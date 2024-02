Braunschweig. Der frühere Lehrer war gut 20 Jahre Geschäftsführer des Hilfswerks. Seine Arbeit für Afghanistan hat ihn bundesweit bekannt gemacht.

Wehmut, Dankbarkeit, aber auch Freude: Die Gefühlswelt von Udo Stolte (70) ist sehr gemischt in diesen Tagen. Stolte, in seinem „ersten Leben“ Lehrer an einer Braunschweiger Grundschule, gibt einen Job ab, der immer mehr war als ein Beruf, sondern für ihn eher Berufung.

Als Geschäftsführer der deutschen Sektion des international agierenden christlichen Hilfswerks Shelter Now zieht er sich nun zurück. Mehr als 20 Jahre führte er die Geschäfte des Vereins, der sich vor mehr als 40 Jahren gründete. Einer der Gründungsväter damals: der Deutsche Georg Taubmann, der auch heute noch als internationaler Direktor tätig ist. Auch Stolte ist von Beginn dabei. Der Braunschweiger hilft zu dieser Phase seinem Freund Taubmann, die Rundbriefe an Unterstützer zu vervielfältigen und zu versenden. Zudem sammelt er Geld für ihn.

Damals leistet Shelter Now in der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan Hilfe für die Menschen, die nach der Invasion der Sowjetunion in die Berge geflüchtet waren. An der Macht damals in Afghanistan sind die Mudschaheddin, aufgerüstet vom Westen, insbesondere den USA, leisten sie erbitterten Widerstand gegen die sowjetischen Truppen, die 1989 erfolglos abziehen.

Afghanische Mädchen in einem Viertel der afghanischen Hauptstadt Kabul. Derzeit kann Shelter Now mit internationalen Helfern nicht vor Ort sein, um zu schauen, wie sich die eigenen Projekte entwickeln. Zu einheimischen Mitarbeitern hält man aber weiter Kontakt. © AFP | WAKIL KOHSAR

Die Anfänge von Shelter Now: Unterwegs in Flüchtlingslagern an pakistanischer Grenze

Doch das Chaos bleibt. Viel zu uneins sind sich die mächtigen Stammesfürsten darüber, wie die Zukunft des Landes aussehen soll. Immer wieder kommt es zu Flüchtlingswellen Richtung pakistanischer Grenze. Hunderttausende „hausen“ dort in kilometergroßen Flüchtlingslagern, erzählt Stolte. Er sieht das Elend erstmals Anfang der 1990er Jahre. Den Anblick hat er bis heute nicht vergessen. „Ich sah Kinder in dem Wasser der Kloaken spielen“, erzählt er. Damals fasst er den Entschluss, den Menschen in dieser Region langfristig helfen zu wollen. „Die Religion ist doch nicht entscheidend, die Nächstenliebe ist es, die zählt“, sagt Stolte.

Im Jahr 1993 gründet Stolte dann „Shelter Now Germany“, einen eingetragenen Verein, den er zunächst ehrenamtlich führt, seit 2001 dann als angestellter Geschäftsführer. Das englische Wort „Shelter“ steht für „Schutzdach“ oder umgangssprachlich „Zuflucht“. Am Anfang seien es genau diese Blech-Schutzdächer gewesen, die den Menschen etwas Hoffnung gegeben hätten, dass es bald besser wird, sagt Stolte heute. „Später haben wir mit dem gesammelten Geld einfache Unterkünfte in den Dörfern in Afghanistan gebaut und sehr viele Brunnen errichtet. Wir haben landwirtschaftliche Projekte gefördert, eine Zahnklinik eröffnet und eine Schule in Kabul aufgebaut“, nennt er eine ganze Palette von Projekten. Die Schule existiere bis heute. Es würden auch Mädchen dort unterrichtet, versichert er.

Hilfe für Jesiden und Erbenopfer in Syrien

In Hochzeiten hätten bis zu 1000 einheimische Mitarbeiter an Projekten von Shelter Now in Afghanistan gearbeitet, zwischen 30 und 50 internationale Helfer die Arbeit vor Ort koordiniert. Seit 2014 engagiert sich Shelter Now auch verstärkt im Norden des Iraks. Ausgangspunkt dafür war die Vertreibung der jesidischen Bevölkerung in diese Region durch den sogenannten Islamischen Staat, der auch in Syrien eine Zeit lang die Bevölkerung terrorisierte. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar 2023 wurde die Hilfe auch auf das syrische Staatsgebiet ausgeweitet.

In den letzten zehn Jahren haben sich die Ausgaben für Projekte des Vereins vervielfacht. Der Jahresbericht 2022 legt nahe, dass sich in diesem Zeitraum die eingesetzten Mittel von etwa 400.000 Euro auf etwa 1,5 Millionen Euro erhöhten.

August 2001: Shelter Now in aller Munde

Im August 2001 wird Stolte eine Berühmtheit zuteil, auf die er gerne verzichtet hätte. Den Braunschweiger Grundschullehrer kennt jetzt jeder, in Deutschland und in der Welt. Die Taliban, seit 1996 an der Macht in Kabul, inhaftieren Mitarbeiter der Hilfsorganisation, stellen sie in einem Schauprozess vor Gericht und verschleppen sie anschließend, bis sie im Oktober von amerikanischen Elitesoldaten befreit werden. Unter den Befreiten ist auch Stoltes Freund Taubmann. Stolte selbst muss in diesen „besondersten Tagen seines Lebens“ Hunderte von Interviews führen. Es könnten auch fast 1000 gewesen sein, sagt er.

Oft, insbesondere in den erste Wochen der Geiselnahme, muss er sich über die Berichte ärgern, weil aus seiner Sicht unkritisch die „Missionierungsvorwürfe“ der Taliban übernommen wurden. „Die Öffentlichkeit musste den Eindruck haben, dass wir in Kabul die Bibel schwingend auf Marktplätzen stehen und unsere christliche Lehre ausrufen.“ Später hätten sich viele bei ihm entschuldigt, für ein Bild völliger Naivität, was sie gezeichnet hätten. Heute, 22 Jahre später, ist der Ärger verraucht und das Verständnis für die Journalisten gewachsen. „Für viele, die damals berichten sollten, war Afghanistan ein weißer Fleck. Ich musste zu den Terminen teilweise Landkarten bringen, weil nicht bekannt war, wo das Land überhaupt liegt.“

Bin Ladens Plan: Entführte Mitarbeiter als Spielball der Weltpolitik

Erst im Nachgang erklärt sich damals, warum Shelter Now in das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gezogen wurde. Al-Kaida-Chef Osama bin Laden hatte den Plan ausgeheckt. Er benötigte Geiseln als Druckmittel, um nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die zu diesem Zeitpunkt schon längst bis ins Detail geplant gewesen waren, mit dem Westen verhandeln zu können. Man sei nur ein Spielball der Weltpolitik gewesen, sagt Stolte.

Die Zeit wird Stolte nicht vergessen, auch weil zunächst die Spendeneinnahmen einbrachen. „Die Menschen dachten, unsere Zeit sei vorbei, und wir standen kurzzeitig vor dem Nichts“, schildert er die damalige Situation. Später stieg das Spendenaufkommen enorm an. Den Verein ausschließlich ehrenamtlich zu führen, war da nicht mehr möglich. Heute sind seine Büros am Waisenhausdamm in der Braunschweiger Innenstadt.

Nachfolger Matthias Stechert: 31 Jahre, Bauingenieur, zwei Kinder

Seinen Nachfolger hat Stolte selbst ausgesucht. Matthias Stechert, geboren und aufgewachsen in Eschede bei Celle, kennt er schon länger. Die Schwiegereltern sind gute Freunde von Stolte. Er ist Arzt, sie Lehrerin. Unter anderem waren beide lange in Tadschikistan tätig. Der 31-jährige Stechert absolvierte nach dem Abitur sein Freiwilliges Soziales Jahr in Kirgistan. In Braunschweig studierte er Bauingenieurwesen, machte erst den Bachelor, später den Master. Keine schlechten Voraussetzungen, wenn man bedenkt, dass Shelter Now sich in seiner Entwicklungsarbeit insbesondere über Bauprojekte definiert. Stechert ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Nordirak war er schon, wenn es die Situation zulässt, will er auch nach Afghanistan reisen. Seine Familie wüsste, worauf er sich eingelassen habe. „Ich werde ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber ungefragt einmischen werde ich mich nicht“, verspricht Stolte.

Am 23. März wird es dann zur offiziellen Staffelstabübergabe von Stolte auf Stechert kommen. Viele langjährige Wegbegleiter des Vereins werden dann in Braunschweig erwartet. Auch der internationale Direktor Georg Taubmann wird es sich nicht nehmen lassen, seinen „Freund Udo“ zu verabschieden.

Udo Stolte (rechts) und Matthias Stechert (Mitte) im Gespräch mit Redakteur Dirk Breyvogel. © regios24 | Darius Simka

Wie blickt ein Entwicklungshelfer wie Stolte, mit den Erfahrungen der letzten dreißig Jahre, auf das aktuelle Krisengefühl, das in Deutschland immer öfter thematisiert wird? Die Situationen von Ländern ließe sich nicht so einfach vergleichen, sagt er. Was die Deutschen aber durchaus von den Afghanen lernen könnten, sei die Gastfreundschaft, die man dort in jeder Lebenslage erfahre. „Das führt manchmal sogar zu unangenehmen Situation.“ Mehr als dreimal sollte man die Einladung zum Tee nicht ausschlagen.

Und manchmal entspinnen sich kuriose Dialoge. „Ich musste einmal dringend zum Flugzeug, war aber noch Gast bei einer Familie. Ich sagte dem Familienoberhaupt, dass ich jetzt losmüsse, der nächste Flieger ginge erst in einer Woche.“ Die Antwort des Mannes sei so typisch für die Menschen dort gewesen, erzählt Stolte. „Nimm den nächsten. Die nächste Woche bist Du mein Gast, gar kein Problem.“