Braunschweig. Verdächtiger im Fall Maddie soll in Portugal drei Frauen vergewaltigt und zwei Kinder missbraucht haben. Verteidiger wollen Freispruch. Heute ist Prozessstart.

Das spurlose Verschwinden der dreijährigen Madeleine McCann aus einem Hotelzimmer in Portugal im Mai 2007 hat Menschen weltweit bewegt. Internationales Aufsehen erregt daher auch der Prozess gegen jenen Mann, der im Verdacht steht, das britische Mädchen entführt und ermordet zu haben: Während die Braunschweiger Staatsanwaltschaft im Fall Maddie weiter ermittelt, muss sich der deutsche Auswanderer Christian B. (47) von diesem Freitag an vor der Jugendstrafkammer des Braunschweiger Landgerichts wegen fünf anderer schwerer Sexualstraftaten verantworten.

Schon früh am Morgen ist einiges am Landgericht in Braunschweig los: Ein halbes Dutzend Kamerateams hat sich postiert, es sind deutsche wie auch englischsprachige Medienvertreter vor Ort. Vor dem Hintereingang zum Gericht haben Fotografen Stellung bezogen, um den noch eintreffenden Gefangenentransporter abzulichten. Auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich in die Schlange am Eingang eingereiht – sie sind im Vergleich zur Presse allerdings in der Minderheit. Im Vorfeld wurde bekannt, dass 40 Medienvertreter zugelassen sind.

Der Prozessbeginn gegen Christian B. am Landgericht Braunschweig zieht einiges Interesse auf sich. Vor dem Haupteingang haben sich am Morgen Zuschauer wie Medienvertreter postiert. © FMN | Christina Wicke

Christian B. in Braunschweig vor Gericht – so lautet die Anklage

In einer mehr als 100 Seiten umfassenden Anklage wirft die Strafverfolgungsbehörde Christian B. drei schwere Vergewaltigungen und zwei Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Der Anklageschrift, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft, seien „mehrjährige, sehr intensive und aufwendige Ermittlungen in mehreren europäischen Ländern, insbesondere durch das Bundeskriminalamt, vorausgegangen“.

Das sind die Anklagepunkte:

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dezember 2000 und April 2006 soll Christian B. eine unbekannt gebliebene, zwischen 70 und 80 Jahre alte Frau in ihrer Ferienwohnung in Portugal im Schlafzimmer überrascht, gefesselt und vergewaltigt haben. Danach soll der maskierte Angeschuldigte mehrfach mit einer Peitsche auf sein Opfer eingeschlagen haben. Das gesamte Geschehen soll er mit einer Videokamera aufgezeichnet haben. Zeugen aus dem Bekanntenkreis des Angeklagten berichteten später, die Vergewaltigungsszene auf einem Videofilm aus dem Haus des Angeklagten entdeckt zu haben. Im selben Zeitraum soll Christian B. ein ebenfalls unbekannt gebliebenes, deutschsprachiges Mädchen im Alter von mindestens 14 Jahren in seinem Haus in Praia da Luz in Portugal nackt an einen Holzpfahl im Wohnzimmer gefesselt, mit einer Peitsche geschlagen und die Jugendliche brutal zum Oralverkehr gezwungen haben. Auch dieser Anklagepunkt stützt sich auf Zeugenaussagen über eine Videoaufzeichnung des Tatgeschehens. Am 16. Juni 2004 gegen 3 Uhr nachts soll Christian B. in Praia da Rocha in Portugal maskiert über den Balkon in das Appartement einer damals 20-jährigen Frau aus Irland eingestiegen sein, die schlafende Frau unter Vorhalt eines Messers geweckt und brutal vergewaltigt haben. Anschließend, heißt es weiter in der Anklage, habe er die Frau an einen Tisch gefesselt, sie geknebelt und erneut vergewaltigt. Auch bei dieser Tat soll er sein Opfer mit einer mitgebrachten Peitsche auf dem Rücken ausgepeitscht und schließlich gewaltsam zum Oralverkehr gezwungen haben. Das Verbrechen soll er auch in diesem Fall mit einer Videokamera gefilmt haben. Am 7. April 2007 – also knapp einen Monat vor Maddies Verschwinden aus einem Hotelzimmer am 3. Mai 2007 – soll Christian B. nachmittags an einem Strandabschnitt von Salema im Distrikt Faro in Portugal nur mit Schuhen bekleidet und ansonsten nackt einem dort an den Felsen spielenden zehnjährigen deutschen Mädchen hinter einem Felsloch aufgelauert haben. Laut Anklage packte er das Kind am Handgelenk, begann zu masturbieren und forderte es grinsend zum Zuschauen auf. Nach dem Samenerguss soll er das Kind losgelassen haben und geflüchtet sein. Am 11. Juni 2017 soll der Angeklagte nachts gegen 2 Uhr während des sogenannten Schneckenfestes auf einem Spielplatz in Bartolomeu de Messines in Portugal Blickkontakt zu einem 11-jährigen portugiesischen Mädchen aufgenommen haben, das auf einer Schaukel saß. Dabei soll er seine Hose und Unterhose heruntergezogen und masturbiert haben, bis das erschrockene Mädchen Hilfe suchend zu ihrem Vater lief. Christian B. wurde noch vor Ort von der portugiesischen Polizei festgenommen.

Verteidiger von Cristian B.: „Wir wollen Freisprüche“

Derzeit verbüßt Christian B. noch die siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72 Jahre alten US-Amerikanerin im Jahr 2005 im portugiesischen Praia da Luz – dem Ferienort an der Algarve, in dem knapp zwei Jahre später Maddie verschwand. Mehr als zwei Drittel dieser Strafe ist bereits vollstreckt. Auch in dem Vergewaltigungsprozess im Dezember 2019 vor dem Braunschweiger Landgericht hatte sich Christian B. für unschuldig erklärt. Nicht zuletzt überführte ihn ein Haar am Tatort.

Sollte der 47-Jährige mit letztem deutschen Wohnsitz in Braunschweig im aktuellen Prozess erneut verurteilt werden, wäre mit einer zweistelligen Freiheitsstrafe zu rechnen. „Nach Aktenlage muss der Angeklagte mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren rechnen“, sagt Braunschweigs Oberstaatsanwalt Hans Christian Wolters im Vorfeld des Prozesses der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Womöglich käme rechtlich sogar eine anschließende Sicherungsverwahrung zum Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern in Betracht.

„Wir wollen Freisprüche“, sagte dagegen Verteidiger Friedrich Fülscher aus Kiel der dpa. Das gelte für sämtliche Anklagepunkte. Ob sich sein Mandant vor Gericht äußern werde oder plane, zu schweigen, ließ der Anwalt vor Prozessbeginn noch offen. Trotz massiver Vorverurteilungen in der Öffentlichkeit hoffe er auf ein faires Verfahren für seinen Mandanten, sagte Fülscher schon im vergangenen Herbst zur Prozessankündigung.

29 Verhandlungstage sind bis Juni angesetzt. Ob diese Zahl ausreicht, ist fraglich.

Blick in den Saal 141 im Landgericht Braunschweig. Dort beginnt an diesem Freitag, 16. Februar, der Prozess gegen Christian B., dem drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Portugal vorgeworfen werden. Ermittler verdächtigen den Deutschen auch im Fall Madeleine McCann. © DPA Images | Swen Pförtner

Großes Interesse am Prozess in Großbritannien

Laut dpa ist das Interesse an dem Prozess vor allem in Großbritannien erwartungsgemäß groß. Selbst kleinere Entwicklungen, wie die Anzeigen gegen Christian B. durch Vollzugsbeamte wegen Beleidigung und der abgelehnte Antrag der Verteidigung, einen Zeugen auszuschließen, seien von Medien im Königreich berichtet worden. Auch der Fall der Irin, die B. im Jahr 2004 mutmaßlich in Portugal brutal vergewaltigte und der nun vor Gericht verhandelt werden soll, sei immer wieder Thema in irischen und britischen Medien.

Dass es sich bei B. um ihren Peiniger handeln könnte, wurde der Irin durch die Berichterstattung über die Vergewaltigung der älteren US-Amerikanerin klar, für die B. derzeit einsitzt. Sie habe sich beim Lesen übergeben müssen, „weil es mich direkt wieder zu meiner Erfahrung transportiert hat“, sagte sie im Jahr 2020 dem „Guardian“.

Erwartet werde, dass die Frau als erste ihre Aussage machen werde, berichtete die „Daily Mail“ unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Das könne mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Eltern von Madeleine McCann äußerten sich zu dem Prozess zunächst nicht.

Unsere Berichterstattung zur Verurteilung von Christian B. im Jahr 2019:

mit dpa