles muss passen, das Kind muss sich im Umfeld wohlfühlen und das Umfeld mit dem Kind. Inklusion ist schön – aber passt nicht zu jedem. Es muss stets der einzelne Mensch betrachtet werden.“ Da pflichten ihr auch Birgit Härder und ihr Stellvertreter Maximilian Rauprich bei.

Eltern berichten vom Praktikum in der Kita Assewind

Für Levi scheint es tatsächlich genau der richtige Weg gewesen zu sein. Bereits für sein allererstes Praktikum in der 8. Klasse kam er zurück in die Kita Assewind. „Die Kinder haben mich sehr respektvoll aufgenommen und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten“, sagt er. „Levi war total begeistert, es hat ihm richtig viel Spaß gemacht“, sagt auch Mutter Anke Klußmann. Und so hat Levi seinen Förderschulabschluss gemacht, dann das 9. Schuljahr noch einmal an der Regelschule wiederholt, um den Hauptschulabschluss zu erhalten. Weitere Berufspraktika standen an – und für Levi ging es in die Kita Denkte und nach Salzgitter-Thiede.

Der Berufswunsch habe sich immer mehr gefestigt, was fehlte, war die Möglichkeit zum Realschulabschluss, der Voraussetzung dafür ist. „Dann haben wir vor einem Jahr die Berufsfachschule für Sozialpädagogik in Wolfsburg, die BBS Anne-Marie Tausch, gefunden. Dort wurden wir bereits am Tag der offenen Tür mit ebenso offenen Armen empfangen. Sofort waren hilfsbereite Schüler da und haben Levi in den zweiten Stock hinaufgeholfen. Lehrkräfte haben direkt überlegt, wie man Levi den Einstieg bestmöglich gestalten könnte. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt“, so Anke Klußmann. Und Vater Frank fügt hinzu: „Man hat dort nicht gesehen, was nicht geht, sondern versucht, was geht.“

Berufswunsch Erzieher: Der Wille zählt

Nun arbeitet Levi an der BBS Anne-Marie Tausch auf seinen Realschulabschluss hin. Lehrkräfte und Mitschüler stehen unterstützend an seiner Seite, was die Familie Klußmann besonders schätzt. Und in diesem Rahmen stand vor Kurzem erneut ein Berufspraktikum an. Da musste Levi nicht lange überlegen und machte sich jeden morgen selbstständig mit dem Linienbus auf den Weg von Denkte nach Wittmar, von der Bushaltestelle ging es selbstständig mit dem Rollstuhl zur Kita Assewind. „Es war in den Wintermonaten, morgens noch richtig dunkel und Levi an den Unterschenkeln und am Rolli beleuchtet: unser ‚Leuchtemännchen‘“, erinnert sich Leiterin Birgit Härder. „Levi hat insgesamt großes Engagement bewiesen. Selbst an Ferientagen – in seiner Freizeit – ist er zu uns gekommen“, ergänzt ihr Stellvertreter Maximilian Rauprich.

In der Gruppe habe Levi mit den Kindern am Tisch Gesellschaftsspiele gespielt, Rollenspiele begleitet, sei mit ihnen in der Turnhalle im Bällebad gewesen. „Levi war auch immer bereit, aus seinem Rolli auszusteigen, sodass die Kinder diesen begutachten und ausprobieren konnten“, erzählt Birgit Härder. „Er ist beliebt bei den Kindern – aber nicht, weil er ihnen alles gestattet, sondern weil er so geradlinig und konsequent ist“, fügt sie an. „Und er ist empathisch. Als ein Kind draußen hingefallen ist, hat er sich aus dem Rollstuhl geschmissen, dazugesetzt und es getröstet“, so Maximilian Rauprich.

Birgit Härder abschließend: „Die Ausbildung zum Sozialassistenten und auch zum Erzieher ist eine Fachschulausbildung. Berufsbegleitend findet wiederum ein Praktikum in der Kita statt – und da sind wir uns schon relativ einig: auch das könnte Levi bei uns in der Kita Assewind machen.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Mehr Spielzeugvielfalt in Kitas? Das sagt Wolfenbüttels Rat

Wolfenbüttel: Endstation21 startet Spenden-Kampagne

Wolfenbüttel: Hier ist ab dem 1. März Tempo 30

Wolfenbütteler Weltladen verlässt die Okerstraße

Wolfenbüttel: „Vitrine“ geht – „Die kleine Vitrine“ kommt

Wolfenbüttel: Hier ist Ehrenamt ohne Verein möglich

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: