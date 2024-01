Braunschweig. Was Jason und Mirco von Juterczenka über Autismus, Fußball und ihr Engagement für den Klimaschutz zu sagen haben.

Ein außergewöhnlicher 18-Jähriger: Jason von Juterczenka erörtert mit uns auf dem Weg ins Eintracht-Stadion nicht die Frage, wer den Platz als Sieger verlassen wird, sondern ob das Weltall unendlich ist oder nicht. Weiß leider niemand. Doch Jason würde es gerne wissen. Wir können nur verwundert lauschen, was dieser junge Kerl so alles im Kopf hat und worüber er sich Gedanken macht.

Ein bisschen erschöpft vom aufregenden Tag in Braunschweig, aber überglücklich über den BZ-Film-„Oscar“: Die „echten“ Wochenendrebellen Jason (links) und Mirco von Juterczenka im Astor Filmtheater mit den BZ-Redakteurinnen Ann Claire Richter (rechts) und Ida Wittenberg. © regios24 | Stefan Lohmann

Sein Karriereziel: Teilchenphysiker. Am Samstag erst ist er zurückgekehrt von einem Praktikum am Cern, der Europäischen Organisation für Kernforschung, wo auf höchstem Niveau physikalische Grundlagenforschung betrieben wird. Mithilfe gigantischer Teilchenbeschleuniger wird dort der Aufbau der Materie ergründet. Normalerweise gelingt es keinem 18-Jährigen, dort einen Praktikumsplatz zu bekommen.

Früher hat Jason getobt und gefordert, ich möge seine Probleme lösen. Inzwischen kann er viele selbst lösen. Mirco von Juterczenka - Wochenendrebell und liebender Vater

Jason aber tickt anders. Ist Autist. Hat ungewöhnliche Begabungen und einschneidende Behinderungen. Als „Wochenendrebell“ ist er mit seinem Vater Mirco (46) berühmt geworden. Die beiden ziehen seit 2011 auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein für Jason durchs Land. Da sie noch nicht fündig geworden sind, haben sie ihre Expeditionen inzwischen auch ins Ausland verlegt. Ein aufregendes Vater-Sohn-Ding. Mutter und Schwester bleiben lieber daheim.

Die „Wochenendrebellen“ fachsimpeln im Eintracht-Stadion: Jason und Mirco von Juterczenka auf der Tribüne beim Spiel gegen Magdeburg. © FMN | Lasse Ebbecke

Die ungewöhnliche Geschichte der Wochenendrebellen begann als Integrationsmaßnahme: Jason, Mobbingopfer in der Schule, wollte mitreden können und nicht länger ausgeschlossen sein von den fußballverrückten Mitschülern. Und da er es sich niemals leicht macht, warf er keine Münze, sondern ging die Sache logisch und systematisch an: Wenn man einen Lieblingsverein finden will, muss man sich erst einmal alle Klubs anschauen, um ein tragfähiges Urteil fällen zu können. Inzwischen hat er rund 150 Spiele der oberen Ligen gesehen. Aber noch immer keinen Klub des Herzens gefunden.

Jason und Mirco haben über ihre Abenteuer in den Stadien der Nation ein viel beachtetes Buch geschrieben. Ihr Blog im Internet erhielt 2017 den „Grimme online Preis“. Die Geschichte wurde schließlich von Regisseur Marc Rothemund nach einem Drehbuch von Richard Kropf verfilmt. Das Braunschweiger Kino-Publikum mochte „Wochenendrebellen“ so sehr, dass es den Film zum Gewinner aller BZ-Filmpremieren in 2023 kürte.

Während der Halbzeitpause mal kurz auf der Trainerbank: (von links) Eintracht Präsidentin Nicole Kumpis, Jason von Juterczenka, Ken Reichel (Eintracht) und Mirco von Juterczenka. © FMN | Lasse Ebbecke

Nun also reisten Vater und Sohn am Sonntag aus Kassel zur speziellen Premieren-Siegesfeier (ausverkauft!) ins Astor an. Das Präsidium von Eintracht Braunschweig hatte die beiden eingeladen, sich zuvor das Spiel gegen Magdeburg im Stadion anzuschauen. Die beiden waren schon einmal hier, hatten in der „Wahren Liebe“ aus ihrem Buch gelesen.

Ich habe meiner Grundschullehrerin viel zu verdanken. Sie hat viele meiner Regeln einfach akzeptiert und gewusst, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Jason von Juterczenka - Wochenendrebell und liebender Sohn

Der Verein gab alles, um Jason und Mirco einen unvergesslichen Fußballnachmittag zu bescheren. Präsidentin Nicole Kumpis empfing die beiden in der Halbzeitpause, nahm sie mit in den Innenraum und ließ sie Platz nehmen auf der kurzfristig verwaisten Trainerbank. Die Präsidentin schenkte Jason einen Eintracht-Schal, den er fortan nicht mehr ablegte, und auf dem die Worte standen: „Danke Papa, dass du mich damals mitgenommen hast.“ Die Frucht des netten Austauschs: Jason und Nicole planen einen gemeinsamen Podcast.

Die "echten" Wochenendrebellen Jason (rechts) und Mirco von Juterczenka vor dem Astor Filmtheater. Über ihnen die Kinowerbung mit Jason-Darsteller Cecilio Andresen. © FMN | Lasse Ebbecke

Jason ist ein zurückhaltender junger Mann. Er lächelt so gut wie nie, ist aber ausgesprochen höflich und zugewandt, wenn man ihn befragt. Bei ihm gibt es kein Geschwafel, kein Blabla, keine Floskeln. Jason ist konzentriert und fokussiert. Und er hat etwas zu sagen: viel Wissenswertes über Autismus und nicht weniger Interessantes über Klimaschutz. „Ein Leben mit ihm kann recht anstrengend sein“, sagt Vater Mirco im Laufe des Nachmittags immer mal wieder. Und lächelt dann väterlich milde.

Die beiden sind ein eingespieltes Team, das manche Herausforderung auch des Autismus gemeinsam gemeistert hat. Diese Familie hat Regeln für sich aufgestellt, über die man nur ungläubig staunen kann. Inzwischen sei die Familienvereinbarung ein üppiges Regelwerk, meint Vater Mirco augenzwinkernd. Ein Resultat der Verabredungen: „Wir haben es geschafft, unsere Emissionen um 80 Prozent zu verringern“, sagt Jason mit sichtlichem Stolz und in einem Ton, als wollte er sagen: Macht‘s uns nach! Es funktioniert, wenn ihr euch Mühe gebt! Errechnet werden die Werte durch Jason mit dem Treibhausrechner des Bundesumweltamtes.

Filmszene aus „Wochenendrebellen“: Mirco (Florian David Fitz, rechts) und Sohn Jason (Cecilio Andresen) wollen bei einer Rundreise durch Deutschlands Fußballstadien herausfinden, welcher Fußballverein zum Lieblingsclub werden könnte. © Filmverleih | Filmverleih

Die größte seiner Ängste, so wird der Teenager später im Auto erklären, sei die Angst, dass der Mensch unseren Planeten zerstört. „Und damit auch alle Werte und die Aufklärung.“ Die Aufklärung? „Ja! Die Aufklärung!“, wiederholt er. Vernunft und Verstand sind ihm die wichtigsten Grundlagen allen Handelns.

In Jasons Familie darf bei den Mahlzeiten nichts auf den Tellern übrig bleiben. Jason, ein Veganer, hasst Verschwendung, und hat dafür gesorgt, dass vorausschauend eingekauft und gekocht wird. Er fliegt nicht, fährt vorwiegend Zug und nur im Auto des Vaters, wenn der auch ohne ihn gefahren wäre. Mirco ist inzwischen auf einen E-Antrieb umgestiegen.

Seine Behinderung macht Jason oft zu schaffen. Er hasst es im Gedrängel, findet es furchtbar, geschubst oder angerempelt zu werden. Menschenmassen vor ihm erscheinen ihm wie Betonmauern, wie unüberwindliche Hindernisse. Er kann Reize nicht filtern. Alle Eindrücke prasseln ungehindert auf ihn ein. Hintergrundgeräusche nimmt er als ständig störend wahr. Das kreischende Kind hinter ihm im Stadion nervt extrem.

