Groß Oesingen. Die Station ist vier Kilometer vom Dorf weg bei Mahrenholz. Warum bis 1974 dennoch Passagiere fuhren und wie sie wiederkehren könnten.

Der Bahnhof Groß Oesingen hat schon bessere Zeiten gesehen. Zurzeit ist das denkmalgeschützte Gebäude, ursprünglich ein ansehnlicher Repräsentationsbau, eher ein Mahnmal. Die aktuellen Eigentümer haben einen rohen Bretterzaun um das einst öffentliche Gebäude errichtet und ein Schild aufgestellt. Niemand soll beim Verfall zusehen. Hinter dem Zaun wachsen Sträucher, die jetzt schon grünen. Davor tut sich nichts.

Die Güterbahn fährt noch, Fracht wird verladen

Dabei ist derLost Place im Groß Oesinger Ortsteil Mahrenholz gar nicht so verloren. Auf der Bundesstraße 4 wälzt sich der Nord-Süd-Verkehr zwischen Lüneburg und Braunschweig vorbei. Und auf den 120 Jahre alten Gleisen rollen tatsächlich noch vereinzelt Züge. Die Güterbahn nutzt die ehemalige Lachtetalbahn zwischen Celle und Wittingen mit seinem Hafenanschluss sporadisch.

Auf den notdürftig befestigten Flächen neben den Gleisen lagert gerade ein größerer Stoß Rohholz. Wird hier verladen, herrscht für einen lauten Moment Betrieb.

Mit der ursprünglichen Lachtetalbahnhat das wenig zu tun. Bis 1974 gab es eine fahrplanmäßige Zugverbindung im Personenverkehr zwischen Celle und Wittingen. Vor 50 Jahren wurden erst Wittingen und Groß Oesingen abgekoppelt. Zwei Jahre später auch Steinhorst. Das Auto übernahm. Jetzt im Lichte der Verkehrswende wieder an 1974 anzukoppeln, was auf der bestehenden, aber maroden Strecke theoretisch geht, wäre ein technischer, logistischer, finanzieller Kraftakt.

Würde er auch lohnen? Der Bahnhof Groß Oesingen liegt vom Ort Groß Oesingen mehr als vier Kilometer entfernt. Er gehört zum eingemeindeten Weiler Mahrenholz. Dessen rund 100 Bewohner allein würden die Züge schwerlich auslasten.

Ein Bahnhof, vier Kilometer vom Dorf entfernt

Historiker wissen, warum die relativ große Station bei der Eröffnung 1904 dennoch zweckmäßig schien. Sie war vor allem ein Gasthaus an der Fernstraße. Den Verkauf von Fahrscheinen an Passagiere übernahm der Gastwirt im Nebenamt. Für Groß Oesinger, die den Zug nehmen wollten, bedeutete der Mobilitätsgewinn so etwas wie eine Vorstufe von Park and Ride. Bewältigten sie die Distanz einst zu Fuß? Oder per Pferd?

Zur Reaktivierung müsste der Standort allemal ausgebaut werden für einen Umstieg von Auto oder E-Bike in den Zug. Wird dann der Holzlagerplatz zum Parkplatz? Man wird sehen. Bis dahin jedenfalls werden die Sträucher am alten Bahnhof noch ordentlich gewachsen sein.

