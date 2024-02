Braunschweig. Olena Kovalevska und Tochter Maria flohen vor dem Krieg in ihrer Heimat. Was sie dort erlebten, verfolgt beide bis heute.

Der Optimismus, den Olena Kovalevska und ihre Tochter Maria versprühen, ist bewundernswert. So manch einer könnte sich davon eine dicke Scheibe abschneiden. Die beiden Ukrainerinnen sind einfach nur froh, in Braunschweig leben zu dürfen, im Frieden. Vor knapp zwei Jahren waren sie aus Kiew geflohen. Untergekommen waren die beiden damals zunächst bei Karl-Erich Fehr, einem früheren Lehrer des Lessing-Gymnasiums und dessen Frau. Heute leben sie in ihrer eigenen Wohnung, in der Innenstadt.

Auch Olenas Mann ist bei ihnen. Seine Gesundheit lässt einen Einsatz an der Front nicht zu. „Wir sind froh, dass wir hier alle zusammen sind und dankbar von so vielen wunderbaren Menschen unterstützt zu werden“, sagt Olena Kovalevska. In ihrer Heimat tobt unterdessen ein Krieg, den Russland zu verantworten hat.

Gemeinsam an Braunschweiger Schule: Die Mutter als Lehrerin, die Tochter als Schülerin

Die 47-Jährige hat in der Ukraine als Übersetzerin gearbeitet. Das hat ihr geholfen, auch in Deutschland schnell Arbeit zu bekommen. „Ganz unbürokratisch“ sei der Prozess der Integration gewesen, bestätigt auch Fehr und lobt das Vorgehen der Behörden. Kovalevska arbeitet nun an der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode. Sie unterrichtet Englisch und kümmert sich im Schwerpunkt um die Jungen und Mädchen, die wie sie selbst die Ukraine nach dem 24. Februar 2022 verlassen mussten. Etwa 20 Schülerinnen und Schüler sind es allein an der Sally-Perel-Schule.

Tochter Maria ist 17. Sie hat mit Bravour den Abschluss der Sekundarstufe 1 an der Gesamtschule geschafft, jetzt peilt sie das Abitur an. „Ich war drei Tage hier, da konnte ich schon auf die Schule“, sagt sie. Sie möchte sich bei denen bedanken, die ihr seitdem geholfen haben. „Es gab eine Schülerin, die konnte Russisch. Die hat mir am Anfang sehr geholfen, indem sie viele Sachen für mich übersetzt hat“, sagt Maria. Heute spricht sie fast fließend Deutsch. Maria will davon selber aber gar nichts hören. Ihr Deutsch sei noch nicht so gut, sagt sie bescheiden.

Um später auch einen ukrainischen Schulabschluss vorweisen zu können, paukt Maria auch nachmittags. Dann schaltet sie sich auf eine digitale Lernplattform, die das in der Ukraine vermittelte Schulwissen für die im Exil lebenden Kinder aufbereitet. So steht sie fast täglich in Kontakt mit ihrer Heimat.

Marias Traum: Informatik-Studium an der TU Braunschweig

Nach dem Abitur würde Maria gerne Programmiererin werden. Ihr Traum sei es, ein Informatik-Studium an der TU Braunschweig oder an einer anderen Technischen Universität zu absolvieren. Die Naturwissenschaften haben es ihr angetan. „Bildung wird bei uns in der Ukraine als sehr wichtig angesehen. Sie ist ein hohes Gut“, erklärt ihre Mutter.

An dem Aggressor Russland lässt Olena kein gutes Haar. Wie auch bei den Erfahrungen, die sie machen musste. Man könne als Land versuchen, die Standards Schritt für Schritt zu verbessern, um irgendwann auf einem Niveau wie in Europa zu sein. Oder man könne alles zerstören, um keinen gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Auf Letzteres setze Putins Russland, sagt sie.

