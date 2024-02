Braunschweig. Am Donnerstag legen Medizinische Fachangestellte bundesweit die Arbeit nieder. Die Gründe sind vielfältig. Es mangelt auch an Respekt.

Catharina Heyne (36) und Ariane Bräutigam (44) sind schon länger im Geschäft. Ihre Ausbildungen zur Medizinischen Fachangestellten (MFA) haben sie vor und nach der Jahrtausendwende gemacht. Doch waren die beruflichen Belastungen jemals schlimmer als heute? Daran können sich die beiden nicht erinnern. Die Ignoranz, mit der die Politik über den Berufsstand MFA seit Jahren hinweggehe, müsse ein Ende haben. Keine Corona-Prämie, geringe Lohnzuwächse in den letzten Jahren, immer mehr Arbeit, die man für andere Akteure im Gesundheitswesen übernehme, sagen beide. Sie sind es satt. Aber so richtig.

Und daher machen Heyne und Bräutigam mit bei dem bundesweiten Protesttag, den der Verband medizinischer Fachberufe e. V. (vmf) für Donnerstag ausgerufen hat. In Berlin bei der zentralen Kundgebung, in Nürnberg, in Dortmund, Hamburg oder Stuttgart: Überall werden Arzthelferinnen, und vereinzelt auch Arzthelfer erwartet, die ihrem Unmut Ausdruck verleihen und damit Druck auf die nächste Tarifverhandlung ausüben wollen. „Ein Zeichen setzen“, nennt das vmf-Präsidentin Hannelore König, die mit der Arbeitgeberseite über den nächsten Tarifvertrag verhandelt, das Vorgehen. Sich Gehör verschaffen, damit der Beruf, angesichts immer größerer Nachwuchssorgen, nicht irgendwann von der Ausbildungskarte verschwindet. Auch das ist eine Motivation derjenigen, die auf die Straße gehen.

Zentrale Kundgebung in Berlin, Aktionstag in den Praxen

Heyne und Bräutigam fahren zwar nicht nach Berlin, sie planen aber eine Aktion in der Braunschweiger Gemeinschaftspraxis, in der beide beschäftigt sind. Dabei sind sie die dienstältesten MFAs. Die blaue „Praxisuniform“ wird dann gegen feuerrote T-Shirts eingetauscht. Vorne prangt dann der Schriftzug „MFA retten Ärzte“ und hinten „Ärzte retten Patienten“, erzählen sie im Gespräch.

Hausarzt Dr. Wolfgang Schneider-Rathert aus Braunschweig praktiziert in Querum und unterstützt den Warnstreik seiner angestellten Arzthelferinnen. © FMN | Bernward Comes

Ihr Chef, der Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Schneider-Rathert, findet das gut. „Wir haben uns alle mit den Anliegen der MFA solidarisiert. Wenn der Wunsch gewesen wäre, nach Berlin zu fahren, wäre das auch okay gewesen. Dann hätten wir allerdings die Praxis dicht machen müssen“, weist der Mediziner auf die Bedeutung hin, die die MFA im Alltag spielen. Insgesamt sind derzeit sechs in der Praxis angestellt, dazu kommt eine Auszubildende.

Die Forderungen des gewerkschaftsnahen vmf, der nur etwa 20.000 der rund 330.000 Medizinischen Fachangestellten in Deutschland vertritt, gehen für Bräutigam und Heyne noch nicht weit genug. Nach einer gescheiterten ersten Verhandlungsrunde, auf die nun der eintägige Warnstreik folgt, hält Verhandlungsführerin König es insbesondere für geboten, den Berufseinsteigern mehr Geld zu bieten. So soll im ersten Berufsjahr der aktuell gezahlte Stundenlohn von 13,22 Euro, also knapp über aktuellem Mindestlohn, auf 17 Euro steigen. Die Arbeitgeberseite bietet aber nur 15 Euro, daher vertagte man sich.

Arzthelferin: Alle sollen bei Verhandlungen profitieren, nicht nur Berufsanfänger

Arzthelferin Bräutigam mahnt an, dass alle diese Lohnzuwachsraten erhalten sollten, also auch die, die wie sie und ihre Kollegin Heyne schon lange tarifgebunden bezahlt werden. „Es kann nicht sein, dass wir, die die Neuen anlernen, ein geringeres Plus erhalten sollen als die, die erst mit dem Beruf starten.“ Heyne und Bräutigam verstehen zwar, dass man Berufsanfängern ein attraktives Angebot machen müsse, um konkurrenzfähig gegenüber anderen medizinischen Branchen zu sein. Sie sagen aber auch: „Auch in unserer Generation wächst der Unmut über die schlechte Bezahlung. Wir sehen, dass in den Notaufnahmen der Kliniken teilweise 30 Prozent mehr gezahlt wird.“

Man wisse zwar, dass sich die Arbeitsbedingungen in einer Notaufnahme und in der Praxis eines niedergelassenen Arztes unterscheide. Aber: „Wenn die Politik unsere Arbeitsleistung weiter so ignoriert wie bisher, wird es einsam in den Praxen, und die Dauerschleife am Telefon und längere Wartezeiten werden zur Regel“, erklärt Heyne. Sie selbst wolle sich das gar nicht vorstellen, denn dafür mache ihr der Job noch „viel zu viel Spaß“. Aber die Rahmenbedingungen passten einfach nicht mehr.

Heyne, die im Landkreis Gifhorn wohnt, und Bräutigam, die täglich aus dem Kreis Wolfenbüttel nach Braunschweig einpendelt, sind seit 2012 in der Praxis von Dr. Schneider-Rathert. Die Corona-Pandemie habe nachhaltig zu Belastungen geführt, die man heute noch spüre, sagt auch Schneider-Rathert, der im Stadtteil Querum nicht nur Patientinnen und Patienten behandelt, sondern zusammen mit zwei Kollegen auch als Geschäftsführer der Praxis fungiert. So besteht für ihn auch ein sehr großes eigenes Interesse am Fortbestand der Einrichtung.

Auf diese medizinische Selbstständigkeit ist er auch ein Stück weit stolz. Man helfe sich hier im Team sehr oft, sei sehr kollegial, wenn es darum gehe, Engpässe zu überwinden. Man habe als Praxis auch schon einen Inflationsausgleich gezahlt und in der Pandemie pro Impfung fünf Euro in die „Mannschaftskasse“ gegeben. Bei geschätzten rund 5000 Impfungen sei da einiges rumgekommen.

Hausarzt-Erwartungen an die Politik: Weniger Ankündigungen, mehr Umsetzung

An die Politik hat der Arzt drei Erwartungen, wobei seine Erwartungshaltung in den letzten Jahren schon merklich abgenommen hat. So klingt er zumindest. „Ich erwarte von den Verantwortlichen weder dauerhafte Ankündigungen noch die permanente Verfolgung von Lieblingsthemen wie das der elektronischen Patientenakte, sondern die Entlastung von der mittlerweile irrwitzigen, völlig aus dem Ruder gelaufenen Bürokratie, den Beginn einer wirklich zeitsparenden Digitalisierung sowie ein Ende der medizinischen Mangelverwaltung.“ Das alles käme am Ende allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Praxen zugute, ist Dr. Schneider-Rathert überzeugt.

Für Catharina Heyne und Ariane Bräutigam ist der Protesttag auch eine Chance, den Patientinnen und Patienten ein bisschen den Spiegel vor das Gesicht zu halten. Der Ton in den letzten Jahren sei rauer geworden, sagt Heyne. Beleidigungen und eine übersteigerte Erwartungshaltung kämen hinzu. „Der Dampf wird oft bei uns abgelassen, beim Arzt sind die meisten dann wieder handzahm.“

MFA: Wir erledigen oft das, was andere vergessen haben

Das ärgert auch Kollegin Bräutigam, die Sätze wie „Sie sitzen ja nur hier hinter der Anmeldung“ nicht mehr hören kann. Patienten würden vieles nicht sehen, was zu erledigen sei, insbesondere an Papierkram. „Die Aufgaben, die Assistenz des Arztes betreffend, aber auch bei Bestellvorgängen und Rezeptverschreibungen haben deutlich zugenommen. Außerdem müssen wir immer öfter fehlenden, fehlerhaften oder kaum zu entziffernden Entlassungsdokumenten nach Krankenhausaufenthalten hinterhertelefonieren“, so Bräutigam. „Wenn die Patienten vormittags aus dem Krankenhaus entlassen werden, stehen die manchmal schon mittags bei uns und haben Fragen, die es zu beantworten gilt.“

Dass die Medizinischen Fachangestellten immer öfter Jobs übernehmen, die andere zuvor nicht richtig erledigt hätten, sei mittlerweile an der Tagesordnung, sagen Heyne und Bräutigam. Der erbrachte Respekt von Politik und Gesellschaft zur geleisteten Arbeit stehe dazu in keinem Verhältnis.