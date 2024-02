Wolfsburg. Grizzlys Wolfsburg feiern im Kampf um die Top-6-Plätze in der DEL einen wichtigen 3:2-Sieg in Schwenningen beim direkten Konkurrenten.

Wahnsinnsmoral der Grizzlys Wolfsburg! Nach 0:2-Rückstand arbeiteten sie sich am Freitagabend im Auswärtsmatch der Deutschen Eishockey-Liga bei den Schwenninger Wild Wings zurück und gewannen am Ende verdient mit 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) vor 5135 Zuschauern in der ausverkauften Helios-Arena. Darren Archibald (2) und Chris Wilkie schossen die Tore für die Gäste. Zach Senyshyn und Philip Feist hatten die Hausherren in Führung gebracht. Damit vergrößerten die Grizzlys den Vorsprung auf die Wild Wings auf fünf Punkte und zogen an den allerdings ein Spiel im Rückstand befindlichen Münchnern vorbei auf den vierten Tabellenplatz.

Zwei Veränderungen gab es im Vergleich zum9:4-Heimsieg am Mittwoch gegen die Düsseldorfer EG im Team von Trainer Mike Stewart. Zum einen erhielt Stammtorwart Dustin Strahlmeier eine Pause. Sein Vertreter Hannibal Weitzmann kam zu seinem zehnten Saisoneinsatz. Es war sein erstes Spiel seit dem 42. Spieltag am 28. Januar (5:4 in Frankfurt). Zum anderen stand erstmals seit seiner Unterarmquetschung am zweiten Weihnachtstag Fabio Pfohl wieder im Line-up. Allerdings kam der etatmäßige Mittelstürmer in der Abwehr zum Einsatz. Der Allrounder vertrat den verletzten Janik Möser (vermutlich Gehirnerschütterung) auch deshalb, weil der gelernte Verteidiger Armin Wurm krank war.

Grizzlys Wolfsburg geraten 0:2 in Rückstand

Bis auf einmal machte Pfohl seine Sache im ersten Drittel gut. Doch nach fünf Minuten schon, als er die Scheibe eigentlich sicher hinter dem eigenen Tor hatte, brachte er seinen Abwehrpartner Nolan Zajac mit einem Abspiel in Bedrängnis. Der zugestellte Kanadier brachte die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel heraus, und in der Folge fiel das 0:1 durch Senyshyns Rebound (6. Minute). Auch aufgrund der kleinen Eisfläche, ein Alleinstellungsmerkmal in der DEL, ist Schwenningen die heimstärkste Mannschaft der Liga. Viel ließen die Wild Wings auch gegen Wolfsburg nicht zu. Selber hätten sie schon durch Sebastian Uvira (14.) im Powerplay erhöhen können, doch der traf zweimal in einer Szene nur das Außennetz. Besser, ja perfekt, machte es einen Wechsel später sein Reihenkollege Feist. Der überlief erst Jimmy Martinovic und nutzte dann bei seinem Rückhandschuss aus spitzestem Winkel Weitzmanns Helm als Bande zum Schwenninger 2:0 (17.).

In den ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs besaß jede Mannschaft eine Riesenchance. Erst stoppte Weitzmann ein Solo von Senyshyn in höchster Not (22.). Dann traf Grizzlys-Kapitän Spencer Machacek nur die Latte (25.). Es brauchte ein Überzahlspiel, damit die Grizzlys ihr erstes Tor in Schwenningen in dieser Saison erzielen konnten, nachdem sie den ersten Vergleich an selber Stelle mit 0:5 verloren hatten. Archibald (29.) staubte im Slot zum 1:2 ab. Das Match war intensiv, ein Vorgeschmack auf die Play-offs.

Archibald mit Doppelpack für die Grizzlys Wolfsburg

Im letzten Drittel glich Archibald nach einer schönen Kombination über Wilkie und dem immer besser in Form kommenden J. C. Beaudin zum 2:2 (46.) aus – sein zweiter Doppelpack in Folge. Nun waren die Grizzlys die bessere Mannschaft und drehten durch Wilkies Treffer zum 3:2 (55.) die Partie tatsächlich noch. 2:46 Minuten vor Ende nahmen die Wild Wings den Torwart zugunsten des Extra-Angreifers heraus. Weitzmann (59.) verhinderte den möglichen Ausgleich mit einer tollen Doppelparade. Seine Erfolgsbilanz ist unfassbar gut. Es war sein neunter Sieg in seinem zehnten Spiel in dieser Saison. Für die Schwenninger war es 2023/24 erst die dritte glatte Niederlage vor heimischer Kulisse.

Direkt aus Schwenningen geht es am Samstag für die Grizzlys zum Auswärtsspiel in Augsburg weiter, wo sie am Sonntag (16.30 Uhr) zu Gast beim unter Druck stehenden Tabellenletzten sind.

Spiel kompakt:

Schwenninger Wild Wings: Eriksson – Marschall, Weber; Larkin, Trivellato; Boyle, Spornberger; Dziambor – Senyshyn, Platzer, Karachun; Hungerecker, Pfaffengut, Neumann; Uvira, Olimb, Feist; Brown, Tylor Spink, Tyson Spink.

Grizzlys Wolfsburg: Weitzmann – O‘Connor, Krupp; Ramage, Pfohl; Martinovic, Zajac – Schinko, Feser, Braun; Wilkie, Beaudin Archibald; Mueller, Miele, Machacek; Dumont, Fauser, Chrobot; Ruckdäschel.

Tore: 1:0 (05:10) Senyshyn (Boyle, Platzer), 2:0 (16:21) Feist (Uvira, Larkin), 2:1 (28:46) Archibald (Schinko, Zajac/5:4), 2:2 (45:52) Archibald (Beaudin, Wilkie), 3:2 (54:01) Wilkie (Ramage, Archibald).

Strafen: Schwenningen 12 Minuten, Wolfsburg 8 Minuten.

Schiedsrichter: Sirko Hunnius und Juraj Konc.

Zuschauer: 5135 (ausverkauft).

Personal: Den Grizzlys fehlten die Verteidiger Ryan Button (Knie-OP/Saisonaus), Janik Möser (vermutlich Gehirnerschütterung), Armin Wurm (krank) sowie die Stürmer Matt White (Syndesmoseband-OP/wird Anfang März zurückerwartet) und Robert Kneisler (Syndesmoseband-Anriss). Überzählig war Verteidiger Armin Wurm. Als Ersatztorwart saß Dustin Strahlmeier auf der Bank.