„In der Regel haben meine Ängste mit Menschen zu tun“, sagt Jason. Manchmal verursachten sie ihm eine Art Schmerz, den er schwer beschreiben könne. Im Kino fragt ihn später ein Kind: „Wie ist es, ein Autist zu sein?“ Das sei eine gute Frage, lobt Jason. „Aber da ich immer schon ein Autist war, weiß ich natürlich nicht, wie es ist, keiner zu sein“, antwortet er.

Jason zieht es nicht von Zuhause fort

Den speziellen Ängsten, die Fußballstadien bei ihm auslösen, trotzt er nun schon jahrelang entschlossen. Der „Krieg im Kopf“, wie er es nennt, wird therapiert mit diesen Grenzgängen an Wochenenden. Das ist seine ureigene Form der Rebellion. In kleinen Schritten kann er sich manchmal an Dinge gewöhnen.

Jason mag Veränderungen gar nicht. „Ich möchte niemals von Zuhause ausziehen“, sagt er. Wobei ihm nicht das Heim, also der Ort wichtig ist, sondern die Familie. Man wird sehen, wie das ausgeht, wenn er in einigen Jahren studieren will. Teilchenphysik wird nicht allerorten gelehrt.

Vor der Vereinbarung mit seinem „Papsi“ zur Suche nach einem Lieblingsverein war ihm Fußball ziemlich egal. Heute mag er ihn. Von Strategie und Taktik aber hat er keine Ahnung. Aber er schätzt die Atmosphäre, die Stimmung, die Emotionen. Die einzelnen Spieler sind ihm egal. „Die Spieler gehen. Mich interessiert nur der Verein. Weil der bleibt.“

Im Sommer wird Jason Abitur machen. Bammel? „Nein, das wird entspannt“, meint er gelassen und man bemerkt sofort, wie blöd die Frage doch war. Für die Promo-Tour zum Film „Wochenendrebellen“ war Jason wochenlang von der Schule befreit. Das ging, weil seine Noten so bestechend gut sind.

Ein zweites Buch ist bereits auf dem Markt

Gerade ist das zweite Buch von Jason und Mirco herausgekommen: „Chaos auf Augenhöhe“. Während das erste Buch nahezu 90 Prozent von Mirco geschrieben war, haben beide nun gleiche Anteile. „Wir haben oft sehr unterschiedliche Sichtweisen auf ein und dasselbe Erlebnis“, sagt Jason. Das mache das Buch besonders interessant. „Als ich kleiner war, konnte mein Vater nur spekulieren, was in meinem Kopf vor sich ging. Nun aber bin ich in der Lage, meine Innenperspektive zu erzählen.“

Das Buch beschreibt auch ihre Zugreise durch Osteuropa im Jahr 2017. In 20 Tagen durch zehn Länder. „Da stecken eine Menge Abenteuer drin“, sagt Vater Mirco lachend.

Die Familie hat sich das Versprechen gegeben, die Welt besser zu machen. Viel zu tun, mag man meinen. „Ja“, stimmt Jason zu. Für ihn aber kein Grund, in seinen Bemühungen nachzulassen. Er sammelt Geld für ein Wasserprojekt in Afrika. Nachhaltig soll es sein; die Spenden sollen nicht versickern. Immer höher hat er die Messlatte fürs Ziel gehängt. 50.000 Euro hat er schon beisammen.

„Jason denkt darüber nach, vor dem Studium eine Zeit lang durch Schulklassen zu wandern und über Autismus aufzuklären“, berichtet Vater Mirco. Und wieder hat man das Gefühl, dass dieser junge Kerl zum Vorbild taugt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Mit Bus und Bahn zum Braunschweiger Schoduvel

Braunschweig gedenkt des Bombenangriffs am 30. Januar 1944

Närrisches Treiben bei Karnevalsshow in Braunschweig

Neues Bauprojekt nahe der Braunschweiger Innenstadt

Studierendenhaus der TU Braunschweig erhält erneut Preis

Eintracht-Fans streiten mit Stadt Braunschweig um Wappen

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: