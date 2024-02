Gifhorn. Die Pferdewelt wirft den Besitzern vor, gegen verbotene Methoden eines bekannten US-Reiters nichts getan zu haben. So wehren sie sich.

Gifhorns Kreis-Veterinäramt nimmt die Ermittlungen auf.

auf. Reiterliche Vereinigung setzt mit Anzeige auf die Staatsanwaltschaft .

. Der Verbandschef sagt, die Dressur sei pervers entglitten.

Pferdefreunde und Reiter im Kreis Gifhorn zeigen sich schockiert über Internetvideos mit verbotenen tierquälerischen Dressurmethoden an einem Pferd aus Gifhorner Zucht. Was die Szenen vom Juli 2022 aus ihrer Sicht noch schlimmer macht: Zwei Repräsentanten des Gifhorner Zuchtbetriebs mit Reitstall waren bei den Vorfällen in der US-Stadt Frenchtown (New Jersey) dabei und schritten nicht ein. Das Echo im Netz ist verheerend.

Auf Anfrage bestätigte die Inhaberin des Betriebs die Echtheit der Videos. Sie und ihr Partner, der als Reitausbilder tätig ist, distanzierten sich in einer fünfseitigen Stellungnahme von den Methoden und bedauerten, von der Situation in der Reitanlage des US-Dressurreiters Cesar Parra überfordert gewesen zu sein. Den Gifhornern tut es vor allem um ihre zwei Pferde, darunter das im Video gezeigte Dressurpferd Fontenay, leid: Wären dessen „Machenschaften“ bekannt gewesen, „hätten wir Dr. Parra ganz sicher kein Pferd verkauft und keine Kontakte zu ihm unterhalten.“

Veterinäramt des Landkreises Gifhorn nimmt Ermittlungen auf

Das Veterinäramt der Gifhorner Kreisverwaltung kündigte eigene tierschutzrechtliche Ermittlungen gegen den Gifhorner Dressurstall an. „Das Video, die filmisch dokumentierten Schläge gegen das Pferd, alle bislang bekannt gewordenen Begleitinformationen und auch die mutmaßlich damit verbundenen tierschutzrechtlichen Verstöße sind Gegenstand einer eigenen intensiven Prüfung – sowohl in veterinärmedizinischer als auch in rechtlicher Hinsicht. Für den Fall vor Ort in den USA sind die örtlichen Tierschutzbehörden zuständig“, teilte Kreis-Sprecherin Anja-Carina Riechert mit.

Um dieses Dressurpferd aus Gifhorner Zucht geht es in dem umstrittenen Video mit verbotenen Dressurmethoden. © FMN | Privat

Inwieweit dem Gestüt und seinen Verantwortlichen vor Ort im Landkreis Gifhorn tierschutzrechtliche Konsequenzen drohen, das erfordere weiterführende Ermittlungen, so Riechert.

Die reiterliche Vereinigung setzt mit Anzeige auf Staatsanwaltschaft

Zahlreiche Fachverbände wollten allerdings nicht so lange warten und kündigten als Reaktion auf die Qual-Dressur sofortige Konsequenzen an. Nur dem Gifhorner Kreisreiterverband sind Oliver Baake als Vorsitzendem zufolge die Hände gebunden: „Der Betrieb ist gewerblich und wir sind zuständig für Vereine und ehrenamtliche Mitglieder.“

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) teilte mit, man habe „gegen zwei beteiligte“ Deutsche Anzeige erstattet. „Was in den Videos und Bildern zu sehen ist, ist widerlich. Wir werden alle Register ziehen, um dagegen vorzugehen“, sagt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach. „Hier geht es um strafrechtliche Relevanz, daher wenden wir uns an die staatlichen Behörden, die weitaus größere Ermittlungs- und Sanktionsmöglichkeiten haben.“

Der Zuchtverband deutscher Pferde (ZfdP) benennt fachlich, was die Videos aufdecken: Die schockierenden Trainingsmethoden seien Tierquälerei, das Pferd werde misshandelt, mit Hilfszügeln gequält und geschlagen. Zu sehen ist, wie das Dressurpferd mit Gertenschlägen auf die Hinterbeine zu Gangartwechseln angetrieben wird. Ein weiteres Video zeigt, wie sein geneigter Kopf mit Zügeln an den Vorderbeinen festgebunden wird.

Tierquälerische Trainingsmethoden werden dem US-Dressurreiter Cesar Parra vorgeworfen. Unter anderem wurde Pferden der Kopf tief nach unten gebunden. Außerdem mussten die Pferde eine Art Glockengeschirr tragen. In anderen Video wurden die Vorderbeine zusammengebunden, um die Schrittlänge zu begrenzen. © FMN | Screenshot

Der Zuchtverband erkennt in dem Trainer den amerikanischen Dressurreiter Dr. Cesar Parra. Er ist nach dem Bekanntwerden der Videos bereits durch den Weltreiterverband FEI gesperrt worden. Der deutsche Züchterverband wiederum hat den Antrag auf Ausschluss des Gifhorner Dressurstalls gestellt. Wie andere Fachverbände auch geht der ZfdP so weit, den szenebekannten Namen der Betriebsinhaber zu nennen. Man werde dem Gestüt sämtliche Mitgliederrechte entziehen und von Verbandsveranstaltungen ausschließen, so der Vorsitzende André Hascher.

Die Dressur sei pervers entglitten, sagt der Verbandschef

Auf Anfrage äußerte sich Hascher verstört durch die Videoszenen: „Das geht ganz klar zu weit. Das Pferd versucht in Panik zu fliehen und wird von dem Gifhorner festgehalten. Dieses Training ist pervers entglitten.“ Umso schlimmer sei es, dass die Mitinhaberin die Videoaufzeichnung heiter lachend kommentiere mit dem englischen Wort „amazing“ für „toll“.

Entlastung? Beschuldigte werden angehört

Der Hannoveraner Verband und der Oldenburger Pferdezuchtverband rügen als regionale Akteure die „Beteiligung des deutschen Ausbilders“ an „verabscheuungswürdigen Trainingsmethoden“. Wegen des in den Videos dokumentierten tierschutzwidrigen Verhaltens hätten beide Verbände interne Verfahren eingeleitet. Die Stallbesitzer müssten sich bis 14. Februar schriftlich erklären. „Sie wurden zur Darstellung der gesamten Sachlage aufgefordert. Unabhängig von unseren Grundsätzen, Werten und Prinzipien sowie der weiterhin bestehenden Kritik an den Inhalten des Videoausschnitts hat sich in mehreren Punkten eine veränderte Erkenntnislage ergeben. Grundlage dafür ist die mündliche Stellungnahme. Diese gilt es nach Meinung der beiden Pferdezuchtverbände zu berücksichtigen.“

Gifhorner fühlten sich im Urlaub überrumpelt

In der Tat brach die ganze Situation nach Darstellung der Gifhorner auf einer Urlaubsreise in die USA unvermittelt über sie herein, wie beide in persönlichen Erinnerungsprotokollen als Inhaberin des Stalls und als leitender Reitausbilder schildern. So sei man von Dressurreiter Parra per Sprachnachricht aus New York nach Frenchtown (New Jersey) beordert worden, weil sich das Dressurpferd Fontenay zunehmend „widersetzlicher“ gebärde.

In Frenchtown sei Parra absprachewidrig gar nicht da gewesen. Der Gifhorner Reitlehrer in Freizeitkleidung habe lediglich das Pferd ansehen wollen. Unerwartet habe die fremde Reiterin ihn gebeten, das Pferd beim Aufsteigen zu halten. Dann sei alles eskaliert: „Das Pferd stieg hoch und drohte sich zu überschlagen. Dadurch bestand Lebensgefahr für die Reiterin und mich.“ Der Situation habe er sich nicht entziehen können, so unvorbereitet er auch gewesen sei, so der Gifhorner.

Das sagen die Besitzer zu den Reaktionen auf das Video

Dass gleichzeitig ein Helfer mit einer Gerte von hinten auf das Pferd einschlägt, wie in dem Video belegt, will der Reitlehrer nicht wahrgenommen haben. „Ich war mental und visuell auf das Pferd und die Reiterin fokussiert aufgrund der Gefährlichkeit der Situation.“ Aus heutiger Sicht könne er nachvollziehen, wie die Szene auf Betrachter wirken müsse. Dennoch könne er Hass und Verleumdung, die ihm nun im Internet entgegenschlügen, nicht nachvollziehen: „Wer jemals in einer Halle war und eng bei einem steigenden, sich zu überschlagen drohenden Pferd stand, Angst um die Reiterin und auch um sich selbst hatte, wird vielleicht verstehen, dass man dann nur noch Blick und Wahrnehmung für diese momentane Situation hat.“

Der Reitlehrer hebt hervor, dass seine jahrelange öffentliche Tätigkeit Beleg genug sei, dass er die gezeigten Ausbildungsmethoden verabscheue. „Ich bin noch nie auffällig geworden, war nie Adressat von Beschwerden oder Verfahren.“

Die Inhaberin des Gifhorner Dressurstalls hatte das Geschehen vom Hallenrand verfolgt und ist auf dem Video teilweise mit Kommentaren zu hören. Der englische Begriff „amazing“ sei ihrer Erleichterung geschuldet, dass ihr Lebensgefährte die bedrohliche Situation habe beruhigen können. Die Äußerungen seien spontan und unpräzise erfolgt, weil sie mit ihrer Begleitung Englisch gesprochen habe, so die Gifhornerin. Daher sei die Äußerung missverständlich. Doch sei sie über die Abläufe in der Halle erschreckt und verängstigt gewesen, insbesondere aus Sorge um ihren Lebensgefährten in völlig unzureichender Ausrüstung.

Die Pferdezüchter erhielten Mordaufrufe im Netz

Den Vorwurf, nicht eingegriffen zu haben, weist die Stallbesitzerin unter Verweis auf die Gepflogenheiten in Reithallen zurück: „Als Besucher hat mein keine Disziplinargewalt gegenüber Dritten. Was hätte ich ohne Befugnisse machen sollen?“

Auch die Gifhornerin hebt ihren makellosen Leumund hervor und leidet unter „unsäglicher Hetze in den sozialen Medien“. Es gebe Mordaufrufe und Appelle, ihren Reiterhof anzuzünden. Ihr höchstes Gut sei stets das Wohl der Pferde. Und sie teile die Empörung über den Umgang mit den Tieren, „wie es bei Parra wohl üblich ist“.

