Salzgitter. Im Peak Hotel Lichtenberg geht es um einen wichtigen Tag für angehende Ehepaare: die Hochzeit. Wir haben ein Paar begleitet.

Heiraten? Für Alina (27) und Nils (31) ist das gar keine Frage. Natürlich heiraten sie. Immerhin sind sie seit 2018 ein Paar. „Lang genug, um sich sicher zu sein“, sagt Alina lachend. Wir treffen das Paar genau dort, wo sie ihren Bund für die Ewigkeit schließen wollen: im Peak Hotel Lichtenberg. Dort fand am Samstag eine kleine, aber überaus feine Hochzeitsmesse statt. Motto: Sei zu Gast bei deiner eigenen Hochzeit.

Das waren Alina und Nils, na gut, sozusagen, denn dort, im Schatten der Burg, werden sie sich im Juli das Ja-Wort geben. Eigentlich sind die Planungen ja schon ziemlich weit, aber die eine oder andere Idee … warum nicht. Organisiert wurde die Messe von Mareike Rathmann von der Hochzeitswerkstatt aus Braunschweig unter dem Dach des Unternehmens Phils Events, ebenfalls aus Braunschweig. Das Hotel in Lichtenberg gehört als Veranstaltungsort zur Unternehmensgruppe. Ein Ort für eine echte Lovestory – einstmals Schauplatz für Heinrich den Löwen als Bollwerk gegen Kaiser Friedrich I. Barbarossa.

Maßgeschneiderte Anzüge bieten Nicolai (links) und Michelle Grüne an. © FMN | Rudolf Karliczek

Aus einem Schankwagen gibt es Sekt oder Saft für die Gäste. Isabell Haushalter empfängt sie alle. Zehn Euro kostet der Eintritt. Dafür gibt es eine Reise durch eine Welt der weißen Träume. Den leben Alina und Nils auch. Burgen und Schlösser sind ihre Sache. Damit erklärt sich ihr Wahlort. Und an so einem Ort hielt Nils um die Hand seiner Künftigen an: auf der Drachenburg in Königswinter, gut 380 Kilometer entfernt. Ein Klassiker. „Ich habe sofort mit Tränen in den Augen ‘ja’ gesagt“, erinnert sich Alina. Für Stil ist sie bei den beiden zuständig, obwohl: Romantik kann Nils auch. Was das angeht, spielt das Peak Hotel genau diese Karte an diesem Tag perfekt aus. Die Messe erstreckt sich über das gesamte Ensemble aus Hotelzimmern und gastronomischem Bereich mitten im Wald, einen einmaligen Blick von der Terrasse aus inklusive.

Michelle und Nicolai Grüne saßen Modell als Brautpaar. Festrednerin bei dieser Show-Heirat war Christiane Kuhnt aus Vechelde. © FMN | Rudolf Karliczek

Alina und Nils wollen sich mal ansehen, wo ihre Hochzeitsfeier stattfinden wird: im Saal des Hauses. Auf der Bühne thront DJ Marco Hilse aus dem Harz. Für unser Paar kommt er nicht mehr in Betracht. „Wir haben schon einen, bei dem wir wissen, dass er gut ist“, erklären sie. Was aber muss ein guter Hochzeits-DJ können? „Er muss ein Gespür für die Hochzeitsgesellschaft haben“, sagt er. In Sachen Ehrentanz setzt sich offenbar eine amerikanische Version durch, ein verrückter Mix aus den Lieblingsliedern.

Freie Trauung als Alternative

Heiraten, das stellt sich heraus, ist aufwändig. Festredner oder -rednerin: Christiane Kuhnt aus Vechelde oder Mira Lena Soma aus Wolfenbüttel bieten das an. Freie Trauung als Alternative zur kirchlichen. „Das wird mehr“, sagt Kuhnt, wobei die offizielle Trauung von Standesbeamten vollzogen wird. Alina und Nils werden das so machen, ganz in Weiß.

Im Saal findet später eine inszenierte Hochzeit statt. Kuhnt wird die Rede halten. Ihr Brautkleid hat Alina schon geklärt. Frauensache, versteht sich. Bei der Wedding-Manufaktur aus Wolfsburg könnten angehende Bräute in Sachen Kleid fündig werden. „Von der Stange, aber auch maßgefertigt“, sagt Anne-Katrin Blanck. Aber nicht nur das. Im Zweifel überlassen Paare der Manufaktur sozusagen das gesamte Konzept. Und dann könnten sie alle eingebunden werden, die Liebeslichter, die Fotografen, die Musik, Visagisten, Floristen, Caterer, Videografen und so weiter, eigentlich alle, die sich an diesem Tag oben im Wald im Schatten der Burg präsentieren, klein aber fein.

Kleidung nach Maß

Paare, die an diesem Tag ihre Hochzeit nicht geplant haben … na gut, gut Ding will... Möglich wäre das gewesen, von der Frauensache Kleid über die Männersache Maßanzug, übrigens auch ein Trend, der sich entwickelt. Nicolai und Michelle Grüne aus Braunschweig kümmern sich um solche Dinge, kleiden Herren exakt nach Maß ein, erlesene Stoffe, edles Design und ganz klassische Details, wie etwa eine Tasche für die Taschenuhr. Zeitlos stilvoll. Nur für die Hochzeit? „Nein“, sagt Marc Dürrast, „man sucht sich dann die Gelegenheiten.“

Ihn hat Nicolai Grüne eingekleidet. So ein Unikat will gezeigt werden. „Von der Stange ist für die Masse, und nur wenige passen letztlich wirklich in das Profil“, sagt Dürrast. Apropos: Die Grünes können das auch für Frauen erledigen: von Hand Maß nehmen, per CAD den Schnitt anlegen und dann in europäischer Produktion fertigen lassen.

Budget zwischen 15.000 und 20.000 Euro

Alina und Nils sind in ihren Planungen schon ziemlich weit. Sie machen viel selber. Kostenbewusst. Ein Budget? „Das haben wir uns nicht gesetzt“, erklären sie. Tatsächlich lassen sich Paare dieser Tage ihren schönsten Tag im Leben durchaus etwas kosten. 15.000 bis 20.000 Euro kämen da durchaus zusammen, meint Anne-Katrin Blanck. Kein Wunder, wenn die Braut schon Monate vorher an ihrem Hautteint arbeitet, um am großen Tag von einer Visagistin so richtig durchgestylt zu werden. Übrigens nicht nur Frauensache, auch Männer werden mitunter gepudert, gegen den Nervositätsschweiß auf der Stirn.