Bürgermeister Vitali Klitschko eröffnet im Jahr 2018 einen neuen Gebäudekomplex an der Schule, in die Maria Kovalevska bis zuletzt in Kiew gegangen war. © privat | Olena Kovalevska

Als die Familie Kovalevska noch in Kiew lebte, ging Maria auf eine sehr fortschrittliche Schule, mit einer guten Ausstattung. Zur Einweihung eines neuen Gebäudes im Jahr 2018 kam sogar Bürgermeister Vitali Klitschko. Die Bilder, die Olena auf ihrem Smartphone hat, spiegeln ein unbeschwertes Leben wider. Viele lachende Kinder sind zu sehen - und ihre stolzen Eltern. Überall wehen an diesem Tag Ballons in den Farben Gelb und Blau, die Farben der ukrainischen Nation. Wie aus einer anderen Welt wirken die Fotos heute. Ob die Schule noch steht?

Als der Angriff der Russen auf die großen Städte in der Ukraine beginnt, als Raketen fliegen, Panzersperren aufgebaut werden müssen und täglich Luftalarm ausgelöst wird, ist für Olena schnell klar, dass sie und ihre Familie das Land verlassen werden. „Wir haben im 13. Stock eines Hochhauses gewohnt, und wenn die Sirenen losgingen, sind wir Richtung Bunker gelaufen. Wir waren meist auf halber Treppe, als wir die Raketen vorbeizischen hörten. Ein Geräusch, das man nie mehr vergisst. Wir waren erleichtert, dass sie nicht uns trafen. Aber wir wussten, woanders, in unserer direkten Nachbarschaft, sorgen sie jetzt in dem Moment für unvorstellbares Leid“, erzählt sie.

Mai 2022: Flucht vor Krieg und Zerstörung nach Braunschweig

Die Familie entscheidet zu gehen. Nach Deutschland. Im Mai 2022 ist es so weit. Die Eltern lassen ihr altes Leben zurück, weil sie merken, wie der Krieg auch ihr Kind verändert. „Maria ist mein ganzes Leben. In Deutschland ist sie dann sehr schnell wieder zur Ruhe gekommen“, sagt Olena.

Andere sind das immer noch nicht. Davon berichtet Pädagoge Fehr, der mittlerweile die dritte Familie übergangsweise in seinem Haus aufgenommen hat. „Wer in Bachmut war und dort geholfen hat, für die Zivilbevölkerung Hilfskonvois zu organisieren, der kann nicht so schnell vergessen, was er gesehen hat“, sagt er.

Wer in Bachmut war und dort geholfen hat, für die Zivilbevölkerung Hilfskonvois zu organisieren, der kann nicht so schnell vergessen, was er gesehen hat. Karl-Erich Fehr, ehemaliger Lehrer in Braunschweig

Auch Olena und Maria denken oft an ihre Freunde und an die Familie in Kiew. Die Schwiegermutter würde dort noch leben. „Wir haben Angst um sie, aber bei den älteren Menschen ist die Bereitschaft zu gehen, wesentlich geringer, ihre Bindungen sind noch viel tiefer.“ Auch Olena wünscht sich, irgendwann zurückzugehen. „Wenn nicht nur Frieden, sondern auch Freiheit herrscht“, betont sie. Menschen, die sagen würden, geht doch zu Verwandten und Bekannten nach Russland, da würden keine Bomben fallen, hätten nichts verstanden.

Die Nachrichten aus ihrer Heimat verfolgt die Familie Kovalevska täglich, die politischen Debatten über Waffenlieferungen auch. „Wir brauchen weiter militärische Unterstützung. Von Deutschland, der EU und natürlich den USA. Sonst werden wir nicht überleben“, sagt Olena. Man dürfe nicht zulassen, dass Putins Lüge Erfolg habe. „Die Ukraine ist eine eigenständige Nation und kein Anhängsel Russlands.“

Das Bild der Deutschen in ihrer Heimat sei oft von Vorurteilen geprägt gewesen. Viele dort dachten, die Menschen hier seien eher reserviert, kühl. Mit Italien oder Spanien hätten sie dagegen mehr Herzlichkeit und Empathie verbunden. „Aber diese Erfahrung habe ich nie gemacht. Ich habe, seit ich hier bin, nur wunderbare Menschen kennenlernen dürfen“, sagt sie. Der Dank für diese Hilfsbereitschaft könne aber ein Gefühl nicht ändern. „Die Ukraine ist und bleibt unsere Heimat.“

Wir brauchen weiter militärische Unterstützung. Von Deutschland, der EU und natürlich den USA. Sonst werden wir nicht überleben. Olena Kovalevska (47)

