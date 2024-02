Wendeburg. In Richtung Peine geht am Freitagmorgen nichts mehr. Grund sind Bauernproteste. Die Braunschweiger Polizei empfiehlt, die A2 weiträumig zu umfahren.

Die Autobahn 2 ist am Freitagmorgen auf Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz auf allen Fahrstreifen blockiert. Dies betrifft die Fahrtrichtung Peine. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer.

Wie die Braunschweiger Polizei angibt, handelt es sich um eine Protestaktion von Landwirten. Diese haben Holzstämme, Reifen und Mist auf den Fahrstreifen abgeladen, sagte ein Polizei-Sprecher unserer Zeitung.

Ortskundige Autofahrerinnen und -fahrer werden gebeten, die A2 zwischen Peine und Braunschweig-Hafen weiträumig zu umfahren. Der Verkehr werde derzeit an der Anschlussstelle Watenbüttel abgeleitet. Autofahrerinnen und -fahrer können die empfohlene Umleitung U14 nehmen: über die B214, L320 und B244 über Edemissen und Stederdorf zurück auf die A2. Ein Auffahren auf die A2 in Richtung Hannover sei von Watenbüttel aus nicht mehr möglich, so die Polizei auf X.