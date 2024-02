Der Zahlen-Check

Öffnungszeiten: In Niedersachsen haben Kitas im Schnitt 8,3 Stunden am Tag geöffnet, in Sachsen-Anhalt 11 Stunden.

Fehlende Kitaplätze: In Braunschweig gab es zuletzt für 18,9 Prozent der Kinder im Krippenalter einen ungedeckten Bedarf (rund 600 fehlende Plätze). In Magdeburg waren es 10,9 Prozent. Dort besuchten 57,1 Prozent schon die Krippe, in Braunschweig 38,5 Prozent.

Für Kinder ab 3 Jahren lag die Quote an fehlenden Kita-Plätzen in Braunschweig bei 2,4 Prozent, in Magdeburg bei 2,7 Prozent.

Betreuungsschlüssel: In Braunschweig kommt eine Vollzeitkraft in der Krippe auf 3,5 Kinder, im Kindergarten auf 7,3 Kinder. In Magdeburg betreut in der Krippe eine Vollzeitkraft 5,7 Kinder, im Kindergarten 11,1 Kinder. Die Empfehlung der Bertelsmann Stiftung: 1 zu 3,0 in Krippen und 1 zu 7,5 in Kindergärten.

Mütter in Vollzeit: In Niedersachsen arbeiten 28 Prozent der Mütter in Vollzeit, in Sachsen-Anhalt 58 Prozent.

Quellen: Bertelsmann-Stiftung, Statistische Landesämter in Niedersachsen in Sachsen-Anhalt