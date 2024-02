Gifhorn. Zum Schutz der Amphibien werden im Kreis Schutzzäune aufgebaut und Straßen gesperrt. Das sind die betroffenen Streckenabschnitte.

Der Landkreis Gifhorn plant auch in diesem Jahr Straßenabschnitte zum Schutz der Amphibien zu sperren. Laut Mitteilung werden die Kreisstraße 112 (Ortsumgehung Weyhausen) und die Kreisstraße 28 in Höhe der Kläranlage Weyhausen bis zur Kreisstraße 114 (Nordtangente) sowie ein Teilbereich der Fallersleber Straße in Weyhausen gesperrt. Wenn die Amphibien wandern, werden die betroffenen Strecken im Februar ab 18 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Danach werden die Fahrbahnen bis Mai ab 19 Uhr bis 6 Uhr gesperrt.

Da die Amphibienwanderung witterungsabhängig sei, könne die Straßensperrungen nur kurzfristig vorgenommen werden, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben des Landkreises Gifhornwerden bereits bei einer Verkehrsdichte von nur einem Fahrzeug pro Minute 90 Prozent der Tiere auf der Straße überfahren. Dort, wo sich der Krötenzug auf kurze Streckenabschnitte konzentriert, wird mit Schutzzäunen gearbeitet. Helfer tragen die Tiere dann über die Straße. An Stellen, an denen sich die Amphibien auf einen größeren Bereich verteilen, helfe nur eine kurzfristige Straßensperrung, so der Landkreis.

red