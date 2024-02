Braunschweig. Ein Antrag der CDU auf einen neuen Bebauungsplan scheiterte. Die SPD will stattdessen die Sperrbezirksverordnung überarbeiten.

Nach Protesten von Anwohner gegen die Einrichtung eines Bordellsmit 20 Zimmern an der Berliner Straße Ecke Petzvalstraße hat der Rat der Stadt Braunschweig am Dienstag über einen Antrag der CDU auf Änderung des Bebauungsplans im Gebiet diskutiert und ihn schließlich abgelehnt.

Hintergrund des Antrags war, dass das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg jüngst in in einem Urteil zur Sperrbezirksverordnung das weitgehende Bordellverbotgekippt hatte. Einigkeit herrschte bei den Fraktionen zu großen Teilen über den Handlungsbedarf, um den sogenannten „bordellartigen Betrieb“ noch zu verhindern, jedoch herrschte Uneinigkeit über einen rechtssicheren Weg.

SPD will Sperrbezirksverordnung „gerichtsfest“ anpassen und Bordell verhindern

Die SPD wolle statt einer Veränderung des Bebauungsplans die Sperrbezirksverordnung „gerichtsfest“ anpassen lassen, wie Oberbürgermeister Thorsten Kornblum am Dienstagnachmittag bei der Ratssitzung erklärte. Da das Gerichtsurteil noch nicht rechtskräftig sei und sich dagegen Berufung einlegen lasse, bleibe dafür noch genügend Zeit.

Eine Veränderungssperre für den Bebauungsplan sei gesetzlich nicht möglich, so Kornblum. Denn die Stadtverwaltung hatte bereits 2019 eine Bauvoranfrage für die Einrichtung eines bordellartigen Betriebes positiv beschieden. „Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt worden sind, bleiben von der Veränderungssperre ausgenommen“, fasste Kornblum die Rechtslage zusammen.

Auch eine Veränderung des Bebauungsplans könne vom Gericht wieder gekippt werden, da das Gesetz eine sogenannte „Verhinderungsplanung“, also eine Planung, die nur dazu dient, einen Bauantrag zu verhindern, ausschließt. „Eine reine Verhinderungsplanung hat bereits im Fall Eckert und Ziegler zu juristischem Schiffbruch geführt“, sagte Christoph Bratmann deshalb zum Antrag der CDU.

CDU will Gebiet „positive Entwicklung“ geben

CDU-Ratsfrau Heidemarie Mundlos hatte zuvor dafür plädiert, das Gebiet solle durch einen neuen Bebauungsplan eine „positive Entwicklungsmöglichkeit“ bekommen, etwa indem dort Einrichtungen aus den Bereichen Soziales, Gesundheit oder Altenpflege möglich gemacht würden. Die CDU sehe sich durch das Gerichtsurteil nachträglich bestätigt, da sie bereits 2020 zusätzlich zur Sperrbezirksverordnung eine Änderung des Bebauungsplans gefordert hatte.

CDU-Fraktionsführer Thorsten Köster sagte, die CDU habe eine im Vergleich zur SPD „rechtlich konträre Auffassung“ bezüglich der Veränderung des Bebauungsplans: Im Fall des Baugebietes Wenden-West habe sich gezeigt, dass sich planungsrechtlich bordellartige Betriebe ausschließen ließen.

