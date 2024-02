Braunschweig. Nachdem ein neues Spiegelei in der Innenstadt aufgetaucht war, entdeckt ein Leser nun ein weiteres neues Spiegelei im Umland.

Lange war es still um die Spiegelei-Künstler, die im vergangenen Jahr in Braunschweig und Umgebung immer wieder Eier aus Styropor an Hausfassaden, Schilder und Brückenpfeiler klebten. Doch nun ist die Künstlergruppe gleich mehrfach wieder aktiv geworden

Leser Thorsten Rodat entdeckte am Dienstag ein wohl neues Spiegelei im Braunschweiger Umland: An der Autobahnbrücke zwischen Lehre und Essehof klebt es und ist den Farben nach zu Urteilen ein ganz frisches Street-Art-Ei.

Unsere Redaktion hatte bereits am vergangenen Freitag ein neues Spiegelei in prominenter Lage ausgemacht: Es klebt an einer Hausfassade am Steinweg über einem Säulengang unweit vom Großen Haus des Staatstheaters Braunschweig. Es hat einen viereckigen Dotter. Nach über einem halben Jahr der Inaktivität ist es das erste Lebenszeichen der Spiegelei-Künstler.

Am Steinweg unweit vom Braunschweiger Staatstheater ist ein neues Spiegelei aufgetaucht. © Floris Jäger | Kristin Heine

Leser entdeckt Ei in Braunschweig-Hondelage

Doch damit nicht genug: Ein Leser schickte uns am Donnerstag ein Foto von einem der Redaktion bis dato unbekannten Spiegelei, das am Pfeiler einer Autobahnbrücke bei Hondelage klebt. Das Ei erinnert in seiner Art an das erste Spiegelei, das an der Eisenbahnbrücke des Gliesmaroder Bahnhofs auftauchte und sieht wie ein normales Spiegelei, beziehungsweise rohes Ei, aus. In der Vergangenheit waren auch Eier mit künstlerischen Abwandlungen aufgetaucht, neben dem viereckigen Dotter gab es bereits etwa ein Ei mit Gesicht und herausgestreckter Zunge.

Am Pfeiler einer Autobahnbrücke bei Hondelage klebt ein weiteres Spiegelei. Es scheint bereits älter zu sein. © FMN | Leser Dennis

Das Hondelager Ei ist nach unseren Recherchen ein älteres Exemplar, das bis dato unentdeckt blieb. Es weist bereits Witterungsspuren auf, auch die Farben sind blass. Einige der Spiegeleier, die im vergangenen Jahr aufgetaucht sind, wurden bereits entfernt.

Haben Sie ein Spiegelei entdeckt? Dann schicken Sie uns Bilder und Hinweise an redaktion.braunschweig (at) funkemedien.de

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: